Arhivele unor banci importante, afectate de incendiul de la depozitul din Ilfov. Arhiva Astra Asigurari, de asemenea posibil distrusa

Potrivit ziarului citat, incendiul survine exact in momentul in care familia Adamescu depune probele la Tribunalul International de Arbitraj de la Washington (ICSID) in procesul intentat statului roman. Romania libera aminteste ca, in iulie 2016, Dan Adamescu si fiul sau, Alexander Bogdan Adamescu, au intentat un proces statului roman la ICSID, cea mai cunoscuta instanta internationala de arbitraj comercial.Compania Global Archive Management (GAM) este specializata in depozitarea arhivelor pe hartie si in format electronic ale companiilor.Publicatiascrie ca, printre clientii companiei, conform site-ului acesteia, se afla bancile BRD, Bancpost, Piraeus Bank, firmele de asigurari BCR Asigurari de Viata si Omniasig, precum si Pepsi, Leroy Merlin, Arabesq, numarul total al clientilor ridicandu-se la 150.Potrivit Bancherul.ro, pe site-ul firmei (www.archive.ro) scrie ca "am pus la punct cel mai sigur sistem de stingere a incendiilor: stinge orice incendiu in maxim 5 minute de la declansare; functioneaza pe baza reducerii concentratiei de oxigen, fara sa afecteze hartia; este unic in Romania, fiind singurul implementat la scara larga in industria serviciilor de arhivare".Firma mai spune ca are trei depozite in aproapierea Bucurestiului, cu o suprafata totala de 7.000 de metri patrati si o capacitate de circa 1 million de cutii, echivalentul a 3,6 milioane bibliorafturi.

Incendiul care a cuprins vineri seara depozitul din judetul Ilfov nu a fost declarat lichidat nici la peste 40 de ore de la izbucnire, inca existand focare mocnite, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.Intrebat despre pagubele produse de incendiu, purtatorul de cuvant al ISU spunea ca este posibil sa fi scapat de flacari doar echipamentele electronice aflate in partea din spate a cladirii.Stefan Ecxarcu, managerul Global Archive, compania careia ii apartine depozitul distrus de incendiu, a declarat, sambata, ca urmeaza sa fie facuta o analiza, in baza situatiei electronice pe care firma o are, pentru a se stabili exact exact ce documente au ars. El a mai spus ca depozitul avea asigurare, iar companiile care aveau acolo arhivele si au ramas fara documente vor fi despagubite.