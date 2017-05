Subiectele zilei: Marea ruptura transatlantica. Declaratiile Angelei Merkel au provocat un soc in cancelariile occidentale; Plahotniuc a avut nevoie de Ghimpu ca sa-i pastreze imaginea de "pro-european" lui Leanca pana in noiembrie 2016

Cancelarul german Angela Merkel a constatat, dupa reuniunile NATO si G7, la care a participat si presedintele SUA Donald Trump, ca Europa nu se mai poate baza pe toti aliatii. Declaratiile ei au avut un ecou puternic in multe cancelarii occidentale. "Vremurile in care ne puteam baza in totalitate pe altii s-au cam sfarsit, dupa cum mi-am dat seama in ultimele zile. Noi, europenii, trebuie sa ne luam cu adevarat destinul in propriile maini, bineinteles, avand drept prieteni Statele Unite, Marea Britanie si, atunci cand e posibil, chiar Rusia si alte tari", a declarat cancelarul german Angela Merkel duminica, la Munchen, la un miting electoral . "Dar trebuie sa stim ca trebuie sa luptam noi insine pentru soarta noastra", a punctat cancelarul federal, adaugand ca relatiile cu presedintele francez, Emmanuel Macron, trebuie sa fie mai stranse. Aceste declaratii au avut un ecou nu numai la Berlin, ci si in multe cancelarii, scrie Adevarul Toti membrii Guvernului delegati in functii de Partidul Liberal din Moldova au scris cerere de demisie, iar partidul s-a retras in opozitie. Toti membrii Guvernului delegati in functii de Partidul Liberal din Moldova au scris cerere de demisie, iar partidul s-a retras in opozitie dupa ce mai multi fruntasi ai formatiunii, inclusiv primarul Dorin Chirtoaca, vicepresedinte al PL, au fost arestati pentru presupuse fapte de coruptie si trafic de influenta. Liberalii au votat actualul Guvern, controlat de Partidul Democrat - un guvern investit noaptea de o majoritate pestrita (Proteste violente dupa investirea pe furis a Guvernului) creat, potrivit presei de la Chisinau, "prin santaj si coruptie". Investirea pe furis a Guvernului a generat proteste spontane in timpul carora liderul PL, Mihai Ghimpu, a fost batut, umilit si numit "Iuda!" de catre protestatari, potrivit Deutsche Welle. 20 de milioane de euro a platit Primaria Capitalei pe paranghelii, doar in primele trei luni ale anului. Mai este putin si se incheie primul an de mandat al Gabrielei Firea la Primaria Capitalei. Dupa cum probabil ai realizat si singur, traficul auto a ramas la fel de haotic, drumurile la fel de proaste, iar transportul public aceeasi gluma proasta. Cand a vrut si primarita Bucurestiului sa faca ceva important, cum a fost banda unica pentru autobuze, masura s-a dovedit a fi un imens esec. Mi-e deja foarte clar ca Firea nu stie cu ce se mananca administratia publica. Nici nu mai are sens sa mai astept urmatorii trei ani de mandat, ca sa-mi fac o parere. Am remarcat insa e ca nu toata lumea e de aceeasi parere cu mine. Si m-am prins si de ce. Multi pun botul la puzderia de concerte si alte ragalii de evenimente, organizate de primarie aproape in fiecare week-end, sub denumirea de "evenimente artistice". Chestia asta e pe principiul: "distreaza-i pe fraieri, ca o sa uite de probleme", relateaza Vice. Informatia publicata in exclusivitate de Romania libera, potrivit careia arhiva Astra ar putea fi afectata de incendiul izbucnit vineri in localitatea Darasti din judetul Ilfov, a fost contestata vehement de reprezentantii KPMG, lichidatorul judiciar al fostei companii romanesti de asigurari. Acestia au dat publicitatii un comunicat in care sustin ca "Astra nu a avut si nu are incheiat un contract de prestari servicii arhivistice cu Societatea Global Archive Management (GAM)". Este vorba de firma careia ii apartine depozitul din Darasti, distrus in mare parte in urma incendiului care nu a fost inca stins pana luni dupa-amiaza. Aceasta afirmatie categorica a reprezentantilor KPMG este insa o minciuna, dupa cum rezulta din documentele intrate in posesia redactiei noastre. Astfel, dupa cum se poate vedea in fotografiile atasate, arhiva Astra a fost preluata de firma GAM (Global Archive Management) conform Deciziei nr. 2 din 7.09.2015 a directoratului companiei de asigurari, precizeaza Romania Libera. Administratia Trump a propus o crestere de 1,35 miliarde de dolari a bugetului alocat de Pentagon pentru apararea statelor din flancul estic al NATO (Romania, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia si Lituania) in anul fiscal 2018 fata de cel anterior, potrivit unui document oficial al Ministerului american al Apararii . O parte din aceste fonduri urmeaza sa fie utilizate pentru investitii in baze militare din Romania. Documentul propune ca bugetul Initiativei Europeane de Reasigurare (European Reassurance Initiative), care consta in masuri de reactie la presupusele ingerinte ruse in conflictul din estul Ucrainei, sa creasca de la 3,4 miliarde de dolari in acest an, la 4,7 miliarde de dolari in anul 2018. Fondurile solicitate de Pentagon includ si doua proiecte in Romania - unul, in valoare de 3 milioane de dolari, pentru modernizarea infrastructurii utilitatilor in baza de la Campia Turzii, iar celalalt, in valoare de 2,2 milioane de dolari, pentru baza militara de la Mihail Kogalniceanu, anunta Adevarul . Ideea unei Europe autonome care sa nu mai depinda de Statele Unite cat priveste propria securitate este mai veche, fiind relansata recent de Comisia Europeana. Pentru romani e mai curand motiv de neliniste. Problema depaseste declaratiile de circumstanta. Ne gasim in chiar miezul unei probleme care va marca probabil profund viitorul deceniu si care plaseaza Romania intr-o postura inconfortabila. Apropierea de Germania, lenta, dar temeinica, care s-a petrecut in ultimii ani, simultan cu aprofundarea relatiei militare cu Statele Unite, face ca in cazul unor distantari, fie si discrete, intre cele doua tarmuri ale Atlanticului, Bucurestiul sa se gaseasca din nou, ca de mai multe ori in istorie, in fata unor alegeri dificile. In orice caz, declaratiile recente ale cancelarului Germaniei sugereaza aceasta posibilitate: "Epoca in care ne puteam baza in totalitate unii pe ceilalti a trecut. Am putut observa acest lucru zilele trecute", a spus Angela Merkel, duminica 28 martie, a doua zi dupa reuniunea G7 de la Taormina, noteaza Deutsche Welle