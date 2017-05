Radu Tudor: Ambasadorul rus Valery Kuzmin, primit cu elogii de PSD Dambovita / Rusii de la Mechel sunt cei care au distrus Combinatul de Oteluri Speciale

"Acest gest revoltator al celor din PSD Dambovita este cu atat mai greu de suportat cu cat zeci de articole de presa, zeci de emisiuni ale tuturor televiziunilor, zeci de proteste ale angajatilor damboviteni au aratat drama uriasa generata de distrugerea intentionata de catre rusi a COS Targoviste", scrie Radu Tudor."Iar ca sa existe si o bomboana pe coliva PSD Dambovita, mai adaug un detaliu: cel care l-a primit cu bratele deschise pe anti-romanul Kuzmin (remarcat prin actiuni violent anti-romanesti cat a fost ambasadorul Rusiei la Chisinau) nu este nimeni altul decat fostul sef al SRI-ului local, Alexandru Oprea, azi pesedist de vaza si presedinte al Consiliului Judetean. Culmea, SRI care pe vremea cand Oprea era sef trimitea rapoarte potrivit carora rusii distrug intentionat combinatele de oteluri speciale romanesti pentru a elimina concurenta si a transfera totul in Rusia", a mai scris Tudor. Agentia Agerpres a relatat ca ambasadorul rus Valery Kuzmin a declarat, marti, la Targoviste, dupa o intalnire cu autoritatile locale, ca vrea sa afle mai mult despre potentialul economic al zonei si ca mesajul pe care vrea sa il transmita este deschiderea la dialog."Vrem sa aflam cat mai multe despre voi, despre potentialul vostru economic. Mesajul meu este acela ca suntem deschisi la dialog', a spus ambasadorul rus.Kuzmin a vizitat, marti, judetul Dambovita, a fost la Universitatea Valahia din Targoviste, apoi s-a intalnit cu oficialitati locale pentru a le cunoaste si a afla mai multe despre potentialul judetului."Intalnirea a fost una oficiala, cordiala, in cadrul careia atat presedintele Alexandru Oprea, cat si Excelenta Sa au facut prezentari generale ale celor doua regiuni - judetul Dambovita si, respectiv, statul rus, in perspectiva stabilirii, in viitor, a unei posibile relatii de colaborare intre parti. Este vizat, cu precadere, domeniul economic, dar sunt luate in considerare si alte domenii, precum cel educational, cultural sau turistic. In acest sens, se urmareste o diversificare a relatiilor dintre cele doua state, inclusiv la nivelul autoritatilor locale", se arata intr-un comunicat al CJ Dambovita.Presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea, a multumit ambasadorului Rusiei pentru interesul acordat judetului Dambovita, precizand ca, desi intalnirea a fost una de prezentare, discutiile purtate reprezinta pasi importanti pentru fundamentarea relatiilor bilaterale."Ne-am dori intensificarea relatiilor economice cu Federatia Rusa. Suntem deschisi, astfel, la orice propunere venita din partea unor agenti economici din Rusia si vom sprijini, in acest sens, orice investitie in judetul Dambovita", a spus Oprea.Ambasadorul Rusiei a avut intalniri cu presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea, cu prefectul Antonel Jijiie, precum si cu primarul Targovistei, Cristian Stan.