Subiectele zilei: Liviu Dragnea: Comisia SRI trebuie sa verifice acuzatiile lansate de Ana Maria Patru pe tema licitatiilor castigate suspect de firma Siveco; Biserica Ortodoxa Romana il reabiliteaza pe "Patriarhul Rosu"; Gabriela Firea are planuri pentru revitalizarea RADET. Cum arata strategia de modernizare a sistemului de incalzire a Capitalei

Comisia parlamentara pentru controlul asupra SRI va discuta saptamana viitoare informatiile prezentate de fosta sefa a AEP, Ana Maria Patru, in scrisoarea adresata Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat marti presedintele Comisiei SRI, Adrian Tutuianu, citat de Agerpres. "Ca principiu, noi suntem atenti la tot ce se discuta in spatiul public despre SRI, iar decizia de a audia sau a face o verificare pe un subiect sau altul o luam in sedinta de comisie. Vom discuta saptamana viitoare - miercuri. Orice sesizare sau afirmatie care priveste SRI a fost si va fi verificata de comisie, dar decizia o luam impreuna. Am citit si eu ce a declarat doamna Patru, afirmatiile privesc o posibila colaborare a doamnei de la SIVECO, Socol, cu SRI si trimiterea la faptul ca ar fi fost sprijinita in obtinerea anumitor contracte", a spus Adrian Tutuianu, potrivit Romania Libera Mai multi lideri religiosi ortodocsi si istorici romani s-au intalnit in weekendul trecut la Manastirea Dervent din Constanta la un seminar in cadrul caruia s-a discutat despre activitatea preotilor dobrogeni in perioada comunista. Printre vorbitori s-a aflat si medicul personal al lui Justinian Marina, primul patriarh al Romaniei comuniste, caruia ii este atribuit citatul "Omul nou este omul sovietic!". Lideri ai Bisericii Ortodoxe Romane, in frunte cu Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, membri ai Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) si ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) au participat la un seminar intitulat "Rezistenta Bisericii Ortodoxe Romane sub regimul comunist". Intalnirea, initiata de liderii BOR, a avut loc sambata, 27 mai, la Manastirea Dervent, in judetul Constanta, informeaza Adevarul Sistemul actual de producere a energiei termice in sistem centralizat din Bucuresti ar urma sa fie pastrat, dar pe termen lung sunt necesare investitii totale de circa 3,8 miliarde de euro, jumatate doar pentru reabilitarea termica a blocurilor. Bucurestenii platesc una dintre cele mai ieftine gigacalorii din tara, desi energia termica e produsa inca in centrale cu echipamente instalate in anii '60, iar reteaua de transport si distributie e atat de veche, incat 30% din caldura se -pierd pe conducte. Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a municipiului Bucuresti, realizata de Primaria Capitalei, face un tablou al dezastrului. Acesta nu se resimte insa direct la cei 1,2 milioane bucuresteni racordati la sistemul centralizat, deoarece primaria cheltuieste anual sume considerabile pentru subventii, noteaza Romania Libera Azi, in Bucuresti, la Gara de Nord, politistii din cadrul Transportului Feroviar, alaturi de trupele speciale de la D.I.I.C.O.T, S.I.A.S si S.R.I, cat si pompieri au organizat un exercitiu demonstrativ menit sa prezinte publicului modul in care acestia ar actiona in cazul unei alerte cu bombe sau pachete suspecte. Treaba asta s-a intamplat intre orele 11.00 si 13.00 si e prima data cand se face o simulare in Gara de Nord, loc prin care trec peste noua mii de oameni zilnic. Nu toata zona din gara a fost restrictionata accesului, ci doar partile dinspre Birouri Informatii si intrarea principala, la Coloane. Spre deosebire de traficul aerian, care e dat peste cap de greva angajatilor ROMATSA, mersul trenurilor nu a fost deranjat de treaba genistilor. Adica, intarzierile au fost doar alea obsinuite de la CFR, scrie Vice Dupa ce a platit 130.000 de euro pentru dezastrul de la Rio, Team Romania va avea un contract "in care vom primi gratis echipament de calitate". Pe 10 august 2016, mai multi sportivi si antrenori din lotul olimpic al Romaniei constata ca "echipamentul tricolor de prezentare se comporta ca si cum ar fi contrafacut". Imaginile furnizate de ei starnesc perplexitate. Doua sunt constatarile: Multe piese ale echipamentului, cum ar fi tricourile cu maneca scurta si lunga, sunt de proasta calitate, se desira si se decoloreaza. Pantalonii scrimerei Simona Gherman se rup la prima folosire; Inscriptionarea cu brandul Team Romania, muncita indelung de Brandient, este facuta "la botul calului" de catre firma partenera a COSR si devine rapid ilizibila. Dupa 9 luni, dosarul se afla la Inspectoratul General al Politiei Romane, conform tolo.ro Presedintele american Donald Trump se plange de multe ori ca jurnalistii nu-l trateaza corect. Uneori are dreptate: de exemplu, in doua cazuri concrete legate de summitul G7. Stirea s-a raspandit imediat in intreaga lume in timpul summitului G7 de la Taormina: potrivit acesteia, toti mergeau pe jos prin centrul istoric al orasului sicilian, in afara de Trump - din nou, un gest nepoliticos fata de partenerii internationali. In loc sa incerce sa se apropie de sefii de stat si de guvern din Italia, Franta, Germania, Japonia, Marea Britanie si Canada cu ocazia plimbarii comune, prefera sa mearga cu masina de golf - si mai si intarzie. Relatarea jurnalistei Maggie Jordan, potrivit careia ceilalalti au mers pe jos si Trump cu masina de golf, a fost re-postata pe Twitter de 20.000 de ori. Cine se uita insa cu atentie la imaginile din Taormina, observa ca nici premierul Japoniei Shinzo Abe nu a participat la plimbarea prin centrul istoric. La fel ca Trump, Abe a acceptat oferta gazdelor si s-a urcat in masina de golf, potrivit Deutsche Welle