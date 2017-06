Subiectele zilei: Cum a incurajat Parlamentul, tacit, jaful din paduri; Seful PSD si cel al ALDE incearca sa stopeze in fasa scandalurile despre angajarea rudelor; Fara urma de experienta, numit prefect de Vaslui de Guvernul Grindeanu

In timp ce hectare intregi de padure dispar in fiecare zi, parlamentarii legifereaza jaful din paduri. Camera Deputatilor a aprobat proiectul de Lege privind sanctiunile silvice, reducand chiar si de zece ori unele amenzi pentru taierile ilegale. In plus, Guvernul a propus, printr-un proiect legislativ, ca statul roman sa nu mai pazeasca padurile retrocedate. Specialistii atrag atentia ca aceste masuri nu fac decat sa incurajeze jaful. Parlamentarii au aprobat, recent, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta 51/2016 referitoare la sanctiunile silvice, emisa anul trecut de Guvernul Ciolos. Dupa adoptarea Ordonantei, care introdusese sanctiuni usturatoare pentru taierile ilegale de padure si transportul lemnului, mergand pana la confiscarea lemnului si a mijloacelor de transport, taierile ilegale s-au redus cu peste 50%, iar pretul lemnului s-a dublat, semn ca s-a diminuat cantitatea de lemn introdusa ilegal pe piata, informeaza Adevarul Muftiul Murat Iusuf sustine ca familia trebuie sa fie formata exclusiv dintre un barbat si o femeie. In urma cu doi ani, Internetul a luat foc la aflarea vestii ca urmeaza sa se construiasca o mare moschee in Bucuresti. Intreaga polemica s-a purtat cu spume la gura, iar taberele au fost impartite maniheist, fara pic de consideratie pentru nuante: ori esti neonazist traditionalist si combati islamizarea neamului prin plantatii de porci, ori esti progresist inconstient ce va distruge lumea prin exces de toleranta. Eu am avut si am in continuare o problema cu proiectul, recunosc, dar nu din considerente "neonaziste". Atunci de ce? Pai, in primul rand, ma sacaie transferurile astea de terenuri de mii de metri patrati dintre stat si culte - fie ca-s crestine, fie ca-s musulmane. Imi place sa fiu consecvent in sustinerea laicitatii, nu stiu altii cum sunt, scrie Vice Senatul si Camera Deputatilor refuza sa comunice numele consilierilor angajati la cabinetele parlamentarilor alesi in decembrie 2016. Este invocata o decizie din 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a stabilit ca numele si prenumele sunt date cu caracter personal. "Este o interpretare abuziva, o mentalitate sovietica", spune Adrian Moraru, director al Institutului de Politici Publice. Pe langa faptul ca acesti consilieri sunt platiti din fonduri publice, dezvaluirea identitatii lor ar fi cu atat mai necesara acum cu cat, in trecut, zeci de parlamentari au fost trimisi in judecata pentru ca si-au angajat rudele pe aceste posturi, ceea ce reprezinta conflict de interese. In concluzie, dupa ce sefii lor au fost prinsi la furat, functionarimea din Parlament a blocat cu totul accesul la acest tip de informatii, relateaza Romania Libera Daca l-ai aseza pe scena unui spectacol de stand-up comedy,ai avea, garantat, un urias succes de casa. Jerry Seinfeld ar fi invidios pe replicile sale savuroase. Atat doar ca omul e un monument de umor involuntar. A reusit sa-l faca pe Grindeanu sa rada intr-o sedinta de Guvern si chiar sa-i zbarleasca mustata lui Dragnea cu "perlele" sale. Politica romaneasca nu a mai avut de mult vreme - de pe timpul lui Bratianu-Cartof si Oliviu Gherman - un personaj de tipul sau. Caragiale insusi l-ar fi imortalizat precis intruna din piesele sale. Spune despre el ca e un taran si nu greseste deloc. Trei saptamani s-a lasat rugat pentru un banal interviu si l-a tot amanat pe motiv de munca silnica la ministerul pe care il conduce cu o tipicarie specific comunista. Ne-a zis ca: "Lunea nu pot! Ca, luni, sunt ca un caine in cusca!". Saracu' a vrut sa spuna ca e ca un leu in cusca, dar nu i-a iesit. De ce? Uite, d-aia! Petre Daea! Omul are o minte sprintara, rurala, de oltean din Mehedinti. Cand ideile ii ataca neuronii, pe gura ii ies rostiri remarcabile. Politica ar fi , fara niciun fel de gluma, mai saraca fara el. Petre Daea e o comoara nationala de "perle" si gafe memorabile, noteaza EVZ Discursul cancelarei Merkel din cortul de bere a avut ecouri la nivel mondial. S-a incheiat cu era transatlantica? Pentru un astfel de verdict este inca prea devreme. Europa nu e pregatita, considera Felix Steiner. Cine ar fi crezut? Intr-un moment de slabiciune majora, doua elemente cvasi amortite revin in forma maxima. Pe de o parte, Angela Merkel: acum patru luni parea ca putea fi invinsa la alegerile generale din septembrie. Germania era cuprinsa de febra concurentului social-democrat Martin Schulz. Dar aceasta febra a trecut pe atat de repede pe cum a aparut. In schimb, electoratul german vede acum ca Merkel, intre timp cea mai longeviva sefa a executivului din Europa, este cea care calmeaza spiritele la summit-urile G7, NATO si UE. Iar discursul sau la un meeting electoral, intr-un cort de bere bavarez, devine dintr-odata punct de plecare pentru analiza miscarilor tectonice in relatiile transatlantice. Ca si cum s-ar fi aratat D-zeu in persoana, arata Deutsche Welle. Premierul Sorin Grindeanu l-a numit astazi in functia de prefect al judetului Vaslui pe Eduard Popica, un tanar cunoscut pe plan local drept un baiat de bani gata, fara a detine experienta in administratie. Popica este ginerele lui Emil Savin, regele local al asfaltului, a fost cununat de deputatul Adrian Solomon si este cumatrul presedintelui CJ, Dumitru Buzatu, iar pana pe 15 mai a fost consilier judetean din partea PSD. Numele lui Eduard Popica a fost vehiculat de mai multe saptamani ca fiind posibil prefect de Vaslui. In varsta de 33 de ani, este absolvent de studii juridice si il inlocuieste din functia de prefect pe Isabel Bogdan. "Exista o decizie de incetare a exercitarii cu caracter temporar a domnului Isabel Bogdan a functiei publice de prefect de Vaslui. Domnul Popica Eduard Andrei este noul prefect al judetului Vaslui, care exercita aceasta functie cu caracter temporar prin detasare, in conditiile legii", a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Alina Petrescu, dupa sedinta de Guvern de miercuri, potrivit Adevarul