Subiectele zilei: Politica departe de Bucuresti: Inca un condamnat sustinut de PSD Teleorman, la alegerile locale partiale din 11 iunie; USR nu are ideologie! Dar cei care au ce fac cu ea?; Se cauta dreptate pentru copiii omorati in orfelinatele comuniste: IICCMER a depus o plangere penala pentru tratamente neomenoase

PSD a desemnat drept candidat la o primarie din Teleorman un condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Social-democratii si-au exonerat colegul de responsabilitati, desi a produs un prejudiciu de 86.000 lei. Emilian Marcusanu este candidatul PSD pentru postul de primar al comunei Olteni, din judetul Teleorman, la alegerile partiale din 11 iunie. Marcusanu a fost desemnat de social-democrati in ciuda faptului ca, in septembrie 2013, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti pentru abuz in serviciu contra intereselor publice. Judecatorii l-au condamnat pe Marcusanu la un an de inchisoare cu suspendare, dar au adaugat si un termen de trei ani de zile de incercare, scrie Romania Libera O sumedenie de oameni, cu inteligente si cu interese dintre cele mai diferite, se dau cu fundul de pamant pe motiv ca USR este un partid fara ideologie. Asa si? Se moare din asta? Dar celelalte partide, care pretind ca au ideologii, chiar le respecta? Cat de liberali sau de conservatori sunt liberalii? Cat de social-democrati sunt PSD-stii? Cei care insista pe aceasta chestiune, care mie mi se pare falsa, uita un lucru: cum s-a format, de fapt, USR. S-au strans niste oameni in jurul unei ideologii de stanga? S-au strans ei in jurul unei ideologii de dreapta? Catusi de putin. Toti cei care au aderat la acest partid s-au strans in jurul unei concept de o cu totul alta natura: buna guvernare. Sunt oameni care s-au saturat de modul in care guverna atat dreapta, cat si stanga deja existente, potrivit Adevarul Dupa aproape 30 de ani, sufletele celor aproape 10.000 de copii care au murit in conditii inumane in orfelinatele romanesti inainte de 1989 si-ar putea gasi linistea. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a depus prima dintr-o serie de plangeri privind tratamentele inumane din caminele care au ingrozit Occidentul, la inceputul anilor 1990. Din 1973 pana in acel an, 771 de copii si-au pierdut viata in trei dintre cele 26 de camine-spital existente in Romania, in Cighid, Pastraveni si Sighetu Marmatiei. Au fost legati de paturi, infometati, sedati, batuti, lasati sa doarma si sa stea in propriile fecale, a aratat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc in plangerea penala pe care a depus-o la Parchetul General, pentru tratamente neomenoase, noteaza Romania Libera Donald Trump paraseste tratatul climatic international de la Paris. Impotriva oricarei ratiuni. Restul statelor vor continua fara America. Iar Germania va avea un rol important, crede Jens Thurau. S-a intamplat asa cum era de asteptat: chiar daca apropiati ai presedintelui american, precum secretarul sau de Stat, i-au recomandat sa ramana parte a tratatului climatic de la Paris, Donald Trump a decis altfel: SUA parasesc acordul climatic international, impotriva recomandarilor expertilor economici si de mediu din America. Iar Trump nici macar nu a remarcat (sau poate nu ii pasa) cat de izolat este. Cancelara germana a aratat cat de clar se poate dupa frustrantul summit G7 din Italia: pe tema climei, rezultatul a fost 6:1, doar SUA au votat impotriva prevederilor de protectia climei, informeaza Deutsche Welle Pentagonul a testat cu succes marti interceptarea unei rachete balistice intercontinentale (intercontinental ballistic missile, ICBM), folosind o versiune perfectionata a interceptorului antiracheta cu raza lunga de actiune, relateza CNN. Sistemul american atiracheta, sau, conform denumirii oficiale, sistemul terestru de aparare prin interceptarea rachetelor la jumatatea traiectoriei (ground-based midcourse defense system, GMD) este format dintr-o retea impresionanta de senzori si din 36 de rachete interceptoare defasurate, incepand din 2004, la baze din Alaska si California. Pana acum, in acest sistem s-au investit 40 de miliarde de dolari. Este singurul sistem pe care se bazeaza Statele Unite pentru a opri o racheta nucleara intercontinentala aflata deja in zbor. Potrivit Departamentului Apararii, sistemul a fost conceput ca o masura de siguranta impotriva unui atac nuclear pe scara redusa, din partea unor state ca Iranul sau Coreea de Nord. (Niciuna dintre cele doua tari nu are o racheta capabila sa atinga Statele Unite, desi oficialii americani spun ca nord-coreenii nu sunt departe de a fabrica una), conform Adevarul Spitalul Clinic Cai Ferate, altadata etalon de calitate pentru serviciile medicale craiovene, traverseaza de cativa ani o perioada grea. Plimbat intre Ministerul Transporturilor si cel al Sanatatii, spitalul a trebuit sa reziste ani buni fara finantare de la stat, ceea ce a dus la acumularea unor mari datorii. Dupa ce mai multi furnizori au amenintat ca isi sisteaza serviciile, conducerea spitalului a reusit sa obtina esalonarea datoriilor care trebuie platite luna de luna. Dupa multi ani in care nu mai primise nici un leu de la Ministerul Transporturilor, anul trecut, unitatea sanitara a primit o finantare de 2,25 milioane de lei, banii fiind destinati investitiilor in aparatura. In spital mai apar insa probleme la achizitia medicamentelor, dar si la conditiile in care sunt internati bolnavii, potrivit Gazeta de Sud