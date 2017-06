Subiectele Zilei: Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu incearca sa stopeze in fasa scandalurile despre angajarea rudelor; Povestea lui Dinte, victima agresiunilor politistilor; Cum l-a infundat colaboratorul DIICOT sub acoperire "Sandel Cotabita" pe Cheloo

Povestea lui Dinte, un parcagiu care a fost victima unor agresiuni in incinta fostului sediu al Sectiei 10 de Politie din Capitala, a stat la baza unui proiect derulat de Asociatia Carusel in parteneriat cu Romanian Harm Reduction Network. Decesul barbatului de 26 de ani, pe 4 martie 2014, a zguduit din temelii sistemul si a aratat, inca o data, cat de vulnerabile sunt persoanele arestate, retinute sau lipsite de orice mijloc de aparare. Pe 4 martie 2014, Gabriel-Daniel Dumitrache, zis Dinte, domiciliat fara forme legale in Bucuresti, sector 3, a plecat in jurul orei 19 din casa unde locuia impreuna cu mama sa si multi alti membri ai familiei spre zona Unirii, la lucru. Mama lui Daniel a relatat la vremea respectiva ca baiatul a plecat de acasa in seara de 4 martie pe la ora 19, perfect sanatos. De etnie roma, Daniel n-avea studii, nici loc de munca, dar pentru a-si castiga existenta lucra ca "parcagiu". In aceeasi noapte (4 spre 5 martie), mai multi politisti s-au prezentat la mama lui acasa si i-au cerut un act de identitate al lui Daniel. La aproximativ 20 de minute dupa ce au plecat cu certificatul lui de nastere, politistii au anuntat familia ca Daniel e mort. Familia acuza politia ca l-ar fi batut pana l-a omorat, relateaza Adevarul Sefii PSD si ALDE nu vor sa comunice numele consilierilor angajati la cabinetele parlamentare. Senatul si Camera Deputatilor refuza sa comunice numele consilierilor angajati la cabinetele parlamentarilor alesi in decembrie 2016. Este invocata o decizie din 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a stabilit ca numele si prenumele sunt date cu caracter personal. "Este o interpretare abuziva, o mentalitate sovietica", spune Adrian Moraru, director al Institutului de Politici Publice. Pe langa faptul ca acesti consilieri sunt platiti din fonduri publice, dezvaluirea identitatii lor ar fi cu atat mai necesara acum cu cat, in trecut, zeci de parlamentari au fost trimisi in judecata pentru ca si-au angajat rudele pe aceste posturi, ceea ce reprezinta conflict de interese. In concluzie, dupa ce sefii lor au fost prinsi la furat, functionarimea din Parlament a blocat cu totul accesul la acest tip de informatii, anunta Romania Libera In Ungaria, Viktor Orban a inceput un razboi propagandistic impotriva miliardarului american George Soros, pe care premierul maghiar il considera dusmanului numarul unu al Ungariei. Ben Knight a vrut sa afle mai multe. In Statele Unite, chipul lui Soros apare deseori in imagini virale pe Internet. In Ungaria, imaginea miliardarului american se regaseste pe un poster realizat de partidul de guvernamant, Fidesz. Soros, sugereaza autorii imaginii editate, este papusarul sef al multor politicieni. La Budapesta, desigur, nu este vorba despre Hillary Clinton si de conexiunile ei cu unii grei ai planetei, ci despre Laszlo Botka, membru al Partidului Socialist Maghiar si primar al Szegedului, cel de-al treilea oras ca marime al tarii. Initiativa platita de Fidelitas, organizatia de tineret a Fidesz, face parte dintr-o campanie sustinuta de demonizare a lui Soros si, prin asociere, a ONG-urilor sustinute de Fundatia pentru o Societate Deschisa, creata de Soros in 1984, cand Ungaria inca era o tara comunista. Marta Pardavi, reprezentand Comitetul Helsinki Ungaria, institutie care se implica in apararea drepturilor migrantilor, se plange ca, in ultima vreme, aude din ce in ce mai des ca ar fi "agenta lui Soros". Aceasta expresie, spune Pardavi, este lipita in frunte ONG-urilor, relateaza Deutsche Welle Interceptari telefonice, investigatori si colaboratori sub acoperire sunt detaliile inedite din ancheta in care a fost implicat cantaretul de hip-hop Catalin Stefan Ion, alias Cheloo, de la "Parazitii". Procurorii DIICOT au cercetat, in acest caz, zeci de tineri care consumau sau vindeau marijuana. Daca in tara asta avem dreptul sa facem cancer de la tutun si ciroza de la alcool ia sa vedem cati vor sa incepem dememersurile pentru legalizarea cannabisului", scria pe 22 mai 2017, pe contul de facebook, cantaretul de hip-hop Catalin Stefan Ion (39 de ani), cunoscut ca "Cheloo" de la "Parazitii". Pe 17 mai, Tribunalul Prahova l-a condamnat pe artist la doi ani de inchisoare cu suspendare pe o perioada de supraveghere de patru ani, precum si la o amenda penala echivalenta cu 180 de zile de munca in folosul comunitatii, in dosarul de trafic de droguri in care cantaretul si-a recunoscut faptele. "Cheloo" a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Cheloo" a fost acuzat si a pledat vinovat pentru infractiunile de trafic de droguri de risc si de detinere de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept, noteaza Adevarul Doi medici radiologi si profesori universitari la Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova au fost pusi sub control judiciar, marti seara, pentru luare de mita, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov. Este vorba despre Daniela Dumitrescu si Mihai Popescu. Alaturi de ei, alti doi medici din Brasov, Sorin si Diana Velicu, sunt cercetati in acelasi dosar. Daniela Dumitrescu si Mihai Popescu sunt acuzati ca au fraudat un concurs de angajare pentru un post de radiolog in cadrul Spitalului de Copii Brasov. Potrivit procurorilor, cei doi medici craioveni au facut parte din comisia de examinare a concursului, care a avut loc pe 12 mai, si i-au dat postul Dianei Velicu, sotia medicului chirurg Sorin Velicu, din Brasov, in schimbul anumitor bunuri materiale. "Pentru activitatea pe care au desfasurat-o ei acolo (in comisia de examinare - n.r.) si avand in vedere conditiile in care s-a desfasurat examenul ei au primit bunuri si alte foloase. Vorbim de mese la restaurant, de alimente, contravaloarea cazarii in orasul Brasov si de niste genti si pantofi", a declarat procurorul Adrian Aldea, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, citat de GDS Retragerea SUA din Acordul asupra climei de la Paris a creat o furtuna in mediile politice europene cu doar cateva zile inaintea vizitei presedintelui Iohannis la Washington.Sa o spunem de la bun inceput: nu exista nicio reactie la Bucuresti. Au luat foc Parisul, Berlinul, Roma, la Bucuresti in schimb a fost o noapte linistita, ca intotdeauna. Dar si tacerile sunt semnificative. Presedintele Iohannis bunaoara nu putea emite, tam-nisam, un tweet dezaprobator tocmai in ajunul vizitei sale la Washington, acolo unde va avea o intalnire cu presedintele Donald Trump. Mediile diplomatice romanesti au sarbatorit de pe acum aceasta reuniune ca pe un succes in sine. Dar daca ar fi sa ne orientam dupa discursul sau de la Conferinta privind Schimbarile Climatice de la Paris din noiembrie 2015, Klaus Iohannis ar trebui, teoretic, sa dezaprobe energic decizia SUA. Caci el cerea acolo nici mai mult nici mai putin ca Acordul in domeniul schimbarilor climatice "sa aiba caracter juridic obligatoriu, sa asigure participarea tuturor Partilor la Conventia-Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice si sa includa angajamente de reducere a emisiilor din partea tuturor partilor implicate." Subiectul este cu totul nerelevant pentru politica interna romaneasca si de aceea nimeni nu a bagat de seama ca presedintele Romaniei a fost acolo mai ecologist decat multi altii. Caci el cerut ca acordul sa stabileasca obligatii juridice, fapt care nu s-a implinit si care depasea ambitiile reale ale actorilor principali, scrie Deutsche Welle