Subiectele zilei: Ce ar castiga Romania din statutul de membru in Consiliul de Securitate al ONU; Mafia taximetriei din Bucuresti produce statului un prejudiciu de peste 500 milioane lei anual; Solidaritatea conteaza

Romania si-a lansat, vineri, la New York, campania de promovare a candidaturii pentru un mandat de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pentru perioada 2020 - 2021, alegerile fiind in iunie 2019. "Adevarul" a stat de vorba cu mai multi specialisti despre beneficiile unei asemenea pozitii internationale pentru Romania. "Traim intr-o lume complexa, volatila, in care ne confruntam cu noi si diversificate provocari carora trebuie sa le facem fata in fiecare zi. Nevoia unei organizatii robuste, cum este ONU, care sa reprezinte un garant al pacii si o platforma pentru gasirea celor mai adecvate solutii este mai mare ca niciodata. Imi exprim intreaga convingere ca ONU va continua sa identifice cele mai efieciente instrumente pentru a raspunde provocarilor globale. Romania isi va aduce propria contributie la eforturile comune, la nivelul ONU, si va impartasi responsabilitatea colectiva in solutionarea crizelor internationale, inclusiv din perspectiva detinerii mandatului de membru neparment in CS ONU", a declarat ministul Teodor Melescanu, citat de Adevarul In Bucuresti, evaziunea si munca la negru din taximetrie aduc statului un prejudiciu anual de peste 500 milioane lei. Mafia galbena este protejata la cel mai inalt nivel de politicieni, politisti, angajati din Primaria Capitalei, Fisc si Inspectoratul Teritorial de Munca. In fiecare zi, pe strazile Capitalei se invart aproximativ 15.000 de taximetristi. Peste 10.000 sunt din Bucuresti, restul din Ilfov. Fiecare sofer de taxi lucreaza in medie 12 ore zilnic. Dupa o zi de munca, este obligat sa predea firmei la care lucreaza un "plan" de aproximativ 100 lei. Sunt firme care cer doar 90 de lei, dar si 110 lei. Restul incasarilor raman la sofer. In plus, soferul este obligat sa alimenteze masina cu carburant din banii lui, iar bonurile fiscale trebuie sa le predea firmei la care lucreaza. La randul ei, firma baga bonurile fiscale in contabilitate pentru a i se deduce din plata taxelor si impozitelor. In cazul in care masina se strica si ajunge intr-un service, costurile cu piesele auto si reparatii sunt suportate tot de sofer. Facturile si bonurile fiscale sunt predate firmei, care le baga in contabilitate. La sfarsit de luna, soferul nu incaseaza niciun ban, noteaza Romania Libera Cel mai recent atentat terorist din Marea Britanie avertizeaza asupra masurilor ce se impun impotriva terorismului. Solidaritatea societatii nu trebuie sa dispara, spune Birgit MaaB. Imi fac griji: trei atentate in numai trei luni - cum ar putea sa nu se schimbe o tara in aceste conditii? Ce se intampla in iubita si colorata mea Marea Britanie, unde traiesc laolalta in pace oameni din toata lumea? Oare vecina mea musulmana, o femeie tanara care merge in carje, va trebui sa suporte din nou privirile rautacioase si chiar injuriile altora, asa cum s-a intamplat dupa penultimul atentat de la Londra? Vor avea loc mai multe atentate, vom deveni nelinistiti cand copiii nostri vor merge singuri cu autobuzul? Peste 30 de oameni au murit din luna martie in Marea Britanie, intai la Londra, apoi la Manchester, iar acum din nou la Londra. Comparativ cu restul lumii, pericolul terorist este inca redus in Europa, inclusiv in Marea Britanie. Dar totusi: politia tine sub urmarire in jur de 3.000 de potentiali teroristi, arata Deutsche Welle. Omul de afaceri Horia Simu a lansat, sambata seara, o serie de acuzatii extrem de grave la adresa fostei conduceri a SRI si a unui fost oficial de la Cotroceni. Horia Simu l-a acuzat, in emisiunea "Descoperiti", realizata de Andreea Sava la Antena 3, pe Daniel Moldoveanu, fostul sef al Comunitatii de Informatii de la Cotroceni, ca i-a cerut bani, insa nu pentru a rezolva dosarul cu drepturi litigioase ANRP Constanta, ci in legatura cu afacerile sale cu cupru. Omul de afaceri a lansat acuzatii explozive si la adresa fostei conduceri a SRI. Simu a fost intrebat de ce a cedat 25% din drepturi catre doua firme despre care spune ca i-au fost indicate de Moldoveanu si a raspuns ca a facut aceasta cesiune "in contrapartida unei taxe de protectie care n-avea legatura cu dosarul.(...) Taxa de protectie era pentru a se opri presiunile pe care SRI si sistemul lui Moldoveanu le exercitau pentru ca eu sa renunt la Cuprumin Aburd". Omul de afaceri Horia Simu a avut, in 2008, un protocol pentru preluarea Cuprumin Abrud, fiind interesat de exploatarea de cupru de la Rosia Poeni, scrie EVZ. Mimi Hughes este o profesoara de liceu de undeva din America, Tenessee, in varsta 61 de ani si avand patru copii. Mimi este si singura femeie din lume care a traversat inot, in 2006, pe cand avea 50 de ani, cei 2.850 de kilometri ai Dunarii, pornind de la izvor (Muntii Padurea Neagra, Germania) si pana la varsare (Sulina, Romania). Este prima persoana din lume care a traversat fluviul fara sa se ajute de aripioare de inot si a doua persoana care incear-ca sa faca aceasta expeditie si reuseste. A realizat performanta asta impreuna cu fata ei, Kelsey, atunci in varsta de 19 ani, care a insotit-o intr-un caiac. Dar asta nu e singura aventura incredibila a americancei: inotatoarea de anduranta a traversat si distanta dintre Alaska si Rusia (Stramtoarea Bering, in 1997, la 41 de ani), cei aproape 5 kilometri de ape inghetate si foarte periculoase (din cauza curentilor), precum si afluentii Dunarii, raurile Drava (707 km) si Mura (480 km), dar si raul Tennessee (1.049 km), din sud-estul Statelor Unite, si raul Ohio (1.579 m), anunta Romania Libera Sclava familiei mele", un eseu personal controversat a ridicat problema traficului de lucratoare domestice la nivel nationala. Internetul s-a aprins saptamana trecuta de la articolul lui Alex Tizon, "My Family's Slave", care a aparut in publicatia The Atlantic. Articolul, care se intinde pe toata durata vietii lui Tizon, prezinta versiunea lui a povestii lui Eudocia "Lola" Tomas Polido, o femeie care a fost inrobita de familia lui, mai intai in Filipine, iar apoi in Statele Unite. In timp ce unii au putut rezona cu articolul, ca pe o explorare personala curajoasa, criticii au spus ca Tizon parea sa se eschiveze de culpabilitate, plus sa-i ia dreptul lui Eudocia: practic era povestea ei, spusa de el. Poate nu ai realizat cat de multe povesti ca a Eudociei exista. Conform Organizatiei Internationale de Forta de Munca, aproximativ 21 de milioane de persoane din lume lucreaza ca niste sclavi. Serviciul domestic alcatuieste un procentaj destul de mare si e cea mai mare industrie unde s-au raportat trafic de munca la National Human Trafficking Hotline. Lucratoarele domestice care au fost traficate raporteaza izolare, manipulare, munca excesiva, abuz fizic si emotional, potrivit Vice