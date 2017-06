Dan Mihalache, dupa atentatul din Londra: Sunt in tara, am fost nas / Mi-a stricat un pic seara

"Sunt in tara, care e problema? Am fost chiar nas. Eu nu pot sa imi planific nasiile in functie de atentate. Mi-a stricat un pic seara, dar asta nu inseamna ca nu am lucrat cu colegii foarte strans ca sa vedem ce e de facut. Asta e viata. Am comunicat, avem celula de criza, totul a fost sub control, de altfel cred ca m-ati auzit vorbind toata noaptea", a declarat Dan Mihalache, duminica, pentru Gandul.