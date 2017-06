Subiectele zilei: Primul an cu Firea! Ce a realizat primarul din ce a promis; Multinationala versus angajati romani. Cum au fost concediati 20 de oameni pentru ca au infiintat un sindicat; ONG-ul unde s-a lansat Cristian Ghinea a obtinut in 2016 peste 122.000 de dolari de la MAE

Precum toti candidatii la Primaria Capitalei, Gabriela Firea le-a promis bucurestenilor, printre altele, ca va descongestiona traficul, va acorda beneficii tinerilor si va creste nivelul de siguranta al elevilor in scoli. Cel putin o promisiune, cea a unui trafic decent, nu a fost inca indeplinita, potrivit Mediafax. Inainte de a deveni primar general al Capitalei, in campania electorala Gabriela Firea a promis ca va moderniza reteaua de energie termic din Capitala si ca va inlocui actualele conducte imbatranite cu unele noi, "preizolate si la dimensiuni adecvate traficului de agent termic". RADET - Dupa ce a preluat conducerea Capitalei, Firea a demarat procedurile de intrare in insolventa a Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti, care acumulase datorii totale catre furnizorii de utilitati de aproape patru miliarde de lei, scrie Capital O multinationala si 20 de angajati care au infiintat un sindicat sunt actorii principali ai unei povesti de succes in domeniul dreptului muncii, care are, insa, un final trist. Angajatii au infiintat un sindicat, dar sefii multinationalei, nemultumiti de acest demers, i-au concediat. Oamenii au castigat procesele pentru reincadrare pe post, iar compania a fost amendata pentru discriminare. Povestea razboiului dintre multinationala si angajatii romani este relatata de avocatul acestora din urma, Costel Gilca, care este specializat in dreptul muncii. Avocatul numeste intreaga situatie "cea mai trista poveste de succes in dreptul muncii", informeaza Adevarul. Jurnalistul Costi Rogozanu a vrut sa vada cum se mai descurca unii "abonati la fonduri publice care se dau smecheri cu piata libera". inisterul Afacerilor Externe a alocat, in 2016, numai ONG-ului din care a fost promovat Cristian Ghinea consilier de stat pentru afaceri europene la Cancelaria Guvernului, apoi ministrul Fondurilor Europene in cabinetul Ciolos, Centrul Roman pentru Politici Europene (CRPE), peste 122.000 de dolari pentru realizarea a trei studii. Unul, in valoare de 49.286 dolari, a analizat Republica Moldova, altul a fost despre implementarea Acordului de Asociere Georgia-UE in valoare de 65.000 de dolari, iar cel mai mic, de doar 6.500 de dolari, pentru "dezvoltarea elevilor". CRPE este abonat al Departamentului de Asistenta Oficiala pentru Dezvoltare al MAE, obtinand 34.000 euro in 2012, 140.000 in 2013 si 104.000 in 2014. IPP al Violetei Alexandru, 76.666 de dolari, noteaza EVZ Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat conduita Cabinetului Grindeanu, prilejuind speculatii firesti cu privire la schimbarea Guvernului. Semnele unei separatii intre Guvernul condus de Sorin Grindeanu si conducerea PSD sunt tot mai usor de remarcat. Nu mai e un secret ca presedintele PSD, Liviu Dragnea nu mai controleaza guvernul cu strictetea pe care o anunta in prima zi, atunci cand impreuna cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu il insotea pe tanarul premier catre biroul sau din Palatul Victoria. Premierul a luat distanta fata de mentorii sai. Daca ar fi sa credem sondajele recente de opinie, pozitia relativ autonoma si faptul de a se fi concentrat pe teme economice i-au adus castig de cauza, caci increderea care i se acorda o depaseste cu mult pe aceea de care beneficiaza liderul partidului Liviu Dragnea, relateaza Deutsche Welle Cu autostopul esti tot timpul la limita, dar macar e cea mai ieftina metoda. Cum iti dai seama ca omul care te-a luat in masina nu o sa-ti fure si banii pe care evident nu prea ii ai sau ca nu o sa ajungi la urgente cu diverse rani? Sincer, nu prea stii, e un joc al sortii. Daca alegi sa faci autostopul prin Europa, oamenii care te vor lua nu-ti vor vrea banii, ci pur si simplu compania sau doar vor sa faca un bine. Asa ca trebuie sa fii vorbaret, poate-ti faci si niste prieteni, nu stii niciodata. Tine minte numarul de la masina si vezi si tu ce se discuta. Odata m-am deplasat vreo 50 de kilometri cu o masina de gunoi, iar tipii vorbeau despre cum varul unuia dintre ei are femei la produs si una dintre ele este super buna si ca trebuie sa o incerce si celalalt. Daca o astfel de discutie incepe sa se starneasca in masina, nu prea poti sa te culci linistit, mai ales daca esti fata, anunta Vice. Controversatul act normativ privind impozitul pe gospodarii - vehement combatut de mediul de afaceri si de societatea civila - ar putea aduce pierderi uriase bugetului de stat. Si asta doar daca ne raportam la datoriile la stat de peste 2,3 miliarde lei pe care le au in prezent circa 10.000 de persoane fizice si la faptul ca in noul sistem de impozitare nu va mai exista retinere la sursa. Concret, la data de 31 martie 2017, 10.382 de contribuabili persoane fizice inregistrau obligatii fiscale restante neachitate in cuantum de 2,331 miliarde lei, potrivit datelor obtinute de la ANAF de "Adevarul". Din aceasta suma, 2,125 miliarde lei reprezinta restante catre bugetul de stat, 45,18 milioane lei restante la bugetul asigurarilor sociale de stat, 1,05 milioane lei restante la bugetul fondului asigurarilor pentru somaj si aproape 160 milioane lei restante la bugetul asigurarilor pentru sanatate, potrivit Adevarul