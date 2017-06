Subiectele zilei: Autorizatii de taxi traficate ilegal la varful Primariei Bucuresti. Viceprimarul Aurelian Badulescu a emis 30 de dispozitii de primar prin care a transferat autorizatii; Motivele pentru care Voiculescu cere eliberarea conditionata din puscarie; Unu din cinci absolventi nu se prezinta la bacalaureat

Autorizatiile de taxi din Bucuresti sunt traficate ilegal cu semnatura de la varful Primariei Capitalei. In mod ironic, compania de avocatura angajata de Primarie sa ofere consiliere juridica a subliniat ca nu sunt indeplinite conditiile legale. Totusi, viceprimarul Aurelian Badulescu a semnat pentru transferul autorizatiilor, in locul Gabrielei Firea, cand aceasta din urma era intr-o delegatie externa. Pe piata neagra, o autorizatie de taxi costa intre 5.000 si 8.000 de euro. Evident, e vorba de sume nefiscalizate, care nu apar in scripte. Oficial, "inchirierea" anuala a unei autorizatii de taximetrie de la PMB costa doar 150 de lei, adica sub 35 de euro. La scurt timp dupa preluarea mandatului de primar general, Gabriela Vranceanu-Firea a plecat intr-o scurta delegatie. Se intampla in 2016, la jumatatea lunii iulie. In locul ei, la sefia Primariei Municipiului Bucuresti, l-a lasat pe viceprimarul Aurelian Badulescu, fostul avocat al lui Gigi Becali, potrivit Romania Libera Dan Voiculescu s-a transfomat la Rahova intr-un detinut model, tine conferinte si matura curtea penitenciarului. Cu toate acestea, oficialii puscariei spun ca mogulul nu s-a indreptat indeajuns in puscarie, pentru a putea fi eliberat conditionat. Astfel, Voiculescu a ales sa se adreseze instantei pentru a ajunge mai deveme acasa. "Scopul pedepsei in cazul lui Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani cu executare pentru spalare de bani, nu a fost atins", este concluzia Comisiei de liberari conditionate de la Penitenciarul Rahova. De aceea, membrii Comisiei au decis, pe 23 mai 2017, amanarea liberararii conditionate a mogulului pana la data de 23 octombrie 2017. Potrivit unor surse judiciare, Comisia a atras atentia ca Voiculescu (70 de ani) a executat efectiv o perioada foarte mica din pedeapsa, de 1.021 de zile, din condamnarea totala de 3.653 de zile, noteaza Adevarul Probele au inceput, ieri, cu o prezenta comparabila cu cea de anul trecut. In cifre absolute, foarte probabil un copil din doi va trece examenele de la sfarsitul clasei a XII-a. Prima sesiune a examenului de bacalaureat a debutat cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in Limba romana. Evaluarea la aceasta proba va continua si astazi. Cifrele obtinute de Romania libera arata ca, anul acesta, sunt eligibili sa sutina bacalaureatul un numar de 159.326 de elevi. Dintre acestia, circa 135.500 s-au inscris la examenul de bacalaureat. 115.900 (72,8%) sunt din seria care a terminat liceul in acest an, iar 19.500 (12,2%) sunt elevi care au absolvit 12 clase anii trecuti. Un numar de circa 23.830 de elevi (15%), nu se prezinta la bacalaureat. Printre cauzele acestui absenteism se numara: elevii constientizeaza ca nu sunt pregatiti sa sustina examenele, corigentele, diverse afectiuni, scrie Romania Libera Statul roman a fost darnic de data asta cu muritorii din birouri - liber joi, liber luni, am facut punte si ne-am luat liber si vineri. Noi si grecii ce ne mai bucuram de viata asta buna! Dupa aglomeratia din Vama (totusi nu atat de rau cum ma asteptam), poate ai fost si tu pe-acolo, te-ai spart la rasarit si te-ai indopat cu rapane si bere la suprapret. Sau ai ars-o prin alte tari, treaba ta, sau la munte, da' sigur nu te-a durut prea mult de ce se intampla in lume. Am vazut asta cand eram noaptea, in Expirat, si distractia continua neperturbata, desi la Londra erau atentate si Twitterul explodase de stiri. Deci, hai sa-ti fac un rezumat cu ce-ai pierdut cat timp te relaxai intr-un loc cu soare si viata nu era asa de naspa cum o vezi azi. Sambata noaptea n-a fost bine deloc la Londra unde, a treia oara in ultimele luni, au avut loc atentate. O camioneta intra in multime pe London Bridge, trei tipi ies din ea si ataca oamenii cu cutite, informeaza Vice A trecut o saptamana de cand Gazeta a publicat mesajele prin care Gabriel Bodescu il ameninta pe Justin Stefan. Si pe opozantii lui Razvan Burleanu. Presedintele FRF a avut suficient timp la dispozitie sa realizeze gravitatea sms-urilor. Nu e vorba de golanie obisnuita, viscerala, ci de golanie orientata, premeditata, de golanie care sa timoreze si sa-i faca pe contracandidati sa renunte sa-l mai infrunte pe "Doar Razvan Burleanu", asa sa-i ramana numele, dupa cum il omagiaza Bodescu pe seful sau. "Anunta-i sa nu se bage in fata ca le vine randul oricum! Bratul lung al justitiei...""O sa se auda in curand un zumzet metalic. Si nu de zurgalai". Asa suna prezicerile lui Gabi Bodescu. Dar asta nu e justitie. Pentru ca nu justitia are bratul lung. Razbunarea are bratul lung. Mafia are bratul lung. Hotii de buzunare au bratul lung. Justitia tine talerul cu un brat normal si e ridicol sa discute Gabi Bodescu in numele unei justitii care ar face partie lui Burleanu la sefia FRF! Auzind ce a spus secretarul sau general adjunct, in loc sa-l zboare, seful FRF il lasa in pace, conform tolo.ro O ultima incercare de conciliere cu partea turca. Insa seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, s-a lovit de un refuz. Toate acestea ar trebui sa aiba consecinte politice, este de parere Sabine Kinkartz. Speranta moare ultima, se spune. Dar chiar a crezut cineva ca seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, va face o minune daca se duce sa discute personal la Ankara? Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, nici nu se gandeste sa cedeze. Si de ce ar face-o? De o gramada de timp incoace tine in sah guvernul de la Berlin. Iar cei 260 de militari germani stationati la baza aeriana Incirlik sunt un gaj binevenit. Cand asa, cand invers - dupa cum ii convine lui Erdogan. La Bosfor, el face legea. Daca Germania nu-i face pe plac lui Erdogan, usa ramane inchisa. Azil pentru ofiterii turci? Nici vorba! La fel si cu rezolutia Bundestagului german privind genocidul armean din timpul Impreriului Otoman, potrivit Deutsche Welle Lucrarile de modernizare a Parcului "Nicolae Romanescu" din Craiova de peste zece milioane de euro au fost finalizate si receptionate, dar primaria nu a suflat un cuvant despre receptia finala, care a avut loc pe 17 mai. Tacerea municipalitatii, care i-a obisnuit pe craioveni sa se laude cu orice proiect demarat, ar putea avea o explicatie in sumele uriase cheltuite. De exemplu, asfaltarea aleilor a costat patru milioane de euro in conditiile in care vechile alei aratau foarte bine, iar cele doua WC-uri subterane au costat aproape 100.000 de lei, deci circa 10.000 de euro bucata. Aici sunt in total 11 toalete. In procesul-verbal de receptie nu se pomeneste nimic de costul total al celebrelor borduri din granit, multe dintre ele sparte sau cioblite, lucru pe care comisia nu l-a vazut sau s-a facut ca nu il vede, scrie Gazeta de Sud