Subiectele zilei: Marea Britanie: Alegeri in era terorismului; Primaria Capitalei tolereaza 2.500 de taximetre neautorizate. Miza: acte pentru activitatea de taximetrie de 15 milioane de euro pe piata neagra; Hackerii rusi: "artistii liberi" ai lui Putin

Dupa alegerile din Franta, si cele din Marea Britanie sunt umbrite de atentate teroriste sangeroase. Un alt subiect controversat: Iesirea tarii din Uniunea Europeana. Madrid, Paris, Londra: Capitalele europene au devenit in repetate randuri tinta unor atacuri teroriste in pragul alegerilor. In 2004, 192 de persoane au fost ucise intr-un atentat islamist care a vizat trenurile regionale si gara principala din Madrid, la doar cateva zile inainte de scrutinul parlamentar. Cu cateva saptamani in urma, la scurt timp inainte de alegerile prezidentiale din Franta, un atacator a deschis focul pe renumitul bulevard parizian Champs-Elysees. In pragul alegerilor britanice a avut loc atentatul de la London Bridge, din nou au murit oameni nevinovati - e cel de-al treilea atentat in Marea Britanie din ultimele saptamani, informeaza Deutsche Welle Sindicatele din Invatamant au inceput strangerea de semnaturi de la profesori pentru declansarea unei grevei ce ar urma sa aiba loc in plina desfasurarare a examenului de Bacalaureat si a Evaluarilor Nationale. Cadrele didactice sunt nemultumite de amanarea aplicarii Legii salarizarii unitare, in cazul lor, majorarile salariale promise urmand sa fie aplicate in doua etape: de la 1 ianuarie si de la 1 martie 2018, potrivit Ministrului Muncii. "Oamenii nu mai au incredere ca aceasta lege se va mai aplica", a explicat presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu. Sindicalistii spun ca vor anunta vineri daca au strans numarul necesar de semnaturi pentru declansarea grevei. "Profesorii au venit cu propunerea de a face greva, noi nu facem decat sa dam ascultare doleantelor lor. Vom strange semnaturi in perioada 6-9 iunie, iar vineri vom anunta daca vom declansa actiunea sau nu" a adaugat Hancescu, citat de Adevarul Marile companii de taxi din Bucuresti se zbat sa recupereze un pachet de aproximativ 2.500 de autorizatii de taxi, retrase de pe piata de primarul Sorin Oprescu in perioada 2010-2013. De atunci pana in prezent, firmele au folosit certificate de grefa in locul autorizatiilor de taxi. Complet ilegal, spune Primaria Capitalei. Dar, desi e ilegal, tot sefii din PMB au emis adrese catre ANAF prin care au cerut fiscalizarea aparatelor de taxat pentru firmele care practica ilegal taximetria. Negocierile pe pachetul de autorizatii de taxi se poarta intens intre presedintele COTAR (Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania), Vasile Stefanescu, si viceprimarul Aurelian Badulescu. Valoarea pe piata neagra a acestor autorizatii se invarte in jurul sumei de 15.000.000 euro. O organizatie a taximetristilor, insa, atrage atentia ca jumatate din firmele de taxi din Bucuresti carora li s-au retras autorizatiile functioneaza ilegal, fiind protejate de la cel mai inalt nivel de reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti, anunta Romania Libera Uzina Roman a fost simbolul Brasovului si a avut in perioada de glorie peste 20.000 de angajati. Acum mai are 300 de muncitori, este in reorganizare, dar produsele fabricii sunt apreciate la export. Camioanele sunt ultramoderne si competitive. Uzina a livrat in ultimii ani 600 de camioane catre Pentagon, destinate armatei SUA. Cele mai noi modele sunt prezentate pe site-ul companiei si sunt in teste in Asia si Orientul Mijlociu de unde vin principalii clienti ai uzinei. Doua autocamioane 38400 VF au ajuns in Asia de Sud-Est pentru testari. Autovehicului are motor diesel Man Euro 5, transmisie automata si o masa totala de 28 de tone. Acest tip de autocamion este recomandat pentru transportul containerelor, arata Adevarul Aproape ca nu trece o zi fara stiri legate de hackerii rusi. Dupa noi dezvaluiri privind alegerile prezidentiale din SUA, se pare ca ei sunt implicati si in criza din Qatar. Un expert explica fenomenul. Presupusi hackeri rusi ocupa din nou prima pagina a ziarelor. Postul american de televiziune CNN a relatat marti, citand surse FBI, ca actuala criza din Qatar ar fi fost provocata de o poveste "fake news" plasata de hackeri rusi la agentia nationala de presa a Qatarului. Mai multe state din regiune si-au suspendat zilele trecute relatiile diplomatice cu emiratul din Golful Persic. Cu doar cateva ore inainte, noi dezvaluiri privind alegerile prezidentiale din SUA au starnit valva. O companie americana de presa a publicat un document secret al agentiei de securitate NSA, conform caruia serviciul rus de contrainformatii militare ar fi incercat atacuri cibernetice asupra a cel putin un furnizor american de software pentru inregistrarea cetatenilor cu drept de vot, relateaza Deutsche Welle La 35 de ani, Alex Gavan este unul dintre numele respectate din noul val al alpinismului romanesc. Cu 6 "optmiari" la activ, Gavan a ales sa-si foloseasca prestigiul sportiv pentru actiuni umanitare. Pe 25 aprilie 2015, cu cateva minute inainte de miezul zilei, el era in tabara de baza Everest. La prima incrancenare a pamantului, nimeni nu realizeaza ce se intampla. Incepe Marele Cutremur Himalayan. Muntele se zvarcoleste vreme de 60 de secunde, cu un apogeu de 7,8 grade pe scara Richter. De trei generatii locuitorii din Himalaya nu au mai trait asa ceva. Seismul se resimte in Nepal, India, China si Bangladesh. 10 milioane de oameni sunt afectati. Un cutremur de asemenea intensitate n-a existat in Romania din 1802, spune directorul Institutului de Fizica a Pamantului, citat de televiziunea publica de la Bucuresti, scrie tolo.ro Scriam acum trei saptamani ca Bombonica Dragnea are pile solide la Curtea Constitutionala, admirand rapiditatea cu care i-a fost judecat dosarul prin care cerea introducerea unui prag valoric la abuzul in serviciu. Atunci nu stiam cat de solide sunt pilele, dar a avut grija Curtea Constitutionala sa ne arate: solide rau de tot. Nici n-ai zice ca a divortat de Liviu Dragnea. Stirea pe care Curtea Constitutionala ne-a dat-o marti pare copiata dupa reteta ziarelor tabloide: titlul spune una, continutul spune exact contrariul. Titlul spunea ca CCR a respins ca inadmisibila cererea Bombonicai Prodana, fosta Dragnea, de a se impune un prag de prejudiciu sub care infractiunea de abuz in serviciu sa nu mai fie incriminata. Continutul, atat cat poate fi el ghicit din comunicatul de presa al Curtii, spune exact contrariul, precizeaza Adevarul