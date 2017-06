Subiectele zilei: Rusii au testat Tor-2M, un sistem de aparare antiaeriana capabil sa doboare rachete ce zboara la joasa altitudine; Romii isi spun povestea; Toti loialii din Ialomita ai liderului social-democrat au fost macelariti de ANI si DNA

Armata rusa a efectuat teste cu sistemul Tor-2M pe rachete balistice Kapustin in regiunea Astrahan, din sudul Rusiei. Militarii au testat capacitatea sistemului de a dobori imitatori de aeronave tactice, rachete de croaziera, bombe aeriene si diferite tipuri de drone. Sistemele mobile de aparare aeriana Tor-M2DT (versiunea Arctic Tor-M2) sunt folosite pentru a distruge arme de mare precizie, drone, avioanele de vanatoare si elicoptere pe o raza de 15 kilometri. Sistemul Tor-M2 a fost prezentat pentru prima data in 2007 la un spectacol aviatic MAKS la Moscova si a intrat in dotarea armatei ruse din martie 2017. Sistemele Tor pot asigura o zona de 15 kilometri in conditii de lupta si in ciuda contra-masurilor electronice (CME), informeaza ministerul rus al Apararii, noteaza Adevarul. Multa vreme, romii din Europa centrala si de est si-au ascuns identitatea, pentru a nu fi discriminati si marginalizati. Acum, artistii romi isi prezinta cultura la Berlin. Cimai e unul dintre cei mai cunoscuti muzicieni romi din lume. Cu formatia sa Fanfara Ciocarlia a inceput la mijlocul anilor 90 o adevarata poveste de succes, cu care a incantat publicul in 70 de tari diferite. Istoria formatiei romanesti aminteste de un basm. "Cand a venit neamtul la noi in sat, am facut niste inregistrari. Si apoi am sperat ca vom putea candva sa cantam si in strainatate", povesteste Cimai. Isi tine trompeta mereu aproape, de parca s-ar pregati in orice moment sa cante. Acest "neamt" e inginerul de sunet Henry Ernst din Leipzig. Impreuna cu prietenul sau Helmut Neumann au adus formatia Fanfara Ciocarlia intai in Germania si mai tarziu pe scenele din lumea intreaga. A fost cea mai fericita intalnire din viata lui, spune Cimai inainte de un concert la Berlin, informeaza Deutsche Welle. Domeniul penal ii tot da tarcoale lui Eduard Andrei Popica, numit recent in functia de prefect al judetului Vaslui. In decembrie 2012, a fost condamnat definitiv la o amenda penala de 7.000 de lei pentru vatamare corporala din culpa, pedeapsa fiind stearsa din cazier dupa trei ani. Eduard Andrei Popica este, la 33 de ani, unul dintre cei mai tineri prefecti din tara. Noul reprezentant al Guvernului in judetul Vaslui poate fi acuzat de fals pentru ca nu a trecut in declaratiile de avere un credit si un teren. Numit de presa "beizadea", Popica - ginerele unuia dintre cei mai influenti oameni de afaceri vasluieni - spune ca este "un om normal". A accidentat trei oameni, a platit 30.000 RON. Pe 11 decembrie 2012, Tribunalul Neamt l-a condamnat definitiv pe Popica la 7.000 de lei amenda penala pentru vatamarea corporala din culpa a trei persoane, intr-un accident provocat de actualul prefect pe data de 3 ianuarie 2006, anunta Romania Libera Sophie Magennis, de la Biroul UNHCR pentru Europa din Bruxelles, pledeaza pentru solidaritatea statelor membre in chestiunea refugiatilor.Totodata, ea explica faptul ca exista o perceptie gresita privind refugiatii, venita si din teama de necunoscut. EurActiv: Criza refugiatilor nu mai este atat de mult in atentia presei europene. Care este situatia refugiatilor din UE in acest an in comparatie cu 2015 si 2016? Sophie Magennis, Head of the Policy and Legal Support Unit, UNHCR Bureau for Europe: Numarul oamenilor care vin in Uniunea Europeana este mult mai mic decat in 2015, dar UNHCR (Agentia ONU pentru Refugiati) este in continuare ingrijorata de faptul ca lectiile din 2015 si 2016 nu au fost invatate pe deplin. Credem ca mai este mult de facut pentru a institui un sistem comun de azil eficient in UE. In decembrie anul trecut, noi am venit cu un set de propuneri in acest sens. Salutand propunerile Comisiei Europene privind sistemul european comun de azil, am incurajat Comisia si statele membre sa faca mai mult, scrie EurActiv Presedintele Klaus Iohannis a obtinut un succes personal in SUA, prin faptul ca Donald Trump l-a identificat drept garant al luptei impotriva coruptiei, iar Romania, ca tara, s-a asigurat ca SUA vor interveni in cazul unei agresiuni din partea Rusiei, sustin specialistii contactati de "Adevarul". De asemenea, rezultatele intrevederii au fost considerate pozitive si de presa internationala. Vizita presedintelui Klaus Iohannis in Statele Unite ale Americii, al carei punct culminant a fost intrevederea cu omologul sau american Donald Trump si conferinta de presa comuna, e considerata un succes atat de analistii politici interni, dar si de publicatiile internationale, mai ales dupa ce liderul de la Casa Alba a subliniat ca SUA si NATO vor actiona in caz de agresiune asupra unui stat al Aliantei, precizeaza Adevarul. Dupa Vasile Silvian Ciuperca, fost sef al CJ Ialomita, si Marian Neacsu, fost vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a picat si Liviu Cazan. Acesta din urma este mana dreapta a lui Neacsu, seful PSD Ialomita, si este acuzat de DNA ca a pagubit statul cu 850.000 de euro. O cladire de peste 3.500 de metri patrati pe malul Dunarii, doua institutii ale Ministerului Transporturilor, o ancheta DNA si un prejudiciu de aproape un milion de euro au ca numitor comun un singur nume: Liviu Cazan, actualul viceprimar al orasului Urziceni si fost sef al Autoritatii Navale Romane. Promovat de Ponta si de Dragnea. Pesedistul Liviu Cazan a fost uns pe functia de director general adjunct al Autoritatii Navale Romane (ANR) de catre Relu Fenechiu in aprilie 2013. In acea perioada, liberalul era ministrul Transporturilor in guvernul USL. Ulterior, in mai 2014, la conducerea ministerului se afla Dan Sova, care nu a ezitat sa-si numeasca colegul de partid in fruntea ANR. Povestea nu s-a oprit aici, arata Romania Libera.