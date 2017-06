Subiectele zilei: Cele 43 de minciuni ale guvernarii PSD; Emmanuel Macron, spre o majoritate zdrobitoare in Parlament. Avantaje si pericole pentru Franta; NATO si UE, pe termen scurt

Liderul de la Kiev, Petro Porosenko, a declarat sambata, 10 iunie, ca anularea regimului de vize cu UE pentru ucraineni inseamna o desprinderea definitiva a Ucrainei fata de Rusia autoritara. "In realitate, acest eveniment inseamna mult mai mult decat un nou inceput de an, deoarece poporul Ucrainei si toata Ucraina accede intr-o noua epoca istorica. Acest eveniment semnifica o desprindere definitiva a statului nostru fata de Imperiul rus, iar lumea democratica ucraineana de lumea autoritara rusa", a declarat Porosenko in cadrul unei manifestatii dedicate anularii regimului de vize cu UE. Ulterior, presedintele Ucrainei a decis sa recite in fata multimii un vers din opera vestitului poet rus Mihail Lermontov: "Adio, nespalata Rusie, tara de satrapi si robi. Si voi, mundirelor mizere, Si tu, supusul lor norod", informeaza Adevarul. Primele sase luni de guvernare sub coalitia PSD-ALDE au lasat nenumarate promisiuni neonorate, iar masurile luate ne vor duce fara dubiu spre o criza economica, arata un raport realizat de liberalul Florin Citu. Programul de guvernare al PSD reprezinta "garantia ca Romania va experimenta foarte curand o criza similara cu cea din perioada 2008-2010", atrage atentia economistul Florin Citu (PNL), intr-un raport intitulat "Starea Romaniei dupa sase luni de guvernare rosie". Potrivit acestuia, majoritatea masurilor din programul de guvernare influenteaza economia Romaniei in asa fel incat dezastrul este inevitabil. "Cresterea cheltuielilor publice mult mai rapid decat dinamica -PIB-ului, in special datorita salariilor, a ajutoarelor sociale si subventiilor, concomitent cu cresterea costului cu forta de munca si a numarului controalelor ANAF, duc inevitabil la deficite publice mai mari, datorie publica mai mare, somaj si economie la negru", se arata in raportul mentionat, potrivit Romania Libera. Formatiunea politica a presedintelui francez, La Republique En Marche, a obtinut o victorie istorica in primul tur al alegerilor legislative, marcat de cea mai mica prezenta la vot din ultimele sase decenii. Potrivit rezultatelor definitive publicate de ministerul de Interne francez, partidul presedintelui Emmanuel Mcron, La Republique en Marche, infiintat in urma cu doar un an, a obtinut 32,3% din sufragiile exprimate. Aliat cu centristii din Miscarea Democratica (Modem), formatiunea prezidentiala ar obtine in viitorul parlament francez intre 415 si 455 deputati din cele 577 mandate cate numara Adunarea Nationala, practic o treime din numarul de fotolii parlamentare. Majoritatea absoluta este de 289 de locuri. Macron si-a strivit adversarii, obtinand un scor care-l pune intr-o pozitie ultra-dominanta, cu un parlament aproape monocolor, relateaza Adevarul. In 22 iunie se va reuni Consiliul European unde se va discuta propunerea Comisiei privitoare la constituirea unui buget al UE pentru inzestrari militare. Presedintele Klaus Iohannis va fi si el acolo. Disensiunile dintre Washington si Berlin pe tema cheltuielilor militare in cadrul NATO au parut sa fie nu cauza, ci prilejul pentru relansararea subiectului apararii europene. Dupa referendumul din Marea Britanie privind parasirea UE, Germania si Franta au manifestat explicit intentia de a converti criza intr-o oportunitate de a continua adancirea proiectului european. De altfel in 30 noiembrie anul trecut, asadar inaintea declaratiilor presedintelui Trump privind contributia Germaniei la NATO, Comisia Europeana prezentase un plan de actiune menit sa consolideze capacitatile de aparare ale Uniunii. Cu ocazia aceea presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker declara: "Daca Europa nu se ocupa de propria securitate, nu o va face nimeni in locul ei. O industrie de aparare puternica si competitiva, iata temeiul pentru o autonomie strategica", anunta Deutsche Welle . Radio ZU, detinut de Dan Voiculescu, este sponsorizat generos din bani publici. Nu in mod direct, ci prin plati de sute de mii de lei pentru organizarea unor evenimente la care ZU fie este partener, fie principal beneficiar. Banii vin de la Primaria Generala a Municipiului Bucuresti, de la primarii de sector din Capitala, dar si de la Primaria Constanta. Radio ZU a anuntat oficial, din aprilie, ca va organiza un concert pe 17 iunie, in Constanta, in conditiile in care ofertele au fost depuse dupa 26 mai si au fost evaluate pe 7 iunie. Vara aceasta vor avea loc mai multe concerte, pe litoral, despre care organizatorii spun ca vor fi "cele mai mari concerte ale anului". Unul dintre ele este Forza Zu, programat sa aiba loc pe 17 iunie, pe Plaja Modern din municipiul Constanta, arata Romania Libera. Presedintele Macron va avea o majoritate confortabila in parlamentul de la Paris. Partidele vechi s-au clasat in urma noii sale formatiuni. Este o revolutie pe scena politica franceza, crede Barbara Wesel. Spre deosebire de Marea Britanie, sondajele de opinie din Franta au anticipat corect trendul electoral: noul presedinte Emmanuel Macron este pe cale de a obtine o majoritate clara, poate chiar covarsitoare, in legislativ. Amploarea succesului sau depaseste toate asteptarile. Niciodata pana acum intr-o democratie occidentala nu a cunoscut un politician o ascensiune atat de rapida, care a cuprins si formatiunea din jurul sau, precizeaza Deutsche Welle