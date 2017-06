Subiectele zilei: Securistii care l-au ucis pe Gheorghe Ursu, in continuare nepedepsiti. Fiul disidentului, Andrei Ursu: Cadavrul tatalui meu avea urme de lovituri pe corp, pe fata, pe tample; Un referendum cat o tara. Cazul Slovacia; Ion Iliescu, Petre Roman si Virgil Magureanu, trimisi in judecata in dosarul Mineriadei, pentru crime contra umanitatii

Uciderea disidentului Gheorghe Ursu in 1985 a fost opera a trei sisteme represive ale regimului comunist. Militia si re￯teaua informatorilor si-au primit pedepsele. Principalii autori ai crimei, proveniti din structurile Securitatii, nu au fost condamnati. Drama lui Gheorghe Ursu a inceput cu o delatiune. O colega l-a turnat la Securitate ca mentioneaza, intr-un jurnal, realitatea intunecata a vietii din comunism. Retinut la 21 septembrie 1985, Gheorghe Ursu a refuzat pactul cu diavolul. A refuzat sa isi denunte prietenii care apareau in jurnalul confiscat de Securitate. Timp de doua luni, a fost batut crunt si torturat. La 17 noiembrie 1985 este ucis in arestul Securitatii si Militiei din Calea Rahovei, potrivit Romania Libera Slovacia este o tara central-europeana cu o populatie de peste 5 milioane, majoritar catolica, care si-a declarat independenta de la Cehoslovacia in 1993. In existenta sa de 24 de ani, a fost martora a 8 consultari populare sub forma de referendum. In general, este considerata o societate conservatoare. A aderat la Uniunea Europeana in 2004, an in care a adoptat legislatie antidiscriminare ca cerinta de pre-aderare. Doar in anul 2008 legislatia a fost imbunatatita pentru a include orientarea sexuala printre criteriile de discriminare. Prima parada gay a avut loc in Bratislava in 2010. In topul ILGA-Europa privind statutul minoritatilor sexuale din anul 2017, tara se afla pe locul 31 din Europa si pe locul 22 in Uniunea Europeana. Biserica Catolica exercita o mare influenta in societate. Slovacia are, in acelasi timp, minoritati importante de protestanti, 8%, greco-catolici, 4%, atei, 13% si maghiari, 8,5%, noteaza Adevarul Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Magureanu, Benedict Cazemir Ionescu, Adrian Sarbu, Miron Cozma, Matei Drela, Cornel Plies Burlec, Vasile Dobrinoiu, Petre Peter, Alexandru Dinescu au fost trimisi in judecata, "sub aspectul savarsirii de infractiuni contra umanitatii". Fostul premier Petre Roman a reactionat, marti, dupa ce Parchetul General l-a trimis in judecata, in dosarul Mineriada, preczand ca acuzatia formulata de procurori este "fabricata". Fostul presedinte al Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului, Miron Cozma, sustine ca trimiterea in judecata in dosarul Mineriadei este "incorecta", "un abuz, o gaselnita, o mizerie judiciara", scrie Romania Libera Pe langa stirile despre infectii intraspitalicesti, tavane prabusite in scoli, trafic "de cosmar" (din cauza de Firea sau de lipsa de autostrazi), din cand in cand, mai auzi si despre cate un MiG care se prabuseste in timpul unei misiuni (din fericire, la ultima isprava de acest gen, pilotul s-a catapultat). Ideea e ca suntem varza la capitolul Aparare pe toata linia. Ai auzit recent insa ca Romania si-a luat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru Aparare, iar chestia asta ne-a facut extrem de simpatici in ochii lui Donald Trump. Nu vreau sa fiu carcotas, dar asta a fost probabil si principalul motiv pentru care presedintele american a parut atat de amorezat de Iohannis la intalnirea recenta pe care cei doi au avut-o la Casa Alba. Stii si tu ca Trump e foarte ofticat pe tarile europene care fac parte din NATO, dar nu-si respecta obligatia asumata prin tratat de a aloca celebrul 2% din PIB Apararii, informeaza Vice In schimb, ii obliga sa scoata rezultate internationale, an de an, ca sa aiba sanse la JO 2020. Catalina Ponor, Marian Dragulescu si Tiberiu Dolniceanu au strans, impreuna, 9 participari la Jocurile Olimpice si 9 medalii. Miza lui Mihai Covaliu, presedintele COSR, este: "Cei trei campioni, dar si alti sportivi experimentati, sa fie prezenti la Olimpiada din 2020 din Japonia". La Tokyo, gimnastii Ponor si Dragulescu vor implini 33, respectiv 40 de ani. Iar scrimerul Dolniceanu va face 31 de ani. E o gratificatie? "Nu, nu e niciun cadou, e o nevoie. Lotul Romaniei are nevoie de ei! Eu cred ca cei trei pot aduce medalii la Tokyo", sustine seful Comitetului Olimpic. Covaliu a elaborat o scheama financiara, pe care nu vrea sa o detalieze, dar despre care spune ca "le va da mai multi bani lunar in pregatire decat a avut vreodata orice sportiv olimpic". Sursele Gazetei sustin ca suma poate ajunge pana la 3.000 de euro pe luna. Cu o conditie. "Conditia e ca ei sa participe si sa scoata performante palpabile in fiecare an la competitiile de pana la Jocurile Olimpice", povesteste Covaliu, conform tolo.ro Premiera Theresa May a intrat in recentele alegeri anticipate cu ideea unui Brexit "dur", dar a pierdut majoritatea detinuta de conservatori in legislativ. Un rezultat cu consecinte pentru negocierile de parasire a UE. Theresa May nu ar fi trebuit sa convoace aceste alegeri anticipate. Dar premiera britanica a crezut, sub impresia sondajelor de opinie, ca isi va consolida astfel majoritatea in Camera Comunelor. Dimpotriva, a pierdut aceasta majoritate dupa scrutin. May si-a pierdut cu aceasta ocazie si autoritatea personala in partid. S-a vazut chiar obligata sa-si ceara scuze public de la colegii de partid care si-au pierdut mandatele de parlamentari dupa anticipate. Noul cabinet al doamnei May arata deja cat de slabita este pozitia acesteia. Ministru al Agriculturii este din nou Michael Gove, dupa ce May il inlaturase din functie abia anul trecut, noteaza Deutsche Welle Licitatia pentru construirea stadionului de atletism, lasat in paragina in ultimii doi ani, a intrat in linie dreapta. Primaria Craiova a lansat ieri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice anuntul de participare la licitatia pentru proiectarea si executia unui stadion de atletism de categoria III, la standarde internationale, criteriul de atribuire a contractului fiind pretul cel mai mic. Suma din bugetul local pusa la bataie este de aproximativ 16 milioane de lei fara TVA (circa 3,5 milioane de euro fara TVA - 4,1 milioane de euro cu TVA). Potrivit caietului de sarcini, termenul de finalizare este de 15 luni, din care cinci luni pentru proiectare si 10 luni pentru construirea propriu-zisa. Cheltuielile estimate sunt impartite in felul urmator: servicii de proiectare - 340.000 de lei, asistenta tehnica din partea proiectantului - 8.100 de lei, lucrari de constructii si instalatii - 10,5 milioane de lei, utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 1,1 milioane de lei, utilaje fara montaj si echipamente de transport ¬ circa 500.000 de lei si organizarea de santier - 100.000 de lei, scrie Gazeta de Sud