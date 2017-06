PSD si prietenii rusilor. Sputnik vrea premier in Romania: "Ana Birchall va fi cel mai bun premier dupa Adrian Nastase"

In contextul crizei politice din Romania, agentia rusa de stiri Sputnik a anuntat "cea mai probabila varianta de prim-ministru" spunand ca este un om de partid "cu experinta ca demnitar si cu recunoastere internationala", adaugand ca este vorba de o femeie. In prima parte a materialului, oficiosul Kremlinului trece in revista "calitatile" lui Carmen Dan, Olgutei Vasilescu si Rovanei Plumb, apreciindu-le "constiinciozitatea in indeplinirea dificilelor atributii ministeriale", insa jurnalistii rusi considera ca niciunul dintre cei trei fosti ministri nu ar face fata in functia de premier pentru ca "nu au nici studiile necesare, nici prezenta lor in medii internationale nu a fost un succes", scrie info-sud-est.ro In schimb, Ana Birchall este cea care, in opinia jurnalistilor de la Sputnik, bifeaza toate calitatile necesare unui premier al Romaniei, iar descrierea acesteia abunda in aprecieri pozitive ale agentiei de stiri preferate a Kremlinului: "Pe frumoasa politiciana o recomanda inalta pregatire profesionala atat in drept cat si in economie-finante, experienta diplomatica, relatiile internationale extrem de active, precum si o excelenta cunoastere a limbii engleze. Ana Birchall este o persoana culta, distinsa, dar si extrem de ambitioasa, in acelasi timp un excelent negociator (...)".Concluzia jurnalistilor de la Sputnik este ca Ana Birchall va fi cel mai bun premier al Romaniei, evident, dupa Adrian Nastase: "Cu alte cuvinte, nominalizarea Anei Birchall ar fi o adevarata lovitura pentru PSD, pentru ca ar oferi Romaniei poate cel mai bine pregatit premier de la Adrian Nastase incoace".