Subiectele zilei: Ce spune presa internationala despre criza politica din Romania; Calculele motiunii anti-Grindeanu. Situatie pe muchie de cutit in Parlament. Dragnea face curte UDMR si PMP, in vreme ce Grindeanu se bazeaza pe nemultumitii din PSD; Ironic, premierul #rezista

Criza politica din Romania se afla in continuare in atentia presei internationale, care leaga decizia PSD de a initia o motiune de cenzura pentru demiterea premierului Sorin Grindeanu, potrivit News.ro. Agentia internationala Reuters, preluata de New York Times, scrie ca "soarta Guvernului Romaniei este pusa in balanta joi, in conditiile in care premierul Sorin Grindeanu refuza sa demisioneze, intr-o criza politica ce ameninta sa submineze o reforma de amploare a taxelor". Bloomberg avertizeaza ca "Romania se confrunta cu o noua runda de turbulente politice, dupa ce o disputa intre premierul Sorin Grindeanu si liderul partidului sau de guvernare au aruncat Guvernul intr-un blocaj". Situatia din Romania este urmarita si de presa din Franta. Agentia France-Presse citeaza analisti potrivit carora Sorin Grindeanu a devenit indezirabil din cauza "disciplinei insuficiente". "Revolta" lui Grindeanu, anterior "docil", "sugereaza ca motivele acestei dezavuari sunt in alta parte", scrie AFP.Premiera in politica romaneasca. PSD depune motiune de cenzura impotriva propriului guvern. Dragnea vrea sa atraga PMP si UDMR de partea sa. Premierul Grindeanu se bazeaza pe nemultumiti din PSD in frunte cu Victor Ponta sau Vasile Dancu si face curte Opozitiei pentru a-si salva scaunul. Comitetul Executiv National al PSD a decis, joi, sa depuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, iar premierul a fost exclus din PSD. Ramas fara sprijinul PSD si ALDE, partide care l-au instalat in fotoliul de premier, Sorin Grindeanu a refuzat sa paraseasca Palatul Victoria, desi toti ministrii PSD si ALDE si-au depus demisiile. Acesta a pus doua conditii, imposibil de indeplinit, pentru a demisiona: garantia presedintelui Iohannis ca va numi un premier tot de la PSD si demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, potrivit Romania Libera Nimeni nu se indoieste ca motivele reale ale acestei subite crize politice nu au fost inca rostite cu voce tare. Premierul Sorin Grindeanu a refuzat aseara sa demisioneze, dar a admis totusi, in treacat, ca a pretinde sa continue "pare absurd in acest moment". Daca rezista totusi, a spus el, este numai pentru ca asteapta ca presedintele Iohannis sa garanteze numirea unui premier de la PSD. Ce-i drept nu a fost clar ce asteapta de fapt Sorin Grindeanu. Presedintele nu poate declansa porcedura de consultare cu partidele si prin urmare nu poate da garantii pana cand situatia legala a guvenrului nu este clarificata. Caci asa cum a explicat ministrul de Justitie, Tudorel Toader, "guvernul si-a pierdut sprijinul politic, dar pastrat sprijinul juridic". E un fel de a spune ca atata timp cat premeirul nu demisioneaza, guvernul se poate considera in functiune, noteaza Deutsche Welle Potrivit programului comisiei parlamentare de ancheta, pe 20 iunie, sunt programati sa apara in fata Comisiei procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea. Alte persoane programate la audieri sunt, pentru data de 19 iunie, Dan Nica (PSD), fost ministru de Interne, Mircea Dusa, fost ministru al Apararii, si Andi Cristea, actual europarlamentar PSD, iar pentru data de 20 iunie, Catalin Chereches, primar al municipiului Baia Mare, si Cozmin Gusa, fost strateg al candidatului la Presedintie, Mircea Geoana. Curtea Constitutionala a respins, miercuri, ca neintemeiata, sesizarea de neconstitutionalitate a prevederilor din Statutul deputatilor si senatorilor, potrivit carora prezenta persoanelor citate de comisiile parlamentare de ancheta este obligatorie, informeaza Romania Libera Magistratii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, miercuri, ca Darius Valcov, fost ministru al finantelor publice si unul dintre specialistii care au elaborat programul de guvernare al PSD, sa ramana in continuare sub control judiciar. In prezent, Valcov este judecat in doua dosare de coruptie si este cercetat in al treilea. Judecat in doua dosare penale privind infractiuni de coruptie si cercetat in al treilea, Darius Valcov, unul dintre "oamenii de baza" care au lucrat la programul de guvernare al PSD, dupa cum sustinea chiar Liviu Dragnea, ramane in continuare sub control judiciar. Asta au hotarat, miercuri, judecatorii Curtii de Apel Craiova, in timp ce acelasi Darius Valcov citea in Comitetul Executiv National al PSD raportul de evaluare al Guvernului Grindeanu intocmit chiar de el. Din primavara anului 2015, Darius Valcov, fost primar al Slatinei, fost senator si fost ministru al finantelor publice in Guvernul Ponta, a fost pus sub acuzare in trei dosare penale, potrivit Gazeta de Sud Curtea de Apel Bucuresti a dat sentinta finala in dosarul dezafilierii clubului de fotbal Universitatea Craiova. Fostii sefi ai fotbalului romanesc au fost achitati, iar despagubirile acordate in prima instanta au fost sterse de magistrati. Curtea de Apel Bucuresti a intors cu 180 de grade sentinta data de Tribunalul Bucuresti in dosarul dezafilierii clubului de fotbal Universitatea Craiova, detinuta de Adrian Mititelu. Judecatorii i-au achitat pe Mircea Sandu, fostul sef al Federatiei Romane de Fotbal, si pe Dumitru Dragomir, fostul lider al Ligii Profesioniste de Fotbal. Judecatorii au sters si despagubirile date de Tribunal, care se ridicau la aproximativ 240 milioane de euro, conform Euractiv.ro