Sustinere saxona pentru refuzul lui Grindeanu de a demisiona / Presa germana: Romania nu mai e o tara a salariilor mici, ci un jucator pe piata internationala

"Lupta pentru putere intre premierul Grindeanu si seful sau de partid Dragnea continua", scrie azi Handelsblatt.de , mentionand si intentia PSD de a cere o motiune de cenzura impotriva lui Grindeanu.In presa internationala au aparut imediat reactii la inedita actiune a conducerii unui partid de a-si sabota, la putine luni de la numire, propriul guvern. Presa germana ramane insa in contimuare interesata, mai ales ca un premier de land german, Stanislaw Tillich, a asistat "live" la criza guvernamentala romaneasca, in timp ce vizita Romania, cu intentia unor colaborari economice extinse. Tillich si-a exprimat sustinerea pentru premierul inca in functie Sorin Grindeanu.Prim-ministrul landului Saxonia si-a inceput miercuri vizita in Romania, fiind primit de presedintele Klaus Iohannis. Principala tema de discutie, potrivit radioului german Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), a fost "adancirea relatiilor economice si politice intre Romania si statul liber [n.r. Saxonia]. Pana acum, intre cele 900 de firme germane inregistrate la Camera de Comert si Industrie de la Bucuresti, 14 sunt din Saxonia.Premierul Tillich a adus cu sine, in delegatia germana, reprezentanti ai industriei energetice, medicale si din domeniul constructiilor de masini. "In cadrul vizitei guvernamentale, acestia sondeaza pana vineri oportunitatile de a intra pe piata romaneasca pe termen lung", mentioneaza MDR.de . In 14 iunie, seara, ar fi fost semnate primele contracte. Tillich a declarat ca, data fiind importanta crestere economica a Romaniei, aceasta ofera un mare potential pentru economia din Saxonia.In plus, Romania nu mai e "o tara a salariilor mici, ci un jucator pe piata internationala, care dispune de o buna structura de specialisti". Cu toate astea, "Romania este considerata o piata complicata si inca poarta stampila uneia dintre cele mai corupte tari din UE." In consecinta, pe agenda de intalniri in Romania a premierului de land a stat si cea cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Cu siguranta ca premierul de land german si delegatia sa nu s-au gandit ca, in timpul vizitei lor in Romania, turbulentele politice vor fi de asemenea anvergura, incat tara sa fie practic fara guvern functional. Insa Tillich s-a pozitionat public de partea refuzului lui Grindeanu de a-si da demisia din functia de premier, spunand joi in fata camerelor de luat vederi: "Vreau sa va felicit pentru decizia dumneavoastra de ieri".Conducerea coalitiei de guvernare PSD-ALDE a incercat, miercuri seara, sa-l sileasca pe premierul Grindeanu sa demisioneze, urmand demisia aproape intregului sau cabinet. Acesta a refuzat, iar presedintele tarii, Klaus Iohannis, a declinat si el negocierea cu seful PSD, Liviu Dragnea, a unui nou cabinet de ministri, cerand o solutie institutionala. Iohannis a invocat faptul ca acesta ar fi un gest neconstitutional, deoarece postul de premier nu e vacant.