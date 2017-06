Subiectele zilei: Sevil Shhaideh, oengista pe bani publici; Cum a ajuns o cercetatoare romanca la descoperirea aliajului care va revolutiona tratamentul fracturilor; Cum l-au sprijinit serviciile secrete pe Ion Iliescu in 13-15 iunie 1990

Atunci cand a mers in SUA la doctorat, chimista Lia Stanciu nu stia ce atu va avea in cariera. Marele ei avantaj se afla in "bagajul" cu care plecase din Romania: puterea de munca exersata in anii de scoala. Devenita cercetatoare in SUA, Lia Stanciu a realizat un dispozitiv care poate scuti pacientii cu fracturi de interventii chirurgicale invalidante. Cand descoperirea Liei Stanciu (45 de ani), cercetatoare la Universitatea Purdue din Indiana, SUA, va deveni realitate, medicina va face un mare pas inainte. Dispozitivul creat de romanca se dizolva in osul care a suferit o fractura, alinand astfel considerabil suferintele pacientilor, scrie Adevarul Disparitia fostului cancelar Helmut Kohl a generat un val de scrisori de condoleante din partea lumii politice interne si internationale. "Ma inclin in fata memoriei sale", a afirmat cancelara Angela Merkel. "Instinctul sau politic, experienta si talentul sau remarcabil l-au ajutat sa castige increderea partenerilor si vecinilor nostri, sa recunoasca o sansa istorica unica si sa actioneze ferm. A reusit sa reunifice Germania in mod pasnic si a consolidat parteneriatul cu vecinii nostri europeni", se mentioneaza in scrisoarea de condoleante adresata doamnei Maike Kohl de catre presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmer. Cancelara Angela Merkel a primit vestea mortii fostului mare om de stat in timpul vizitei sale la Vatican, la intrevederea cu Papa Francisc, noteaza Deutsche Welle. Intre doua inalte functii guvernamentale, Sevil Shhaideh a fost si oengista. Si nu oricum, ci in compania unui afacerist cuplat la interesele serviciilor secrete si a unui comisar-sef de Politie. La mijloc, insa, sta un conflict de interese major: omul de afaceri are zeci de contracte cu autoritati locale finantate de catre ministrul Shhaideh. Omul de afaceri se numeste Marcel Foca si detine, impreuna cu cativa asociati, compania Intergraph Computer Service SRL. Aceasta firma a castigat, in ultimii ani, contracte cu zeci de primarii mari si consilii judetene din Romania. Cand a infiintat, impreuna cu Sevil Shhaideh, Asociatia "Dispeceratul Civic", Foca a devenit coleg de oengism fix cu un fost ministru al Dezvoltarii care decidea cati bani primesc primariile si consiliile judetene, arata Romania Libera. Ofiterii din cadrul "Doi si-un sfert", aflat sub coordonarea lui Gelu Voican Voiculescu, ar fi supravegheat contrainformativ manifestantii din Piata Universitatii si pe liderii Opozitiei. In acelasi timp, cadre SRI ar fi colaborat cu liderii CPUN pentru a-i transporta pe mineri in Capitala. Detaliile apar din dosarul "Mineriadei din 13-15 iunie 1990". "Gelu Voican Voiculescu imi trasa sarcini sa aflu cat mai multe informatii despre Ion Ratiu, Corneliu Coposu, Radu Campeanu si, in principal, despre cei care se opun lui Ion Iliescu". Aceasta este o parte din declaratia de martor a lui Nelu Florea, fost ofiter al UM 0215, cunoscuta ca "Doi si-un sfert", serviciul secret al Ministerului de Interne (MI). Nelu Florea a povestit pe indelete procurorilor militari care a fost rolul sau si al mai multor ofiteri de informatii in timpul "Mineriadei din 13-15 iunie 1990", anunta Adevarul.



Garduri de sarma, patrule, controale la granite. Dezbaterea privind refugiatii si terorismul au modificat politica in domeniul migratiei. In ciuda opozitiei, Comisia Europeana vrea "inapoi la Schengen". O retrospectiva. 2015: 16 ianuarie: Bulgaria a anuntat extinderea gardului de la granita cu Turcia de la 33 de kilometri la 130 de kilometri. Conform guvernului de la Sofia, numarul refugiatilor sositi in Bulgaria crescuse cu 200% comparativ cu cifrele inregistrate in 2013. 17 iunie: Guvernul de la Budapesta, sub conducerea conservatorului de dreapta Viktor Orban, a ordonat construirea unui gard la frontiera cu Serbia. O luna mai tarziu incepeau lucrarile de-a lungul granitei cu o lungime de 175 de kilometri. Pe 14 septembrie, constructia gardului era finalizata, informeaza Deutsche Welle. Definitia prieteniei in lumea digitala? Un judecator din SUA a condamnat-o pe Michelle Carter pentru ca in 2015 l-a impins pe prietenul ei Conrad Roy III la sinucidere, prin mesaje electronice repetate si prin telefoane. Cazul starneste un enorm interes in America. Statul Massachusetts nu considera drept infractiune indemnul la sinucidere si expertii anticipau, ca in alte cazuri judecate, un verdict clar de nevinovatie. Povestea este socanta. Chiar daca se vedeau foarte, foarte rar, Michelle si Conrad se considerau iubiti doar pentru ca dialogul lor pe telefoanele inteligente era obsesiv ca frecventa. La proces, parintele victimei stia ca sunt iubiti, "pentru ca l-am vazut mereu pe fiul meu tastandu-i cate ceva", precizeaza tolo.ro