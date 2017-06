Subiectele zilei: Un an cu Gabriela Firea la conducerea Primariei Capitalei: N-aduce anul ce-a promis primarul; Blaturile lui Borcea in inchisoare: o adevarata "echipa" de detinuti il ajuta zilnic sa incalce legile vietii de dupa gratii; Miza decapitarilor de la Ministerul Dezvoltarii

Fostul boss dinamovist isi facuse o adevarata "echipa" de detinuti care il ajuta zilnic sa incalce rigorile vietii de dupa gratii, cu acordul multora dintre responsabilii penitenciarului! Telefoane la liber, de la spalatorie, unde avea cheia. Primele referiri la Borcea, din concluziile controlului, se refera la programul de convorbiri telefonice. Unul special pentru Borcea. Regulamentul prevede ca un detinut putea sa vorbeasca la telefoanele amplasate in penitenciar 180 de minute zilnic, in intervalul 9:00-22:00. Borcea vorbea si in timpul orelor de munca pe care le presta la Spalatorie "uneori cate 40-70 de minute", la apelul de seara si chiar dupa stingere. Mai ales de la postul telefonic de la Spalatorie, aflat in afara sectiei in care stateau detinutii. "Acest lucru era posibil intrucat cheia de la usa de acces era pastrata de Cristian Borcea (potrivit notelor de informare ale sefilor de tura)", precizeaza raportul, potrivit gsp.ro In rafuiala cu Liviu Dragnea, premierul Sorin Grindeanu a blocat robinetul prin care Sevil Shhaideh alimenta cu bani primarii, in special pe cei din PSD. In ultimii patru ani, Ministerul Dezvoltarii a tocat 5,7 miliarde de lei total netrasparent, iar pana in 2020 Shhaideh promisese alte 30 de miliarde, o suma mai mare decat incaseaza Romania de la UE. Disputa s-a lasat cu plangeri penale. Una dintre primele masuri luate de premieru Sorin Grindeanu dupa izbucnirea conflictului cu Liviu Dragnea a fost inlaturarea ministrului Sevil Shhaideh si a tuturor secretarilor de stat de la Ministerul Dezvoltarii. Grindeanu a acuzat faptul ca Shhaideh se pregatea sa aloce in mod discretionar bani din celebrul Program de Dezvoltare Locala (PNDL) catre primarii PSD din tara, ca acestia, la randul lor, sa puna presiune pe parlamentarii din judet, iar, in final, Liviu Dragnea sa fie avantajat la motiunea de cenzura, relateaza Adevarul. Ce rost au, in plina criza politica, difuzari isterizante de inregistrari trucate ale sefei DNA, care l-ar ameninta, chipurile, pe premier, desi ar trebui sa intre in fisa postului ei sa-i ia pe guvernanti sub lupa? Potrivit Liviei Saplacan, purtatoare de cuvant a Directiei Nationale Anticoruptie, inregistrarea difuzata public in care sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar ordona procurorilor din subordinea ei ''sa ajunga la premier'', contine intercalari de sintagme distorsionand sensul celor spuse. Altfel spus, Antena 3 pare sa fi difuzat o falsificare. Din nou. Una provenind probabil din laboratoarele lui Ghita, Romania TV. Daca asa stau lucrurile si pare evident ca asa stau, pentru a cata oara gresesc grav si postul penalului acoperit si cel al securistului infractor? Si pentru a cata oara se preteaza sa rastoarne adevarul Traian Basescu? Demonizat candva el insusi, fostul presedinte se prevaleaza de asemenea plasmuiri si contrafaceri jegoase spre a mai lovi o data, cu sete, in Laura Codruta Kovesi, in DNA si in independenta pe care tot el i-a construit-o candva justitiei romanesti, arata Deutsche Welle. La 5 iunie anul trecut, Gabriela Firea a castigat Primaria Capitalei cu 42,97% din totalul de voturi exprimate si 13,84% din populatia Bucurestiului cu drept de vot. Lista de promisiuni cu care a candidat, asa-numitul program de guvernare locala, se intinde pe 69 de pagini. Dupa un an de mandat, promisiunile legate de trafic, transport public, poluare au ramas doar promisiuni. In schimb, primarul s-a aratat foarte preocupat de logo-ul orasului, decoratiuni de Paste si balene albastre. Una dintre primele promisiuni facute de Gabriela Firea in campania electorala a fost transparenta totala. "Voi transparentiza toate cheltuielile publice in primele 100 de zile de mandat." Nu numai ca acest lucru nu s-a intamplat nici pana azi, dupa un an de mandat, ci dimpotriva, din punct de vedere al accesului la informatii, Primaria Capitalei s-a transformat intr-o fortareata. Potrivit unui raport ActiveWatch, in primele sase luni ale "regimului Firea", din 149 de acte normative au fost in dezbatere publica doar sapte, iar din 751 de dispozitii de primar au fost publicate pe site-ul institutiei doar 10, informeaza Romania Libera. Ambasadorul Austriei la Bucuresti, Gerhard Reiweger, si-a manifestat luni, la Primaria Oradea, sprijinul in promovarea orasului Oradea in Austria, dar si pentru schimburi de bune practici sau organizarea de evenimente austriece in Oradea. Ambasadorul Republicii Austria in Romania, Gerhard Reiweger, a fost primit de primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, intr-o intalnire fara presa. Discutiile s-au purtat cu privire la colaborarea cu orase din Austria pentru schimburi de bune practici, despre organizarea la Oradea a unor evenimente culturale sustinute de austrieci, in toamna anului in curs si anul viitor, cu sprijinul Ambasadei Austriei, precum si despre continuarea colaborarii dintre Primaria Oradea si sectia economica a ambasadei. O alta tema importanta de discutie a fost cea privind sustinerea mobilarii Cetatii Oradiei, aferente perioadei austriece, de catre muzee din Austria, precizeaza Adevarul. Unul dintre preturile nevazute ale investigatiilor jurnalistice il reprezinta procesele intentate de catre cei despre care scrii. E un pret firesc. Fiecare om are dreptul sa-si apere reputatia cand se considera afectat pe nedrept. De la Nicu Gheara la procurorul Alina Stoica. Pe vremuri, cei care trimiteau notificari catre redactia Gazetei si plangeri in instanta se numeau, de pilda, Nicu Gheara sau Mircea Sandu. In Cazul Loteria si Dosarul Transferurilor, a fost George Copos. In Gala Bute, s-a adresat instantei procurorul Alina Stoica. Magistrat DNA, Alina Stoica rezolva dosarul Gala Bute prin trimiterea in judecata doar a lui Rudel Obreja, fara ca Elena Udrea sau vreunul dintre oamenii sai din minister sa fie inculpati. Dupa aceea, Alina Stoica pleaca din DNA la DIICOT, condus de Alina Bica, prietena Elenei Udrea, scrie tolo.ro