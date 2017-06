Subiectele zilei: Batalia pentru motiunea de cenzura: negocieri, tradari, racolari; Sevil Shhaideh, oengista pe bani publici. Fosta sefa a Ministerului Dezvoltarii Regionale, colega cu un comisar-sef si un baiat "cu ochi albastri", la Asociatia "Dispeceratul Civic"

Decizia UDMR de a nu vota motiunea de cenzura a relansat neogocierile pentru voturi. PSD a revenit la tactica racolarilor individuale, fiind vizati in principal parlamentari din Opozitie. Taberele din PSD si-au petrecut ziua de marti alergand dupa parlamentari care sa incline balanta razboiului intern. Dupa ce negocierile PSD-UDMR s-au blocat, din cauza pragului pentru minoritati, tabara Dragnea si-a propus sa racoleze parlamentari din alte partide. Trei parlamentari PNL sunt suspectati ca vor vota motiunea de cenzura. Intr-o reuniune de urgenta a PSD, Marcel Ciolacu, seful deputatilor PSD, a prezentat bilantul negocierilor purtate de social-democrati, au afirmat surse din partid. El a sustinut ca PSD si ALDE ar avea 245 de voturi pentru motiunea de cenzura, pentru a carei adoptare sunt necesare 233 de voturi. Ar fi vorba de 234 de voturi din PSD si ALDE, plus 11 voturi din alte formatiuni, potrivit Romania Libera Ancheta in Dosarul "Mineriada" a scos la iveala si povestea cumplita a unei femei abuzate in timpul evenimentelor din 13-15 iunie 1990. Jurnalul Elenei Mihai este una dintre miile de probe stranse de procurorii militari, iar in el este descris calvarul indurat in arestul de la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza". "Ce inseamna 2 zile pentru un om. La ora 17.55, la chemarea razbunarii orgolioase a celor ce nu gandesc la fel ca mine, dar doresc sa ne impuna ca toti sa gandim ca ei, o lege ce de fapt a fost analizata de multi inaintea mea, au considerat sa ma retina si sa ma conduca la Politia Capitalei", scria in jurnalul sau bucuresteanca Elena Mihai din garajul unde a fost aruncata de mineri. Pe 14 iunie 1990 se afla pe bulevardul Magheru, intre sediul PNL si Galeriile Orizont cand a fost saltata de mineri, noteaza Adevarul Intre doua inalte functii guvernamentale, Sevil Shhaideh a fost si oengista. Si nu oricum, ci in compania unui afacerist cuplat la interesele serviciilor secrete si a unui comisar-sef de Politie. La mijloc, insa, sta un conflict de interese major: omul de afaceri are zeci de contracte cu autoritati locale finantate de catre ministrul Shhaideh. Omul de afaceri se numeste Marcel Foca si detine, impreuna cu cativa asociati, compania Intergraph Computer Service SRL. Aceasta firma a castigat, in ultimii ani, contracte cu zeci de primarii mari si consilii judetene din Romania. Cand a infiintat, impreuna cu Sevil Shhaideh, Asociatia "Dispeceratul Civic", Foca a devenit coleg de oengism fix cu un fost ministru al Dezvoltarii care decidea cati bani primesc primariile si consiliile judetene. Culmea, in decembrie 2016, Shhaideh a demisionat din pozitia de vicepresedinte al Asociatiei "Dispeceratul Civic" pentru a redeveni ministru al Dezvoltarii, scrie Romania Libera Fostul consilier la Cotroceni vreme de 15 ani, Constantin Brancus, nu e de acord nici cu ce am scris despre el in cazul Secureanu si nici cu articolul de ieri, in care am relatat cum a pierdut primul proces. Ne-a dat in judecata, considerandu-se calomniat in doua articole din investigatia Secureanu. Pierde in prima instanta. Brancus trimite azi un nou drept la replica. Al treilea. In el, functionarul public care lucreaza acum la Consiliul Concurentei, tot pe Sanatate, afirma textual ca, desi nu am adus nicio proba in tribunal, instanta ne-a dat totusi dreptate! Asta desi, sustine Constantin Brancus, "calomniile", care n-au fost considerate astfel decat de el, nu de instanta, ar fi "trebuit sa faca sa fiti sanctionati de instantele competente". Recunoasteti logica, nu-i asa? Astfel suna retorica unor politicieni, demnitari si inalti functionari publici in momentul inimaginabil cand legea ajunge sa li se aplice si lor, informeaza tolo.ro La Londra, un barbat a intrat cu masina intr-un grup de musulmani. O persoana a murit, mai multe sunt ranite. O astfel de crima contravine idealurilor europene, e de parere Kersten Knipp. Soferul dubitei albe care a intrat intr-un grup de musulmani aflati langa o moschee pare sa fie multumit de fapta sa. "Mi-am adus contributia", ar fi spus acesta dupa ce a coborat din masina, conform unor martori. Contributia sa: un atac misel asupra unor oameni pasnici care tocmai veneau de la rugaciune. Cine e faptasul? Un rasist? Un crestin fundamentalist, radical? Un cetatean furios? Politia inca nu i-a dezvaluit identitatea. Cert este ca a comis una dintre cele mai prostesti si mai daunatoare crime imaginabile: un atac asupra membrilor unui colectiv, oameni pe care ii defineste faptul ca fac parte dintr-un grup. In acest caz, toti sunt musulmani, conform Deutsche Welle Fostul primar al Slatinei, fost ministru delegat pentru buget si fost ministru al finantelor, Darius Valcov a fost pus ieri sub acuzare intr-un nou dosar, instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt. Valcov este, astfel, inculpat in dosarul in care, la inceputul lunii mai 2017, procurorii incepeau urmarirea penala asupra unui angajat al OCPI care a primit, mai multi ani al rand, luna de luna, bani de la firmele lui Valcov, fime cu activitate in domeniul cadastrului, pentru a trece fara probleme de avizare la institutia la care lucra. "In continuarea cercetarilor ce se efectueaza de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in dosarul penal privind un functionar public din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (...) incunostintam ca a fost extinsa urmarirea penala cu privire la alte doua persoane, respectiv suspectii D.M. (Dogaru Mircea, avocat, fost consilier local PNL - n.r.) si V.D.B. (Valcov Darius Bogdan - n.r.)", anunta Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, prin intermediul unui comunicat, noteaza Gazeta de Sud Presedintele de onoare al Frontului National, Jean-Marie Le Pen, nu a fost lasat sa intre marti dimineata in sediul din Nanterre al partidului, unde se desfasura o sedinta a Biroului politic,la doua zile dupa rezultatul dezamagitor de la legislative. Gardul sediului a fost blocat marti dimineata cu un lant pentru a impiedica accesul lui Jean-Marie Le Pen, dupa ce liderii partidului, printre care si fiica sa, Marine Le Pen, l-au prevenit in ultimele zile pe cofondatorul FN ca nu-i vor permite intrarea, chiar daca are acest drept legal, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Jean-Marie Le Pen (89 de ani), s-a prezentat insa, insotit de un executor judecatoresc: ''Va cer sa luati act de faptul ca intrarile in sediul unde trebuie sa se tina Biroul politic sunt inchise cu lanturi. Dat fiind ca am depasit varsta la care sa sar garduri (...) Nu am fost convocat, dar sunt membru de drept din motive statutare si care au fost confirmate in mod oficial de diferite instante judecatoresti, potrivit Euractiv.ro