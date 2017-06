TVR: Spitalele au tot mai putini bani pentru bebelusii prematuri. Medicii atrag atentia ca micutii sunt in pericol

Ziaristii de la televiziunea nationala au cerut ministerului Sanatatii sa spuna cati bani au fost alocati pentru tratarea bebelusilor de doar cateva sute de grame dar oficialii ministerului au ales tacerea.In 2016, medicii care lucreaza in sectia de terapie intensiva de la Spitalul Marie Curie au primit 3 milioane de lei pentru ingrijirea bebelusilor nascuti prematur. Anul acesta, ministerul le-a dat de trei ori mai putin.In sectiile de terapie intensiva sunt internati bebelusi care au grave malformatii sau care au doar cateva sute de grame. In medie, ei raman spitalizati o luna, iar costul tratamentelor este cuprins intre 2.000 si 100.000 de euro pentru fiecare mic pacient, potrivit postului public de televiziune.La maternitatea Cantacuzino, au fost alocati anul trecut 600.000 de lei. Anul acesta, sectia a primit 420.000. Medicii spera ca fondurile sa fie suplimentate la rectificare.Asta in timp ce in maternitati din Capitala aparatele zac nefolosite dar o parte din bebelusi sunt tinuti in incubatoare vechi de zeci de ani sau incalziti cu sticle cu apa calda.