Subiectele zilei: De ce ramane Cazinoul din Constanta o ruina; De ce se opun americanii gazoductului rusesc Nord Stream 2; Teatrul de vara de la Bucuresti

Procurorul Teodor Nita, devenit celebru dupa ce l-a internat cu forta intr-un spital psihiatric pe Adrian Zglobiu (barbatul care l-a scuipat pe presedintele Basescu), s-a imbogatit suspect. O vila de peste 500 de metri patrati, de exemplu, a primit-o la cheie de la socrii care nu-si permiteau o astfel de cheltuiala. Iar copiii familiei Nita au cumparat un apartament de la interlopul constantean Stila Gosu, condamnat in 2011 pentru lipsire de libertate. Procurorul Teodor Nita s-a reintors in magistratura la inceputul anului 2007, dupa ce a renuntat la roba de avocat. In prima faza, si-a gasit loc la Parchetul din Medgidia, apoi s-a transferat la Constanta. Sotia sa, Anca Jeanina Nita, este judecator la Tribunalul Constanta. Acum, Nita este procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, anunta Romania Libera. Washingtonul se concentreaza asupra amestecului politic al Rusiei - dar campania Moscovei impotriva SUA se extinde dincolo de urne. Timp de cateva luni, Washingtonul s-a concentrat asupra interferentei Rusiei in alegerile prezidentiale americane, precum si asupra implicarii in scrutinurile din Franta si Germania. Actiunile Moscovei reprezinta o amenintare directa la credibilitatea alegerilor prezidentiale din SUA si este de inteles ca membrii Congresului si expertii au analizat aceasta problema. Dar campania Rusiei de a submina Statele Unite se extinde dincolo de urna electorala, in mai multe domenii, de la anexarea Crimeii, pana la sprijinul acordat dictatorului sirian Bashar Assad, informeaza Adevarul. Motiunea de cenzura impotriva guvernului Grindeanu a fost adoptata miercuri cu o majoritate mai mare decat se banuia. Opozitia nu a participat la vot, dar nu a putut ascunde ca si-ar fi dorit respingerea motiunii. In cadrul PSD argumentele fusesera epuizate si prin urmare nu mai era nimic nou de spus. Mai interesant de aceea a fost modul cum s-au plasat partidele din opozitie. Deputatii si senatorii UDMR s-au retras complet de la dezbateri, in schimb au participat toti ceilalti, PNL, USR, PMP si grupul minoritatilor. Nu e clar de ce au participat, mai ales ca zilele trecute exponentii acestor partide dadeau de inteles ca vor lipsi tocmai pentru a sublinia ca motiunea de cenzura este o afacere interna a PSD sau, dupa cum spunea astazi Raluca Turcan, "o reglare de conturi in stil mafiot". Absenta ar fi subliniat perfect delimitarea si dezangajarea. Daca au participat totusi, inseamna ca au avut un scop, noteaza Deutsche Welle. Tarile arabe din Golful Persic sunt intr-o criza fara precedent. Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahreinul si Egiptul au rupt relatiile diplomatice cu statul peninsular Qatar. Ei au taiat legaturile pe uscat, pe apa si zborurile aeriene ordonand oficialilor qatarezi reintoarcerea in propria tara. Qatarul este o piesa cheie in ecuatia geostrategica din Orientul Mijlociu Largit. Qatarul, un stat cu 300.000 de cetateni, joaca un rol important in stabilirea pretului petrolului si al gazelor naturale folosind ca zona de extractie un perimetru comun cu Iranul. Este, de asemenea, un pion esential pe harta bazelor militare de importanta deosebita ale SUA. Eliminarea Qatarului din Conclavul tarilor din Golf a venit pe neasteptate. Totul s-a frant brusc. Odata cu embargoul impus de statele din Golful Persic panica s-a instalat la Doha iar rafturile din supermarketuri s-au golit aproape instantaneu, potrivit Adevarul. Cazinoul din Constanta are o poveste trista. Parasit de circa un deceniu, nu va fi reabilitat in urmatorii doi ani, cat sunt preconizate sa dureze lucrarile, daca au inceput. 2018, anul cand marcam 100 de ani de la faurirea statului roman, va gasi aceasta cladire tot in ruina. Cladirea emblematica se afla de cativa ani in administrarea Companiei Nationale de Investitii. A fost predat catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, printr-o hotarare a consilierilor locali din Constanta, dupa ce administratia locala a esuat, mult timp, in a-l reabilita. De aici a ajuns la Compania Nationala de Investitii (CNI). Banii orasului s-au dus, in cuantumul a zeci de milioane de euro pe an, pentru ajutoare sociale, dar pentru reabilitarea Cazinoului nu s-au gasit niciodata fonduri, precizeaza Romania Libera. . Coalitia de guvernare din Romania si-a rasturnat propriul premier printr-o motiune de cenzura in Parlament. Dar criza politica interna nu se va rezolva cu aceasta masura, crede Robert Schwartz. Figuri jenate in mica tabara a premierului social-democrat Sorin Grindeanu dupa votul din Parlament. Cu cateva ore inainte, acesta se aratase increzator ca se va impune impotriva sefului partidului Liviu Dragnea. Mitul despre dezertori a tot luat amploare, dar realitatea l-a lovit din plin pe "disidentul" Grindeanu. La numirea sa in functie in urma cu aproximativ sase luni, dupa victoria categorica a PSD in alegerile parlamentare, a fost clar ca Grindeanu urma sa joace doar rolul de marioneta a lui Dragnea. Acesta din urma, cu o condamnare la activ pentru manipularea alegerilor si cu un proces pe teava pentru abuz in functie, nu avea dreptul prin lege sa ocupe el insusi fotoliul de prim-ministru. Dar Dragnea a gasit se pare solutia potrivita: in executiv au fost numiti oameni loiali din PSD si din partenerul de coalitie pseudo-liberal ALDE, in timp ce guvernarea adevarata era in mainile unui structuri paralele la centrala PSD, conform Deutsche Welle.