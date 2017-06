Subiectele zilei: De azi, romanii care nu-si mai pot plati rata la casa vor putea locui in casele statului. Vor plati o chirie modica; Decizie istorica: UE devine si o alianta militara. Liderii celor 27 au decis infiintarea unei armate comune; Radicalizarea europeanului de rand

21 de ministri dintre cei 27 de membri ai Guvernului au depus cereri de retragere a demisiei cu toate ca in urma cu o zi acestia au votat motiunea impotriva Cabinetului din care faceau parte si pe care-l considerau ineficient. Raspunsul venit din partea Guvernului a fost prompt: demisia nu poate fi retrasa, iar acestia au obligatia sa vina la munca pana la investirea noii echipe. Ideea depunerii unei cereri de retragere a demisie a fost lansata miercuri seara, la cateva ore dupa motiunea de cenzura, de ministrul demisionar al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, un contestatar vehement al fostului premier Sorin Grindeanu. "Cred ca o sa ne retragem toti demisiile ca sa poata fi functionala activitatea ministerelor pana in momentul in care va fi investit viitorul guvern, sa asiguram conducerea ministerelor ca interimari", declara Vasilescu miercuri seara, informeaza Adevarul. Brexit, politica de aparare si migratia sunt temele centrale la summitul UE, care are loc astazi si maine la Bruxelles. Spre deosebire de ultimele reuniuni la varf, atmosfera este marcata in buna masura de optimism. Invitatiile lansate in trecut de presedintele Consiliului UE, Donald Tusk soseau de regula in contextul unei crize semnificative. De data aceasta, inaintea inceperii reuniunii sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene, Tusk s-a aratat mult mai optimist, apreciind ca "ultimele evolutii de pe continent arata ca s-a pornit pe drumul cel bun". De ce? Inainte de toate pentru ca popularitatea UE a crescut din nou in sondajele din tarile membre. Si cresterea economica se face tot mai simtita, iar opozitia fata de presedintele SUA, Donald Trump, si fata de Brexit, i-a unit si mai mult pe partenerii europeni - cel putin pe 27 dintre ei. Im Franta a fost ales presedinte un proeuropean: Emmanuel Macron. Toate aceste vesti bune imbunatatesc starea de spirit - fapt confirmat si de guvernul de la Berlin, scrie Deutsche Welle. Valul de caldura care matura statele europene in aceasta perioada a ajuns si in Romania. Zilele de weekend vor fi toride, cu temperaturi care vor atinge chiar si 37 de grade Celsius, in special in Oltenia si in sud-vestul tarii. Specialistii spun ca astfel de situatii, in care canicula apare timpuriu, se vor ivi tot mai des. "Suntem ingrijorati pentru ca am constatat o accelerare a incalzirii globale. Ultimele luni au stabilit, toate, noi recorduri de temperatura la nivel global. Practic, sunt ani la rand care au doborat recorduri absolute ale temperaturii medii la nivel global", au explicat specialisti in climatologie pentru Adevarul. In mod obisnuit, temperaturile normale pentru final de iunie nu ar trebui sa depaseasca 30 de grade Celsius pe timp de zi. Cu toate astea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica, valabila de vineri, de la ora 13.00, pana sambata, la ora 04.00, cand vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, in special in Maramures, Transilvania, Crisana, Banat si Moldova, precum si in zonele de deal si munte, potrivit Adevarul Ce face omul in stari sufletesti de urgenta, cand, de pilda, e traumatizat de pierderea unei fiinte dragi? Daca e slab, vulnerabil si lesne manipulabil incepe sa comita prostii gigantice. Ajunge, de pilda, sa se radicalizeze in regim de urgenta. Si, poate, sa se arunce in aer, intr-un atentat. Radicalizarea nu reprezinta insa un fenomen strict individual. Are si o componenta si o traiectorie colectiva. Multi romani cotizeaza la iluzia ca suprimarea unui partid comunist nereformat si deci ticalos, ca PSD, ar fi suficienta ca sa scoata tara din anomalia ei politica si din criza ei cronica. Or, perpetuarea la putere a acestui PSD irecuperabil, impartit intre penalii lui Dragnea si cei ai unui Ponta n-ar fi fost posibila daca societatea in ansamblul ei nu s-ar fi imbolnavit grav in comunism si nu si-ar fi prelungit maladia in tranzitie. Dar e mai lesne de dat vina pe zmeul zmeilor decat de renuntat la himera unei colectivitati de feti frumosi, victimizati de Spanul cel rau, relateaza Deutsche Welle. Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru construirea unor structuri permanente de aparare si securitate la nivel comunitar, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, catalogand decizia drept "un pas istoric". In prima sesiune a summitului UE, liderii europeni au aprobat intensificarea cooperarii in combaterea terorismului si crearea unui Fond european pentru aparare, au anuntat Donald Tusk, presedintele Consiliului European, si Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citati de ziarul La Repubblica. Consiliul European a luat act de proiectul cooperarii structurate ambitioase in materie de aparare si a fost aprobata crearea unui Fond european pentru aparare, a confirmat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro. "Este un pas istoric. De ani intregi nu mai fusesera facute progrese in domeniul apararii Europei", a subliniat Macron, avertizand ca apararea europeana nu va substitui eforturile nationale, citat de Gandul e 23 iunie intra in vigoare legea nr 143/2017, care modifica legea locuintei. Noul act normativ stipuleaza ca persoanele care sunt evacuate din casele lor pentru ca nu-si mai pot plati ratele la credit, pot ramane in ele si vor plati chirie la stat, platind o chirie de maximum 10% din venituri. Legea 143/2017 introduce notiunea de "locuinta de sprijin". Aceasta este o "locuinta cu o suprafata utila de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silita din locuintele proprietate personala, in urma neachitarii obligatiilor contractuale prevazute in contracte de credit ipotecar, si a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei", anunta Economica.