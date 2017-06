Subiectele Zilei: Preot celebru in Ardeal, acuzat ca ar fi incercat sa corupa sexual un tanar. "Facem sex, te platesc pentru sex"; Procurorul Nita, care l-a internat la Psihiatrie pe cel care l-a scuipat pe Basescu, s-a imbogatit suspect; Ministrul Jianu a semnat ordinul care il favorizeaza pe stapanul semnaturilor digitale, Tiberiu Urdareanu

Procurorul Teodor Nita, devenit celebru dupa ce l-a internat cu forta intr-un spital psihiatric pe Adrian Zglobiu (barbatul care l-a scuipat pe presedintele Basescu), s-a imbogatit suspect. O vila de peste 500 de metri patrati, de exemplu, a primit-o la cheie de la socrii care nu-si permiteau o astfel de cheltuiala. Iar copiii familiei Nita au cumparat un apartament de la interlopul constantean Stila Gosu, condamnat in 2011 pentru lipsire de libertate. Procurorul Teodor Nita s-a reintors in magistratura la inceputul anului 2007, dupa ce a renuntat la roba de avocat. In prima faza, si-a gasit loc la Parchetul din Medgidia, apoi s-a transferat la Constanta. Sotia sa, Anca Jeanina Nita, este judecator la Tribunalul Constanta. Acum, Nita este procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Procurorul Teodor Nita traieste din salariul lunar si din imprumuturi de la banci. La fel ca majoritatea romanilor. Conform declaratiei de avere, detine un teren de 500 metri patrati cu o constructie care are 527 metri patrati, desfasurati, in Constanta. Imobilul este dobandit in urma unui contract de intretinere. In plus, mai are un teren agricol de 1.000 mp in localitatea Tuzla, anunta Romania Libera Unii reprezentanti ai minoritatilor nationale si-au predat stafeta parlamentara din tata in fiu sau din sot in nevasta. La motiunea de cenzura care a demis Guvernul condus de Grindeanu, voturile lor au fost decisive. Grupul minoritatilor nationale numara 17 deputati. Desi au anuntat oficial ca nu vor sa se implice in rafuiala dintre Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu, la motiune de cenzura de miercuri au votat 15 deputati ai minoritatilor nationale, dintre care 10 au fost de partea PSD, dupa cum au declarat surse politice. In conditiile in care motiunea a trecut la o diferenta de doar 8 voturi, contributia minoritatilor natioanle a fost decisiva. Cine sunt oamenii care au trantit Guvernul? Parlamentar din 1996, Varujan Pambuccian este liderul grupului minoritatilor nationale si cel care, invocand teoria jocurilor, a anuntat in zioua motiunii ca nu se implica in jocurile din PSD. Anul acesta, Pambuccian a semnat o singura initiata legislativa. Rutenii sunt reprezentati in Parlament de Iulius Firczak, fiul fostului deputat al rutenilor din ultimii 16 ani, Gheorghe Firczak. Acesta a fost gasit incompatibil de Agentia Nationala de Integritate (ANI), in anul 2015, tocmai pentru ca in perioada 2008-2012 si-a angajat fiul la cabinetul parlamentar. Anul acesta, cu ANI pe urmele lui, Firczak a renuntat la Parlament, insa i-a lasat locul fiului - Iulius Marian Firczak, relateaza Adevarul Subiectul lucratorilor detasati, care revine mereu in dialogul romano-francez, este un subiect in aparenta secundar, dar care dezvaluie esenta diferentelor dintre Est si Vest. Presedintele Klaus Iohannis a expus pe scurt temele principale ale convorbirii pe care a avut-o cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In ansamblu, presedintele Iohannis parea multumit, intalnirea fiind, dupa cum s-a exprimat el, "foarte buna". Din declaratiile presedintelui am aflat ca principala tema care l-a preocupat pe omologul sau francez a fost aceea a muncitorilor detasati. Pentru cine nu stie, e vorba de o norma europeana referitoare la libera circulatie a serviciilor care permite unei firme sa duca muncitori intr-o alta tara, platindu-i in linii mari dupa regula de acasa. Este Directiva Bolkestein, care nu are in vedere atat interesele muncitorilor, cat pe cele ale antreprenorilor, dar care a produs efecte neprevazute. Subiectul a fost tratat cu mai multa insistenta in Romania abia dupa ce a facut scandal in Franta si dupa ce presedintele Hollande venea la Bucuresti ca sa vorbeasca despre acelasi lucru. Asadar Parisul e preocupat sa obtina din partea Romaniei acceptul de a modifica directiva si probabil ca si Polonia este abordata cu acelasi interes. Din aceste punct de vedere, intre Hollande si Macron este o deplina continuitate, observatie utila mai ales pentru aceia care proclama "revolutia" macronista, considerand-o o veritabila epifanie, scrie Deutsche Welle Vicepremierul si ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a semnat ordinul care reglementeaza piata semnaturilor electronice, o afacere de cateva zeci de milioane de euro anual. Surse din piata IT sustin ca ordinul lui Jianu il favorizeaza pe afaceristul Tiberiu Urdareanu, cel care detine compania Certsign SA. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, condus de Augustin Jianu, a publicat Ordinul 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare si retragerea statutului de prestator de servicii de incredere calificat in conformitate cu Regulamentul nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014. Specialistii din domeniu sustin ca acest ordin controversat ar urma sa suprareglementeze abuziv piata certificatelor si semnaturilor electronice. Acest ordin a fost pus in dezbatere publica, dar degeaba! Forma finala a proiectului nu are nici o virgula schimbata fata de proiectul initial supus dezbaterii. Practic, dezbaterea publica a fost degeaba. Anterior acestei dezbateri, in februarie 2017, un document care reprezenta draft-ul unui ordin al ministrului Comunicatiilor a inceput sa circule in mediul online. Acest ordin de ministru (OM) aduce modificari unui regulament UE ce stabileste conditiile in care companiile primesc dreptul de a emite semnaturi electronice. Problema, insa, este ca un ordin de ministru nu poate modifica un regulament european asumat de catre toate statele UE, noteaza Romania Libera Preotul Cristian Pomohaci din Mures, cunoscut in Ardeal si pentru talentul sau de cantaret de muzica populara, este in centrul unui scandal mediatic. In mediul online a aparut o inregistrare a unei conversatii plina de picanterii care ar fi avut loc intre preot si un adolescent de 17 ani. Preotul Cristian Pomohaci ar fi incercat sa aiba relatii nepotrivite cu un minor in varsta de 17 ani. Autorii articolului sustin ca inregistrarea audio ar surprinde o conversatie inregistrata de adolescentul caruia preotul Pomohaci i-ar fi facut propuneri indecente. Inregistrarea are aproape 22 de minute si a fost postata pe Youtube. Pe alocuri, preotul apare vorbind despre "ciocan" si-i explica adolescentului ca ar fi dispus sa-l plateasca pentru sex, scrie " Adevarul ", care citeaza ziardecluj.ro.