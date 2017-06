Subiectele zilei: Motivul CSM de excludere a Cameliei Bogdan din magistratura, desfiintat; Criza vaccinurilor, samanta de scandal intre oficiali; Ce crima a comis Livia Stanciu. Culisele scandalului de la Curtea Constitutionala

Ce crima a comis Livia Stanciu. Culisele scandalului de la Curtea Constitutionala.

Excluderea din magistratura a judecatoarei Camelia Bogdan este subrezita juridic de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Recent, instanta suprema a decis ca un magistrat care fusese declarat incompatibil pentru ca predase cursuri, intocmai precum Bogdan, nu a incalcat legea. Decizia Inaltei Curti, definitiva, pune Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) intr-o pozitie foarte delicata. Practic, acum, Consiliul a ramas fara cel mai important argument invocat pentru excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan, judecatoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la zece ani de inchisoare in dosarul ICA. Ce s-a intamplat: saptamana trecuta, printr-o decizie definitiva, Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat un raport al Agentiei Nationale de Integritate care stabilea ca un magistrat din Constanta a fost in incompatibilitate, noteaza Romania Libera. Sincopele repetate din programul national de imunizare stau la baza unor scandaluri intre politicieni, care arunca cu sageti de la unii la ceilalti. Desi Ministerul Sanatatii se apara, precizand caexista stocuri suficiente de vaccin, medicii de familie afirma ca au primit doar 50% din dozele solicitate pe luna iunie. Criza vaccinurilor este departe de a fi rezolvata. Asa sustin parintii, care fac cale intoarsa de la medicii de familie si sunt pusi in situatia de a cauta serul necesar pentru micuti in farmacii sau chiar in strainatate. Cu toate ca Ministerul Sanatatii a identificat stocuri de vaccin pentru acoperirea necesarului pana la finele anului 2017, medicii de familie spun, de cealalta parte, ca numarul de doze care ajung la cabinete este insuficient, informeaza Adevarul Helmut Kohl si vaduva lui nu vor sa auda de funeralii oficiale. Abordarea este prosteasca si aroganta, departandu-se de rolul jucat de fostul cancelar in istorie, crede Jens Thurau. Ce tragedie! Joia trecuta, in Bundestag, s-au adunat actualul presedinte federal si doi fosti presedinti, intregul cabinet german si aproape toti parlamentarii. Presedintele Bundestagului, Norbert Lammert a vorbit despre Kohl ca la o ceremonie oficiala. Si, de fapt, chiar a fost o ceremonie, mai degraba fortata. N-a fost deloc simplu. Lammert a omagiat viata si reusitele fostului cancelar, ceea ce orice om, cat de cat normal, ar trebui sa faca zilele acestea. Insa, folosind o formulare foarte atenta, presedintele parlamentului a gasit de cuviinta sa critice "comportamentul social" al fostului cancelar. In sala nu s-a aflat niciun membru al familiei lui Helmut Kohl. Odata cu evenimentul organizat in Bundestag, se incheie orice fel de ceremonie oficiala dedicata fostului cancelar in Germania, tara reunificata, dupa decenii de chin, de actiunile decisive ale acestuia, scrie Deutsche Welle Am petrecut o saptamana la un ashram din orasul Rishikesh, in nordul Indiei, unde am urmat un program strict in fiecare zi. M-am trezit la rasaritul soarelui, am facut chanting, yoga, meditatie, am mancat sanatos conform principiilor ayurvedice si am invatat multe lucruri interesante de la Yogi Ji, yoghinul ashramului Mahatma Yoga de pe malul raului Gange, unde am stat. Rishikesh e supranumit orasul sfintilor si e considerat capitala mondiala a practicii yoga, caci aici vin in fiecare an turisti de toate varstele, din toata lumea, care vor sa afle raspunsurile la intrebarile care te macina si pe tine: cine sunt eu, care e rostul meu aici, pe pamant, si ce inseamna, de fapt, sa traiesti cu adevarat? Orasul a devenit foarte cunoscut dupa ce, in februarie 1968, membrii trupei Beatles au stat o luna la ashramul lui Maharishi Mahesh Yogi, unde au practicat meditatia transcendentala, arata Romania Libera Orice ai zice, Mamaia e o emblema a litoralului si asa o sa ramana ceva ani de acum inainte. Fie ca te raportezi la cati bani spargi acolo, fie ca te bucura muzica sau petrecerile. Intre Vama Veche si Mamaia, mie mi-e egal. Pentru mine statiunea perfecta este undeva in Jamaica sau Cuba sau Republica Dominicana, unde sa fiu doar eu, oceanul si doi delfini. Altfel, ca s-a schimbat sau nu Vama a inceput sa ma lase rece, atat timp cat ai posibilitatea de a-ti cauta un alt loc in care sa stai ca leguma, la soare. Si da, satul asta descoperit pe vremea lui tataie de rockerii certati cu sistemul s-a schimbat, acum poti sa-i zici linistit Vamaia. Sau Vama Noua, Mamaia 2 sau cum vrei tu. Si daca mai cauti spiritual ala de Vama, il mai gasesti uneori. Mai tine si de tine. Dar per total s-a schimbat, devine altceva, ca sa nu ramane doar o amintire, relateaza Vice. Presedintele CCR si-a arogat, printr-o hotarare publicata vineri seara in Monitorul Oficial, un drept pe care nu i-l da nici legea, nici Constitutia: dreptul de a cenzura opiniile dizidente ale celorlalti judecatori. Ca sa realizam la adevarata dimensiune infamia, trebuie sa intelegem resorturile care au condus la ea. Nu e usor, dar altfel ramanem intr-o confuzie de care profita cei care par sa fi luat in stapanire privata Curtea Constitutionala. Sursa primara a scandalului de la Curtea Constitutionala sta in faptul ca in aceeasi tara - asta, a noastra -coexista doua sisteme de drept. Sistemul numit "continental", care se aplica in toate instantele judecatoresti de drept comun, si sistemul de tip anglo-saxon (numit si "common-law"), care se aplica exclusiv la Curtea Constitutionala, precizeaza Adevarul.