Presa internationala scrie ca desemnarea lui Tudose pentru functia de premier anunta o solutie rapida la criza politica

Presa internationala scrie despre desemnarea lui Mihai Tudose in functia de premier, notand ca astfel se prefigureaza o solutie rapida la criza politica din Romania, ce risca sa submineze increderea investitorilor, potrivit news.ro.

"Partidul de guvernare din Romania, Social-Democratii, l-a ales pe ministrul Economiei Mihai Tudose sa il inlocuiasca pe premierul pe care l-a demis saptamana trecuta, alimentand sperantele pentru rezolvarea inca de joi a impasului politic", scrie Euronews.

Postul de televiziune paneuropean citeaza analisti potrivit carora membri PSD erau nemultumiti de esecul lui Grindeanu de a relaxa regulile anticoruptie.

"Nu vedem nicio schimbare majora in politicile guvernamentale, cu exceptia posibilitatii unui efort mai mare pentru legi anticoruptie mai putin stringente", au notat analistii Nordea citati de Euronews.

La randul sau, Reuters, afirma ca politicile guvernamentale vor continua, probabil, sa se orienteze catre cresterea salariilor din sectorul public si catre reducerea taxelor, care au alimentat temerile de derapaje fiscale exprimate de Comisia Europeana si de Fondul Monetar International.

AFP noteaza ca presedintele roman Klaus Iohannis l-a desemnat pe Tudose pentru functia de premier, la propunerea PSD, aflat la putere.

"Mihai Tudose, un jurist de 50 de ani, dispune de 10 zile pentru a obtine votul de incredere din partea Parlamentului privind echipa si programul sau", mai scris agentia franceza.

Associated Press, preluata de Washington Post si de New York Times, scrie ca nici Iohannis, nici Dragnea nu vor o criza politica prelungita care, in aceasta etapa, nu ar fi in beneficiul niciuneia dintre carierele lor politice.

"Dragnea pierde din popularitate, in pofida faptului ca partidului sau a castigat detasat alegerile parlamentare din decembrie", afirma AP, explicand ca protestele din februarie i-au stirbit scorul in sondaje si ca PSD "a primit inca o lovitura dupa ce si-a demis propriul Guvern".

Iohannis, care a mers recent la Washington, unde s-a intalnit cu presedintele Donald Trump, dar si la Berlin, pentru discutii cu Angela Merkel, "vrea sa ramana deasupra certurilor politice, cu ochii pe o realegere in 2019".

In Asia, agentia de presa chineza Xinhua, il descrie pe Tudose drept vicepresedinte al PSD, care, timp de 13 ani, a fost presedinte al Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor.

Postul iranian de televiziune Press TV afirma ca nominalizarea lui Tudose este menita sa rezolve criza politica din tara, ￯are ar putea distruge increderea investitorilor in economia Romaniei, care creste rapid. PSD a luat in calcul sase persoane pentru conducerea Guvernului, dar cinci dintre ele au refuzat oferta. "Analistii spun ca reticenta de a accepta pozitia este provocata de decizia abrupta a social-democratilor de a-l demite pe fostul premier", scrie Press TV pe site.

Televiziunea aminteste ca, in 2016, Tudose a renuntat la titlul de doctor in urma acuzatiilor de plagiat.