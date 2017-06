Subiectele zilei: Mihai Tudose, evaziune fiscala in cazul doctoratului plagiat. Premierul propus de PSD a facut 11 cursuri in 10 ani, in timp ce era deputat; Cum a ajuns un liceu de muzica din Bucuresti fabrica de diplome pentru elevi fara talent; Cum a ingropat vicepremierul Jianu proiectul e-Romania

. Mihai Tudose a terminat prima facultate la 30 de ani la o universitate privata. Dupa varsta de 28 de ani a inceput o goana nebuna in care a achizitionat numeroase titluri si diplome. Cel mai stralucitor, titlul de doctor obtinut in anul 2010 in domeniul Stiintelor Militare la Academia Nationala de Informatii, este suspect de plagiat. Un sfert din lucrare, aproximativ 50 de pagini, este copiat dintr-o alta lucrare de doctorat, sustinuta in 2009 de comisarul-sef Radu Andriciuc, la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza". Acesta si-a recunoscut pasajele copiate in teza de doctorat a lui Tudose. Premierul propus de PSD nu a mentionat niciunde ca ar fi preluat aceste pasaje, iar politistul a recunoscut public ca Tudose i-a cumparat teza de doctorat. "Domnul Tudose m-a contactat si i-am cedat drepturile de proprietate, ca pentru orice marfa", a spus comisarul-sef, scrie Romania Libera O profesoara de la Colegiul "Dinu Lipatti" din Bucuresti dezvaluie ilegalitatile care ar avea loc in aceasta cunoscuta institutie de invatamant. Colegiul National de Arte ￯Dinu Lipatti" din Bucuresti este, probabil, cea mai buna institutie de profil din Romania, lucru confirmat, de altfel, de numeroasele premii nationale si internationale pe care elevii le iau an de an. Dincolo de elitele cu care liceul iese in fata ai, insa, o intreaga colcaiala, ca peste tot in Romania: elevi care sunt trecuti clasa chiar daca au sute de absente sau, dupa cum zicea o profesoara de acolo, sunt afoni; afaceri promovate in incinta institutiei, profesori care le iau copiilor banii de premii si ii forteaza sa vina la meditatii care se desfasoara, contracost, in scoala, catedre de instrument ocupate de profesori care si-au picat examenul de titularizare, potrivit Vice Augustin Jianu, inca ministru al Comunicatiilor, a aruncat ultima lopata de pamant peste "cadavrul" e-Romania. Pentru acest proiect, Ministerul Comunicatiilor a platit aproximativ 12 milioane de euro. In scurtul sau mandat, Jianu s-a asigurat ca ministerul pe care-l conduce a lasat cu totul de izbeliste acest proiect-mamut: echipamentele hardware si aplicatiile software au fost lasate fara garantie si mentenanta. Ministerul Comunicatiilor a lansat, in vara anului 2009, portalul national e-Romania, un site prin care se urmareau stimularea "democratiei participative" si oferirea de facilitati extinse de informare a cetatenilor. La lansarea portalului a fost prezent premierul de atunci, Emil Boc, care spunea ca este un moment istoric pentru evolutia societatii informationale romanesti, noteaza Romania Libera Cred unii ca tribulatiile regimului Dragnea sunt cea mai grea amenintare plutind asupra democratiei romanesti. Are dreptate cine crede asta. Dar nu doar din pricina liderului PSD. Ci mai ales din cauza CCR. Ca Liviu Dragnea, seful debusolatului PCR numit PSD a acumulat in sase luni fapte de arme politice de care nici Parisul n-a auzit intr-o istorie milenara e una. Cu totul alta e influenta sa in continuare nefasta asupra mecanismelor vitale de control, de checks and balances, de care are nevoie ca de aer statul de drept. Mai ales cand este slab. Sa admitem, oricum, candid, ca nu e de colo performanta celui caruia i se mai spune si "Daddy". Sa propui dupa scandalurile ultimilor 5 ani un PSD-ist plagiator ca premier! Iar anterior sa n-apuci sa ajungi bine la putere si sa si electrocutezi instantaneu justitia, printr-o ordonanta cu ghinion ca cifra 13 si pisica neagra, scotand in consecinta sase sute de mii de oameni in strada, iata alt record absolut, informeaza Deutsche Welle Siegfried Muresan s-a aratat incantat in urma propunerii sale in functia de premier de catre PMP, spunand ca "Romania are nevoie astazi de un prim-ministru cu viziune europeana care sa guverneze cu gandul la cetateni, si nu la interese de partid. Europarlamentarul este de parere ca noul premier trebuie sa inteleaga ca reducerea investitiilor, asa cum o arata ultimele date statistice, esecul in absorbtia fondurilor europene, lipsa reformelor economice, alaturi de cresterea cheltuielilor bugetare peste nivelul cresterii competitivitatii si a productivitatii inseamna mai putine locuri de munca pentru oameni si slabirea economiei. "Romania are nevoie de un prim-ministru si un guvern care sa stimuleze investitiile private in economie prin masuri politice si fiscale coerente si durabile", a scris Muresan pe Facebook, conform Deutsche Welle Modificari importante aduse la Codul Fiscal prin Legea de aprobare a OUG3/2017, trimisa spre promulgare, vor intra in vigoare incepand chiar de anul acesta. Ele privesc atat impozitul pe profit, cat si impozitul microintreprinderilor si codul de TVA, potrivit consultantului fiscal Cornel Grama. Una dintre modificari prevede ca asociatiile de proprietari, pentru ca sunt persoane juridice romane, intra in sfera contribuabililor platitori de impozit pe profit. Cu toate acestea, nu vor ramane in sfera contribuabililor acele asociatii de proprietari constituite ca persoane juridice care efectueaza doar incasare a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. Totodata, si firmele care au avut in 2016 afaceri cuprinse intre 100.001 si 500.000 de euro vor aplica impozitul "micro", chiar daca desfasoara efectiv activitati vizate de impozitul specific, potrivit Adevarul