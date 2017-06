Subiectele zilei: Dragnea ii face lui Tudose guvern pentru sase luni; Perlele de la Bac: o gluma despre elevi sau despre sistem; Campanie de denigrare pusa la cale de Carmen Palade

Noul premier va supravietui la Palatul Victoria doar daca va indeplini obiectivele stabilite de Liviu Dragnea. Draftul noului executiv poarta amprenta sefului PSD. Printre parlamentarii PSD, premierul desemnat Mihai Tudose si-a castigat deja porecla de "agatabilul", din cauza problemelor cu plagiatul si a presupuselor relatii cu SRI. Potrivit unor surse din PSD, Tudose ar putea avea un mandat de doar sase luni, fiind vazut in partid ca fiind "intr-o perioada de proba". Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-ar fi fixat lui Tudose cateva obiective majore, de care ar putea depinde supravietuirea noului premier la Palatul Victoria. Este vorba de modificarea Codului Penal in sensul introducerii unui prag pentru abuzul in serviciu, un sprijin guvernamental pentru legea salarizarii si infiintarea cat mai rapida a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), potrivit Romania Libera Desi au fost considerate usoare, subiectele de la proba de Limba si Literatura Romana a Bacalaureatului din acest an au pus la incercare imaginatia elevilor. Perlele acestora nu ar trebui sa ne amuze, atrag atentia asupra sistemului expertii, in timp ce profesorii de Romana dau vina pe lipsa de interes a tinerilor. "Totul e ca apa in poezie. Poetul se indragosteste mai greu pentru ca dragostea lui este ca o apa inceata si verde la culoare, iar sufletul si-a pierdut albeata". Asa a descris un absolvent de liceu de la profilul Real poezia "Alt Cantec" de la primul subiect de la proba scrisa la Romana a examenului de Bacalaureat. Un alt elev spune insa ca "Poetul zice ca sufletul sau pluteste ca nufarul pe ape, si gandul e ca valul care si el pluteste si apoi moare si el si sufletul". Perlele de la poezie s-au regasit si in lucrarile candidatilor de la Profilul Uman, care, teoretic, ar fi trebuit sa fie mai experimentati in analiza operelor lirice in versuri, noteaza Adevarul Familia Adamescu este victima unei campanii de presa denigratoare, purtata de fosta sotie a omului de afaceri Dan Adamescu prin intermediul site-urilor stiripesurse.ro si bugetul.ro. Carmen Palade se foloseste de cele doua site-uri in razboiul sau impotriva lui Alexander Adamescu pentru a comunica informatii false. Astfel, fosta sotie a omului de afaceri Dan Adamescu a publicat, prin intermediul acestor portaluri online, comunicate de presa si pareri indoielnice ce s-ar fi dorit pamflete. In lupta sa pentru avere, Carmen Palade il denigreaza constant pe fiul fostului sau sot, cel de la care vrea sa smulga in mod rapace si ilegal o bucata din mostenire. Astfel, aceasta a publicat nu mai putin de 11 comunicate de presa prin intermediul site-ului stiripesurse. ro, care a fost foarte deschis in a gazdui aceasta avalansa de atacuri, scrie Romania Libera Fara tragere de inima, cancelara germana renunta sa se mai opuna casatoriei intre persoane de acelasi sex. Din pura sete de putere, considera Gero Schliess. Dar este o veste buna pentru homosexuali si pentru Germania. In sfarsit. A durat mult. Prea mult! Dar Angela Merkel si-a luat in cele din urma inima in dinti. A renuntat la opozitia fata de casatoria pentru toti. Cancelara vrea ca deputatii din Bundestag sa voteze dupa cum le dicteaza constiinta in privinta casatoriei intre persoane de acelasi sex, a drepturilor lor, egale cu ale cuplurilor heterosexuale. Astfel e limpede. Casatoria pentru toti va deveni realitate. Un pas pe calea civilizatiei. Era si timpul. Este un pas pe drumul civilizatiei spre o tara in care niciun cetatean nu va mai avea dezavantaje din cauza orientarii sale sexuale. Tocmai in chestiunea casatoriei, unde doi oameni preiau responsabilitate unul pentru altul, aceasta chestiune fundamentala este inca incalcata. Desi exista din 2001 un "parteneriat de viata" oficial recunoscut, care se aseamana in multe aspecte cu o casatorie normala, sunt si exceptii, informeaza Deutsche Welle Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, marti, sa mentina masura arestului la domiciliu fata de cei doi angajati ai Centrului de Transfuzie Sanguina Craiova, trimisi in judecata la inceputul lunii mai pentru luare de mita in forma continuata. Procurorii doljeni au retinut ca, in cursul lunii martie, Cristian Cosmin Magaon, "in colaborare" cu Mihaela Georgineta Oprisan, angajati ca asistent, respectiv registrator la Centrul de Transfuzie Sanguina Craiova, "pe fondul lipsei de sange necesar interventiilor chirurgicale, a primit in repetate randuri, de la investigatori sub acoperire ai Directiei Generale Anticoruptie, diferite sume de bani pentru a facilita obtinerea respectivelor unitati de sange". In rechizitoriul intocmit, anchetatorii au explicat ca cei doi inculpati s-au folosit de functiile detinute "pentru satisfacerea intereselor personale, imediate si materiale", vanzand cu 50 sau 100 de lei o unitate de sange (400 ml), conform Gazeta de Sud Cu un picior in vacanta si cu unul in calculele consecintelor pe care le poate avea desemnarea - complicata si dubioasa - a noului guvern, romanii de buna credinta ignora adevaratul si esentialul derapaj : aparitia - sub perfida invocare si abuziva folosire a conceptului de "stat de drept" - a unei Puteri cu adevarat imune la acuzatiile de abuz, la acuzatiile de depasire a atributelor constitutionale si la cele de imixtiune arbitrara in decizia politica. E vorba de Curtea Constitutionala a Romaniei din anul 2017 - care, pas cu pas, a devenit cea mai periculoasa Putere in Romania - alaturi de celelalte 3 ale unei democratii (Legislativa, Judecatoreasca si Executiva) - : o sa o numim aici puterea abuziva. Da, Curtea Constitutionala a Romaniei, in anul 2017, este cea de-a patra putere in stat: Puterea Abuziva. Inainte de a intra in problema, sa mai spunem aici 2 lucruri de principiu, care, atentie!, nu sunt metafore: a) vestita infailibilitate a Papei de la Roma e mai mica decat cea a Curtii Constitutionale a Romaniei din anul 2017, noteaza Curs de Guvernare