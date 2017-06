Subiectele zilei: Dacian Ciolos a anuntat, in premiera, ca se pregateste pentru urmatoarele alegeri; Audierea noilor ministri, o parodie marca PSD. "Razi ca proasta-n targ"; DW: Brexitul genereaza haos in bugetul UE. Tarile din Est vor fi afectate

Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat miercuri pe pagina sa publica de Facebook, ca raspuns la intrebarea unui comentator, ca se pregateste deja, impreuna cu asociatia "Platforma Romania 100", pentru viitoarele alegeri electorale. "Nu aveti solutii, din Romania 100? Sau un om care poate sa adune in jurul lui forte care sa se bata cu astia?",a intrebat comentatatorul la o postare a lui Dacian Ciolos. "Avem. Si le pregatim pentru viitoarele alegeri atat cu oameni care au experienta guvernarii (chiar daca a fost scurta) cat si cu cei care decid sa nu mai stea pe margine si sa astepte. La asta lucram acum", a declarat Ciolos, potrivit Romana libera Audierea noilor ministri, o parodie marca PSD. "Razi ca proasta-n targ". Guvernul Tudose a trecut fara nicio emotie de votul Parlamentului, la fel cum, in prealabil, ministrii au fost audiati pe banda rulanta in comisiile de specialitate. Pe scurt, PSD s-a facut ca-i intreaba, iar noii ministri ori au citit raspunsul de pe foi, ori s-au eschivat. N-a lipsit insa limbajul de mahala. Basescu a intrat in conflict de mai multe ori cu doi dintre liderii comisiilor care il audiau pe Fifor, Iulian Iancu (PSD) si Daniel Zamfir (PNL), cu care s-a contrat pe faptul ca audiatul refuza raspunsurile directe. Pe acest fond, dupa zece minute de intrebari, Iancu a cerut votul pentru avizul lui Fifor: 36 "pentru" si 16 "impotriva". "V-am trantit", a exclamat Basescu, incepand sa rada, chiar daca exprimase un neadevar. "ca proasta-n targ" , a fost replica de mahala venita de la liberalul Daniel Zamfir. Era doar inceputul contrelor din Parlament, scrie Adevarul. . Mai nou ii spune "casatoria pentru toti". E vorba insa, cu precadere, de cea homosexuala. Si a curentat clasa politica germana in final de mandat legislativ. Pe unii, foarte conservatori, foarte crestini, fantoma cu pricina ii sperie rau. Pe altii, mai liberali, mai neimbisericiti, ii cam amuza si ii lasa rece. Fiindca, afirma nu putini, chestiunea casniciei gay nu i-ar privi. "Nu ne-ar privi pe noi, heterosexualii. Si oricum, nu ne-ar atinge in vreun fel", daca se va introduce si in Germania, facand o tara altminteri foarte conservatoare "sa umble in fine in pas cu timpul. Si cu progresul"... Asa sa fie oare? Si n-am gresit cumva? In Europa bantuie stafia cu pricina? As, vor replica degraba stiutorii. Doar in Germania. Si doar mai nou. Caci subiectul, vag abordat, din motive tactice, de Angela Merkel, intr-o tacla recenta la o revista pentru doamne, a ajuns doar in Germania, in aceste zile, pe tapet si emotioneaza la culme doar clasa politica autohtona, potrivit Deutsche Welle DW: Brexitul genereaza haos in bugetul UE. Platile si incasarile vor trebui reajustate, iar lucrul acesta i-ar putea afecta pe unii est-europeni. Anul acesta bugetul Uniunii Europene insumeaza 158 de miliarde de euro. Cand britanicii vor iesi din comunitate, bugetul va fi mai sarac cu 17% din incasarile neto. Ceea ce inseamna ca tarile care varsa bani la buget isi vor mari contributiile, in cele din urma. Reducerile in sectoarele fonduri structurale, investitii sau agricultura vor afecta actualele tari beneficiare ca Polonia, Cehia, Romania, Grecia, Ungaria sau Spania. Cine da mai multi bani? Negocierile in jurul cadrului financiar multianual (CFM) vor deveni, dupa 2020, dificile si de lunga durata, sunt convinsi diplomatii europeni, intrucat toate tarile membre vor trebui sa fie de acord cu punctele stabilite. Pe fondul alegerilor legislative care vor avea loc in toamna in Germania, discutia in jurul acestui subiect deja a inceput la Berlin, potrivit Deutsche Welle. Protejatul lui Liviu Dragnea din Ministerul Afacerilor Externe, secretarul de stat George Ciamba, a fost avansat ilegal in gradele diplomatice. Adica fara a se respecta Statutul Corpului Diplomatic al Romaniei. Protectia lui Dragnea nu e intamplatoare: Ciamba a transferat-o la cabinetul sau, pe post de consilier, pe Ioana Gheorghias, fiica lui Mugurel Gheorghias, unul dintre actionarii companiei TelDrum. Inainte ca PSD sa castige alegerile parlamentare din decembrie 2016, ambasadorul George Ciamba s-a apucat sa lucreze la programul de guvernare al partidului. Pentru realizarea documentului, a cerut sprijin de la directiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dezvaluie Romania libera. . Numai in Bucuresti, in doar 5 ore, 72 de persoane au lesinat, din cauza arsitei. Pregatiti-va sufleteste, pentru mult mai rau. Se vor inregistra peste 43 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Am lasat un termometru si un tricou ud in masina oprita la soare, ca sa vedem in cat timp se usuca si cat de cald se face in interior. Nu au trecut 15 minute si termometrul arata 50 de grade, iar tricoul aproape s-a uscat, potrivit stirileprotv.ro.