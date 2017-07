Subiectele Zilei: Stenograme. Teroristul "Ibrahim" din Arges: "Ollahladim daca nu-ti iau gatu' ca la puiu de gaina! In numele lu' Allah!";  Doi preoti caterisiti din Arhiepiscopia Tomisului si-au cerut iertare public, sperand sa fie reprimiti in slujba Bisericii: "A gresi este omeneste"; PSD vrea sa-l schimbe pe seful serviciului secret al Armatei

Stenograme ale unor discutii telefonice si ambientale, monitorizari, marturii ale unor martori sau martori cu identitate protejata sunt probele cheie ale procurorilor DIICOT in cazul lui Ionut Catalin Balan, zis "Ibrahim", arestat pentru culegerea sau detinerea ori punerea la dispozitie de date si informatii despre obiective vizate de o entitate terorista. "Frate, cu un an inainte de, de a ma converti, mi s-a-ntamplat ceva cu care am cerut cu adevarat ajutorul lu' Allah. Am cerut, ca nu mai aveam nicio portita de scapare. Erau, doi, doisprezece politisti si au pus toti lanternile pe mine si nu m-au vazut, intr-un boschet, uite asa. Te vedeai, te vedeai fara sa..", ii povestea unui amic Ionut Catalin Balan (39 de ani), zis "Ibrahim" ce l-a convins sa treaca de la ortodoxism la islamism. "Doisprezece lanterne, frate. D-alea, lanterne d-alea care te vezi d-aici la casele alea. Si tot asa, ca treaba asta. Am zis ca numai Dumnezeu poa' sa faca treaba asta, nimeni, nimeni! Si, frate, fumam un canabis, asa, am lasat astea, una, m-am lasat de prostii", si-a continuat povestea romanul, potrivit Adevarul Generalul Hapau, pus sa aleaga intre demisie sau trecere in rezerva. Generalul Marian Hapau ar putea fi schimbat din fruntea Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA). Acesta a primit un avertisment din partea fostului ministru al Apararii, Gabriel Les, dupa cum au declarat "Romaniei libere" surse din MApN. Potrivit acestor surse, ministrul Apararii i-a cerut sa aleaga modalitatea in care sa se retraga de la sefia serviciului secret al Armatei: demisie sau trecere in rezerva. Motivul oficial pentru care PSD doreste schimbarea lui Marian Hapau din functie este implicarea sa in numeroase scandaluri de presa. "Romania libera" a scris pe larg despre ilegalitatile si abuzurile savarsite de acesta asupra unor ofiteri ai DGIA, care au refuzat sa satisfaca interesele gruparii conduse de Gabriel Oprea. Cazul col. (r) Doru Paraschiv, caruia i s-a inscenat un incident de securitate si a fost trecut ilegal in rezerva, este de notorietate. Ministrul Les i-a reprosat generalului Hapau ca aceste scandaluri afecteaza imaginea Armatei Romane, anunta Romania Libera Republica Moldova ramane fara strategie de securitatea nationala, dupa ce in aceasta saptamana presedintele socialist, Igor Dodon, a abrogat documentul elaborat in 2016, invocand motive geo-politice. Cu un conflict intern inghetat in regiunea transnistreana, dar si cu un vecin (Ucraina) aflat in razboi cu Federatia Rusa, in lipsa unei strategii de securitate nationala autoritatile moldovenesti pun in pericol propriii sai cetateni. Preocupat de jocuri politice, Igor Dodon "arunca la gunoi" un document extrem de necesar, invocand ca strategia a fost elaborata de "vesnicii" inamici externi - NATO si Romania. Din 2011 autoritatile moldovenesti incearca sa elaboreze o strategie nationala de securitate, care sa raspunda principalelor riscuri si pericole atat de ordin intern, cat si extern. Dupa cinci ani, in perioada mandatului fostului presedinte Nicolae Timofti, R. Moldova adopta o noua Strategie a Securitatii Nationale si a Planului de actiuni pentru implementarea acesteia. Documentul aprobat prevedea actiuni care aveau drept scop reducerea riscurilor si amenintarilor de ordin extern la adresa securitatii Republicii Moldova, dar si a celor de ordin intern, scrie Deutsche Welle Preotii caterisiti Costica Antoche si Ciprian Nicu Gurita din Arhiepiscopia Tomisului au cerut public iertare pentru abaterile lor, dorindu-si sa se intoarca in sanul Bisericii Ortodoxe Romane ca slujitori. Cei doi fusesera sanctionati si exclusi din cler pentru diferite incalcari ale conduitei bisericesti. Considerand ca a gresi e omeneste, iar iertarea face parte din marinimia dragostei, cei doi preoti caterisiti au marturisit ca ideea de a-si regreta public face parte din procesul de cainta. Ei au cerut iertare de la ierarhi si de la credinciosi pentru faptele lor. "Ideea trebuia sa vina de la noi. Ne cerem iertare pentru ce-am facut si pentru ce am zis", a declarat Ciprian Gurita, fost preot la Parohia Eforie II. Este fiul unui preot, Vasile Gurita, care a ridicat biserica din Eforie, apoi a fost indepartat. Ca pedeapsa pentru sustinerea tatalui sau, pentru refuzul de a merge la o parohie indepartata si implicit pentru neascultarea fata de arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, tanarul Gurita a fost raspopit. "Aveam fetita mica, eu trebuia sa am grija ei, pentru ca sotia avea un program foarte incarcat, zi-lumina. Nu am putut sa merg atat de departe, la Tibrinu. Acum ma voi duce daca e cazul, copilul a crescut, e la colegiu", a afirmat Gurita. Costica Antoche este acuzat de fapte mult mai grave: o a doua casatorie religioasa fara divortul de sotie, neascultare, apoi apostazie, relateaza Adevarul In prima sedinta de Guvern de dupa investirea de joi, Cabinetul Tudose are in plan aprobarea unei ordonante de urgenta de suspendare, pana la finalul anului, a aplicarii Legii privind diminuarea risipei alimentare. Este vorba de legea care ar fi obligat marile magazine sa doneze produsele care se apropiau de expirare. Adoptata de Parlament in sesiunea trecuta, Legea privind diminuarea risipei alimentare (nr. 217/2016) a intrat in vigoare la sase luni de la publicarea in Monitorul Oficial pe data de 17 noiembrie 2016. Adica, legea a intrat in vigoare in mai 2017. In sedinta de vineri, la doar o luna de la intrarea in vigoare, proaspat instalatul Guvern Tudose a pus pe ordinea de zi un proiect de ordonanta de urgenta de suspendare a legii pana pe 31 decembrie. De ce? Pentru ca legea nu are inca norme de aplicare si pentru ca "s-a constatat lipsa de claritate a legii". Legea isi propunea sa limiteze risipa de alimente si, in acelasi timp, sa dea o mana de ajutor celor care au dificultati in asigurarea hranei, marile magazine fiind obligate sa doneze produsele alimentare al caror termen de garantie se apropie de expirare, noteaza Digi 24 Un strigoi bantuie prin Europa. Mai nou ii spune "casatoria pentru toti". E vorba insa, cu precadere, de cea homosexuala. Si a curentat clasa politica germana in final de mandat legislativ. Pe unii, foarte conservatori, foarte crestini, fantoma cu pricina ii sperie rau. Pe altii, mai liberali, mai neimbisericiti, ii cam amuza si ii lasa rece. Fiindca, afirma nu putini, chestiunea casniciei gay nu i-ar privi. "Nu ne-ar privi pe noi, heterosexualii. Si oricum, nu ne-ar atinge in vreun fel", daca se va introduce si in Germania, facand o tara altminteri foarte conservatoare "sa umble in fine in pas cu timpul. Si cu progresul"... Asa sa fie oare? Si n-am gresit cumva? In Europa bantuie stafia cu pricina? As, vor replica degraba stiutorii. Doar in Germania. Si doar mai nou. Caci subiectul, vag abordat, din motive tactice, de Angela Merkel, intr-o tacla recenta la o revista pentru doamne, a ajuns doar in Germania, in aceste zile, pe tapet si emotioneaza la culme doar clasa politica autohtona. Nu pe cea olandeza, bunaoara, care a sfarsit prin a admite "casnicia" pentru toti in 2001, scrie Deutsche Welle