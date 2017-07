​Subiectele zilei: Firmele cu actionari ascunsi, abonate la bani publici: 360 de companii din Romania au actiuni la purtator si fac afaceri de miliarde de euro cu statul roman; Prosport la 20 de ani. Trei secrete ale lui Sarbu si Ioanitoaia; Dabuleni, Sahara Romaniei: temperaturi de 50 de grade, dune de nisip, aer fierbinte ca-n desert

Weekendul acesta a adus temperaturi ridicate in toata tara. In Dabuleni, judetul Dolj, in "patria lubenitelor", termometrele au aratat chiar si 50 de grade Celsius. Localnicii sunt obisnuiti cu aerul fierbinte si cu dunele de nisip si spun ca locuiesc in "Sahara Romaniei". Localnicii din Dabuleni au trecut in acest weekend prin temperaturi extrem de ridicate, care le-au adus aminte ca sunt "Sahara Romaniei". Cu toate astea, oamenii rememoreaza ca, inainte de 1989, pamantul nisipos din zona a fost transformat intr-un paradis agricol. In perioada 1960-1970, aici au fost cultivate peste 60 de specii de plante, iar pomii si vita de vie au servit ca perdele de protectie in calea dunelor de nisip. "Imediat dupa Revolutie s-a distrus sistemul de irigatii si s-a furat absolut totul. Zona s-a transformat imediat in Sahara, iar acum putem sa observam cu ochiul liber cum arata totul. Peste 20 de ani o sa vedeti cat de afectat va fi sudul Olteniei din cauza desertificarii, noteaza Adevarul. Germania a facut pasul catre legalizarea casatoriilor intre persoane de acelasi sex. Ocazie perfecta sa comenteze si romanii. Daca nu ti-ai trait ultimele zile in izolare fata de societate, probabil pe o plaja cu nisip fin si cu o bere rece in mana, atunci se prea poate ca ti-a ajuns la ureche vestea ca parlamentarii germani au votat in favoarea legalizarii casatoriilor intre persoane de acelasi sex, in ciuda opozitiei cancelarului Angela Merkel. Bine, germanii aveau deja din 2001 optiunea parteneriatelor civile. Acum, Merkel s-a gandit ca este vremea sa-si lase parlamentarii sa voteze dupa propria constiinta si macar o data constiinta a avut castig de cauza. Ca sa ne simtim oleaca mai prost cu aceasta homofobie devenita simbol national mai ceva ca oaia lui Petre Daea, alte 13 tari europene au legalizat incepand cu 2001 casatoriile intre persoane de acelasi sex, in timp ce 12 tari permit alte tipuri de parteneriate civile pentru persoanele din comunitatea LGBT. Insa autoritatile romane nu-ti recunosc mariajul sau uniunea civila nici daca vii direct de la Gay Pride din Amsterdam, relateaza Vice. In Romania sunt 360 de companii cu actiuni la purtator, ai caror proprietari sunt imposibil de identificat. Aceste firme au incheiat, in ultimii zece ani, contracte de miliarde de euro cu statul. TelDrum este una dintre ele. Concret, actiunile la purtator inseamna doar niste hartii, nenominale, care pot fi plimbate de la un proprietar la altul, in orice moment, fara sa existe o evidenta fiscal-contabila in acest sens. Orice persoana din Romania poate sa infiinteze o companie cu actiuni la purtator, sa incheie contracte cu statul, dar in acelasi timp sa ramana anonima. Problema apare atunci cand aceste societati apartin unor demnitari sau inalti functionari, persoane decidente cu bani publici pe mana, care pur si simplu isi acorda singuri contracte cu statul. Si, potrivit legii actuale, nimeni nu le poate face nimic, pentru ca este imposibil de aflat cine este in spatele acestor companii. Societatea civila, prin Transparency International si Funcky Citizen, sustinuta de DIICOT si europarlamentarul Catalin Ivan, vrea sa schimbe legislatia, astfel incat firmele cu actionariat ascuns sa fie obligate sa-si devoaleze actionariatul ori sa nu mai aiba acces la bani publici, anunta Romania Libera. ProSport incepe in primavara lui 1997 cu o discutie intre Adrian Sarbu si Ovidiu Ioanitoaia. Conversatia lor creste, se repeta si nu se opreste nici acum, desi cei doi nu mai lucreaza impreuna de peste un deceniu. E un spectacol sa-i vezi pe cei doi sfadindu-se la finalul anilor 90. Sarbu lanseaza intai Canal 31 si, mai apoi, ProTV. Cand negociaza fondarea unui nou ziar de sport, mogulul e deja un personaj inconjurat de glorie. Adrian Sarbu arata, se imbraca si se poarta ca un poet persan sosit intr-un bloc de gheata ca sa coloreze finalul morocanos al secolului XX. Ioanitoaia e ziaristul trecut prin multe, calm, cult, neimpresionat de faima niciunui interlocutor. Rar poti vedea doi oameni mai diferiti. Ioanitoaia modereaza deja "Procesul Etapei" la Sarbu, dar un ziar si o redactie sunt altceva decat o emisiune. "Ovidiu, asculta-ma!". "Hai, mai Adriane...". Adrian face desene fantastice si calcule care se inchid la cer, scrie tolo.ro. Helmut Kohl face din nou istorie prin aceste prime funeralii europene din istoria UE. Evenimentul marcheaza un moment de aliniament la propriile valori, e de parere Ines Pohl. In timpul vietii, Helmut Kohl a avut un simt deosebit pentru momentul potrivit. Instinctul sau si lipsa de compromis au pus capat divizarii Germaniei, deschizand calea Uniunii Europene, asa cum o cunoastem astazi. A recunoscut sansa istorica, a actionat fara sa se uite inapoi. Chiar si cu pretul unor pierderi in plan personal. Prin aceasta, fostul cancelar nu si-a facut numai prieteni. Dar prin stilul sau a realizat fundamentul pentru Europa, o Europa careia nu-i mai merge bine. Prin nationalism, statele membre pun sub semnul intrebarii apartenenta la UE. Britanicii au decis deja sa iasa din comunitate, iar America, sub Donald Trump, nu mai reprezinta un partener de nadejde, precizeaza Deutsche Welle. Guvernul schimba politica fiscala a statului din temelii prin programul de guvernare revizuit, care aduce modificari substantiale pentru cetateni si companii. Noul program de guvernare aduce o revolutie in fiscalitate, masurile cuprinse in cadrul sau fiind criticate nu numai de mediul de afaceri, ci si de partenerul de coalitie al PSD, ALDE, care nu este de acord cu unele propuneri.De asemenea, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), care reuneste 45 de organizatii sau membri asociati din mediul de afaceri, spune ca propunerile cuprinse in noul program de guvernare slabesc increderea in clasa politica si in executiv si ar putea avea ca efect diminuarea drastica a volumului investitiilor private, romanesti si straine, si deteriorarea indicatorilor de dezvoltare economica si sociala. Documentul nou, care difera semnificativ de propunerile cu care a venit PSD in campanie, introduce o serie de masuri ce maresc povara fiscala asupra companiilor si cetatenilor, precum impozitul pe cifra de afaceri si taxa de solidaritate, dar si "uita" anumite propuneri din primul program de guvernare, conform Adevarul.