Rise Project: traseele lui Liviu Dragnea in Brazilia. De cate ori si cu cine a fost seful PSD la Fortaleza

RISE Project, impreuna cu reporteri ai postului de televiziune Record TV, a doua cea mai mare retea de televiziune din Brazilia, au documentat intrarile si iesirile lui Liviu Dragnea si ale apropiatilor sai in tara de peste Atlantic. Ziaristii au obtinut indicativele zborurilor care i-au adus in Fortaleza, oras din nord-estul Braziliei unde si-au desfasurat afacerile, numerele pasapoartelor folosite precum si datele si orele exacte cand acestia au trecut prin punctele de frontiera.Prima intrare documentata de Rise Project a lui Dragnea la Fortaleza dateaza din 2009. De atunci, Dragnea a mai fost in Brazilia de mai multe ori impreuna cu Costel Comana (omul de afaceri gasit spanzurat intr-un avion pe ruta Brazilia - Costa Rica) si Mugurel Gheorghias, administratorul din acte al Tel Drum.