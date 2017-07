Subiectele zilei: Premierul Mihai Tudose, la al doilea plagiat. A copiat intr-o carte scoasa de Academia SRI; Cine sunt "locotenentii" trimisi de Dragnea in Guvern pentru a-l supraveghea pe Mihai Tudose; Primul parc natural urban din Romania ne asteapta

Parcul Natural Vacaresti, primul parc natural urban din Romania, se pregateste sa isi deschida portile pentru toti turistii care vor sa se bucure de aceasta oaza de natura salbatica aflata chiar in inima capitalei. Pana la toamna, parcul va avea trasee de biciclete, panouri informative, un observator pentru bird watching, poteci pentru plimbare si tururi ghidate, inclusiv in limba engleza. Incepand din aceasta primavara, parcul se afla in administratia Asociatiei Parcul Natural Vacaresti (APNV), fondata de cei care au descoperit "delta dintre blocuri" si de alti oameni de mediu din Romania. Contractul semnat cu Ministerul Mediului se intinde pe o perioada de 10 ani, interval de timp in care asociatia trebuie sa desfasoare in parc atat activitati stiintifice si de protejare a speciilor de plante si de animale, cat si activitati de ecoturism sau de recreere, informeaza greatnews.ro Liviu Dragnea a trimis in Guvernul condus de Mihai Tudose mai multi oameni care de-a lungul timpului au trecut testul fidelitatii si care vor supraveghea respectarea punerii in aplicare a programului de guvernare, dar mai ales vor urmari ca demnitarii din Executiv sa nu iasa din cuvantul sefului din Soseaua Kiseleff. Seful PSD a blindat Guvernul Tudose cu oamenii sai fideli, aceasta tendinta fiind vizibila inca de la primul cerc al puterii, adica nivelul vicepremierilor.Sevil Shhaideh a fost din nou numita vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, ea fiind responsabila cu redirectionarea banilor de la centru catre primarii din teritoriu. Iarna trecuta, Dragnea a vrut-o pe Shhaideh premier, insa presedintele Klaus Iohannis s-a opus, ceea ce a dus insa la propunerea sa la Ministerul Dezvoltarii unde se ocupa de unul dintre domeniile care permit PSD sa tina primarii aproape, adica relatia cu administratia locala, scrie Adevarul. Locuitorii din Gobekli Tepe se dadeau in vant dupa sculptarea de oameni fara cap in piatra. Se pare ca le placea si sa cioparteasca capete de om cu ajutorul pietrelor. Gobekli Tepe, o structura monumentala din sudul Turciei intemeiata acum mai bine de 11 000 de ani, i-a captivat pe arheologi si pe profani in egala masura de la inceperea sapaturilor, in anii 90. Acest templu antic, decorat cu arta fantezista care infatiseaza animale, fiinte umane si animale antropomorfizate, contine cei mai vechi megaliti cunoscuti din lume. Daca asta nu te incita suficient, un studiu nou publicat in Science Advances sugereaza ca Gobekli Tepe adapostea odinioara un "cult craniilor". Pe langa faptul ca au inspirat multe nume de formatii la vremea lor, cultele craniilor sunt comunitati care dau o anumita insemnatate ramasitelor craniene, adeseori la expun ca trofee, le modifica si le folosesc ca obiecte functionale, gen cani sau tobe, noteaza Vice. Malpraxis academic pentru 220 din cele 368 de pagini dintr-o carte semnata, in 2009, de actualul premier Mihai Tudose. Volumul, suspect de plagiat pentru peste 60% din pagini, este parte a unui puzzle care devoaleaza, in fapt, un intreg sistem de relatii la varful puterii. Cartea a aparut la Editura Academiei Nationale de Informatii din subordinea Serviciului Roman de Informatii. Institutie de invatamant superior la care Tudose era, in momentul publicarii cartii, doctorand. Ceilalti autori ai cartii sunt Gheorghe Toma si Stefan Teodoru, sefi in Academia SRI, dar si Severin Florian Lungu, fost sef SRI Braila. Cu soacra acestuia, Tudose a avut o firma. Cei patru au copiat pana si dintr-una din cele mai cunoscute carti ale secolului trecut, "Socul viitorului" de Alvin Toffler. Este ca si cum ai prelua paragrafe din Biblie si ai spune ca le-ai scris tu, arata Romania Libera. e 7 si 8 iulie se intalnesc la Hamburg sefii de stat si de guvern ai celor mai prospere tari din lume. Angela Merkel va avea mult de lucru, in calitate de gazda. Niciodata nu au forst mai multe neintelegeri. In cei 12 ani in functie, Angela Merkel a participat la nenumarate summit-uri, dar a si organizat destule. In 2007 a fost gazda summit-ului G8 la Heiligendamm, la Marea Baltica, in 2015 la summit-ul G7 la Elmau, in Bavaria. Acum, Hamburgul va deveni scena acestui eveniment-mamut, la care vor fi prezenti si mai multi invitati ca de obicei. Dar faptul ca vor fi mai multi invitati nu este singurul lucru pe care trebuie Merkel sa-l depaseasca. "Summit-ul G20 are loc in acest an in conditii in care ne confruntam cu multe provocari", a declarat cancelara. "Le numesc numai pe cele mai importante: terorism, schimbari climatice, protectionism - si toate aceste subiecte se afla pe ordinea de zi. Lumea este agitata, mai dezbinata", precizeaza Deutsche Welle. Ultimele declaratii publice ale ministrului Justitiei aduc in discutie ultima sa evaluare asupra DNA de dupa "OUG 13", atunci cand Toader a citit in fata presei un adevarat rechizitoriu, dar la final a spus ca nu se impune schimbarea sefei DNA. "Cred ca oarecum a venit vremea clarificarilor la DNA. Prin raportul acela pe care l-am prezentat destul de amplu referitor la anchetarea modului de anchetare a OUG 13 eu am tras un puternic semnal de alarma vizavi de activitatea DNA si am subliniat nevoia imperativa ca activitatea DNA sa se desfasoare in limite constitutionale", a declarat luni Tudorel Toader. Aceasta declaratie a ministrului Justitiei apare dupa conflictul intern din DNA, intre sefa institutiei, Laura Codruta Kovesi si doi procurori banuiti ca ar fi livrat televiziunilor inregistrari din timpul sedintelor procurorilor, potrivit EurActiv.