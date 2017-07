Siegfried Muresan avanseaza ideea unui al treilea scenariu pentru Brexit, care ar putea cere prelungirea negocierilor cu un an

Intr-o discutie cu Euractiv.com , Muresan afirma ca acest scenariu nu ar trebui exclus complet. Euractiv noteaza ca declaratia lui Siegfried Muresan este semnificativa, in conditiile in care este pentru prima oara cand partidul care detine pozitiile cele mai importante in institutiile europene admite public faptul ca negocierile ar putea fi prelungite.Pana in prezent, sunt luate in calcul doua scenarii. Primul - negocierile se incheie cu succes in termenul de doi ani stabilit de articolul 50 al Tratatului UE. Al doilea scenariu - nu se ajunge la un acord si Marea Britanie paraseste "brutal" blocul comunitar.Al treilea scenariu este avansat de Muresan: din cauza complexitatii negocierilor, acestea nu ajung la un rezultat pana al termenul stabilit de tratatele europene. In acest caz, va fi discutata o prelungire a negocierilor."In cazul in care negocierile decurg bine si exista vointa reciproca de a le incheia (cu bine), s-ar putea sa nu le putem finaliza in termen din cauza complexitatii lor si atunci ar trebui sa fim pregatiti sa prelungim negocierile", spune europarlamentarul roman, care noteaza ca, din punct de vedere legal, acest lucru este posibil."Este posibil pentru un an cu unanimitatea celor 27 de tari membre. Unanimitatea este intotdeauna greu de obtinut in Consiliul dar, avand in vedere importante problemei si consecintele negative ar trebui sa fim pregatiti sa lucram pentru ea", avertizeaza el.Concluziile Consiliului european din mai arata ca negocierile trebuie sa stabileasca o data de iesire din UE "cel tarziu in 30 martie 2019 la 00:00", ora Bruxellesului.In cazul in care acest termen nu este prelungit, de la aceasta data Marea Britanie va deveni o tara terta.O sursa europeana a comentat pentru Euractiv.com ca extinderea negocierilor cu un an ar fi riscanta pentru Marea Britanie, deoarece ar putea fi nevoita sa negocieze concesii cu fiecare stat membru.O alta sursa spune insa ca Europa nu ar trebui sa promoveze foarte activ aceasta idee, deoarece ar putea starnit tentatia amanarii negocierilor."E un lucru riscant daca un stat mic sau mare spune nu, atunci vom avea un Brexit si nu il vom putea opri"Romania va detine presedintia rotativa a UE in primele sase luni din 2019 iar Muresan arata ca Bucurestiul ar trebui sa fie pregatit pentru obtinerea unui vot unanim daca se concretizeaza un astfel de al treilea scenariu.Siegfried Muresan subliniaza insa ca al treilea scenariu trebuie luat in considerare doar ca plan de rezerva si ca negocierile trebuie sa se concentreze pe scenariul unor discutii de doi ani, asa cum prevede Articolul 50.Muresan a respins si mesajul premierului britanic Theresa May, care a afirmat in repetate randuri ca "niciun acord este mai bun decat un acord prost".Pentru derularea negocierilor intr-un spirit constructiv, premierul May trebuie sa renunte la "retorica niciun acord este mai bun decat un acord prost", arata Muresan."In realitate, cel mai rau scenariu este sa nu se ajunga la niciun acord. Este rau pentru UE dar in primul rand un dezastru pentru Marea Britanie", crede europarlamentarul roman.