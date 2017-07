Subiectele zilei: Cele 38 de minute in care Shhaideh a "rezolvat" motiunea lui Dragnea. Cum au fost folositi banii Guvernului in batalia din PSD; Raport privind atentatul de la Berlin: fals in documente si sanse ratate; Sa moara casa vecinului: cum si de ce au aparut "turbo-casele" din Tara Oasului, Maramures si Bucovina

Programul electoral al CDU si CSU contine linii si viziuni care se potrivesc cu increderea de sine a germanilor. Cat valoreaza un program electoral, se mai intreaba lumea in Germania, ridicand obosit din umeri. Pentru ca este vorba despre lucruri care oricum ulterior nu se intampla, sau altele care nu erau programate. Programul CDU/CSU nu este un program complet, desi Uniunea si implicit cancelara au cele mai multe sanse de castig. Niciun program de guvernare, deocamdata Acest lucru se intampla in asanumite "discutii de sondare a opiniei", menite sa faca vizibile liniile rosii. Daca exista prea multe linii rosii, discutiile sunt intrerupte. Atunci cand predomina chestiunile comune, se contureaza dezbateri privitoare la coalitii. Asa functioneaza politica intr-o democratie, atunci cand se incearca formarea unui guvern, potrivit Deutsche Welle. O firma cu activitate in comertul cu fructe si legume a primit, in patru luni, trei contracte in valoare de patru milioane de lei pentru a organiza evenimente sub egida Primariei Sectorului 5. Despre cel mai mare dintre aceste contracte, atribuit in luna aprilie a.c., reprezentantul uneia dintre cele mai mari firme de pe piata a declarat ca a avut bugetul umflat de sapte ori si ca a avut un caiet de sarcini intocmit cu dedicatie. Ioan Florea, administratorul societatii cu lipici la contractele de la Sectorul 5, respinge toate acuzatiile. RL a descoperit, insa, o legatura intre firma sa, D&L Pro Business, si Modus Production Art, cea care a organizat Revelioanele de la Romexpo pe vremea fostului edil din sector, Marian Vanghelie: cele doua societatii au acelasi sediu, dezvaluie Romania libera. . "Maradona" si "smenul" doua dintre cele mai populare escrocherii din anii '90 au fost folosite de Paul Iova, alias Ion Petrisor, atunci cand ii jefuia pe contrabandistii de tigari. Devenit celebru pentru organizarea concursului "Miss Piranda", dar si ca impresar al unor manelisti cunoscuti, Iova nu s-ar fi limitat doar la afaceri legale. Atras, mai intai, de contrabanda cu tigari, care aducea profituri uriase, Ion Petrisor s-a gandit ca ar fi mult mai simplu daca i-ar jefui pe contrabandistii mai mici, mizand pe faptul ca acestia nu-l vor reclama la Politie, nefiindu-le furate bunuri detinute legal. Petrisor si tovarasii lui sunt cercetati acum de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Acuzatiile: grup infractional organizat, inselaciune, talharie, furt si santaj, potrivit Adevarul. Atentatul de la Berlin ar fi putut fi impiedicat daca autoritatile ar fi actionat si daca unele documente n-ar fi fost falsificate. Astfel, Anis Amri - traficantul de droguri devenit terorist - a ramas in libertate. Bruno Jost este considerat un om perseverent. Fostul procuror federal aflat acum la pensie a studiat, in ultimele saptamani, dosarul lui Anis Amri. Conform actualului stadiu al anchetei, tunisianul Anis Amri ar fi autorul atentatului comis in 19 decembrie 2016 intr-un targ de Craciun din Berlin. Incidentul s-a soldat cu moartea a 12 persoane. Amri a ucis in numele organizatiei teroriste ISIS. Inaintea sangerosului atac multe n-au decurs cum ar fi trebuit. Autoritatile ar fi putut impiedica lovitura, potrivit Deutsche Welle. . "Romania libera" a obtinut desfasuratorul ordinelor de ministru prin care au fost alocate fondurile pentru Programul National de Dezvoltare Locala 2 (PNDL 2) in data de 15 iunie. Dirijarea preferentiala a unor fonduri destinate comunitatilor locale a inclinat balanta motiunii de cenzura. PNDL 2 a fost infiintat la inceputul acestui an chiar de catre Guvernul Grindeanu, printr-o ordonanta de urgenta, fiind vorba de alocarea a 30 de miliarde de lei pentru 9.500 de obiective de investitii, dintre care 2.500 de crese si gradinite, 2.000 de scoli si 5.000 alte obiective. Vreme de cinci luni de zile, ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, care gestioneaza PNDL 2, a tergiversat aplicarea programului, dupa cum reiese chiar din acuzatiile fostului premier Sorin Grindeanu.. Casa este unitatea de masura a succesului in zone precum Tara Oasului, Maramures si Bucovina, care au ramas pustiite dupa ce sute de mii de romani au plecat la munca "in afara". Banii stransi sunt "ingropati" in case uriase, kitsch-oase, cu fatade din sticla, spoturi luminoase si covoare pufoase, care au aparut in peisajul rural cu "viteza turbo". Proiectul "Minunata lume noua" aduce in discutie originea si efectele acestui fenomen. Cercetatorii germani care au studiat fenomenul boom-ului imobiliar datorat emigrantilor din Kosovo au botezat casele acestea care au aparut "ca ciupercile dupa ploaie" - "turbo houses" (turbo-case), potrivit Adevarul.