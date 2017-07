Subiectele zilei: Radiografia Bacalaureat 2017. De la fetele de 10, la localitatea "fara bac", unde nici primarul nu a reusit sa-l ia; Cartierul clandestin din Brasov. Lucrarile au fost oprite doar dupa revolta vecinilor; Toti oamenii ministrului Sova: spioni rusi, masoni, condamnati

Daca au existat licee cu rata de promovabilitate 100%, in unele unitati de invatamant niciun elev de clasa a XII-a nu a reusit sa obtina o medie de trecere la examenul de Bacalaureat. Este vorba, in mare parte, despre licee cu profil tehnologic si cu putini candidati inscrisi in aceasta sesiune, in unele judete existand chiar mai multe scoli aflate in situatia de a raporta promovabilitate 0 la BAC. Niciun absolvent al Liceului Tehnologic Turburea, din Gorj, nu a promovat bacalaureatul. Ion Birca, primarul din localitate, nu a reusit sa obtina diploma, desi are 53 de ani, dar le transmite celor mai tineri sa nu ii urmeze exemplu, pentru ca la el "a fost un caz fericit", informeaza Gandul. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov investigheaza modul in care un dezvoltator imobiliar a pornit constructia unui complex de locuinte in zona istorica a Brasovului, fara sa aiba absolut nicio autorizatie. "American Dream", un cartier rezidential care ar urma sa se construiasca in Schei, in centrul istoric, intre zona strazilor Piatra Mare si Cetinii, a starnit un adevarat val de proteste, dupa ce constructorul a defrisat copacii de pe un deal si a facut un drum de acces in zona. Operatiunea a inceput in primavara. Oamenii care locuiesc in zona au incercat sa afle ce se contruieste, dar nu au gasit nicio pancarta care sa anunte organizarea de santier. Speriati ca dealul ar putea sa o ia la vale din cauza defrisarilor, la o ploaie mai abundenta, oamenii au inceput sa faca plangeri la Primarie, scrie Adevarul. Contribuabilul roman ar urma sa achite o nota de plata foarte piperata in urma neinceperii proiectului exploatarii aurifere de la Rosia Montana. In tot acest timp, procurorii refuza sa redeschida un dosar pe aceasta tema. Gabriel Resources Ltd. a solicitat tarii noastre despagubiri de 4,4 miliarde de dolari in procesul de arbitraj, sub forma de compensatii pentru pierderile suferite. Actiunea a fost depusa la un tribunal arbitral constituit sub auspiciile Centrului International al Bancii Mondiale pentru reglementarea disputelor legate de investitii (ICSID). O decizie nu poate fi pronuntata mai devreme de toamna anului 2019. Gabriel Resources acuza autoritatile romane ca, "prin actiuni si lipsa de actiuni", a blocat implementarea proiectului de exploatare miniera, fara nicio compensatie, si a cauzat companiei "pierderi semnificative", precizeaza Romania Libera. Majoritatea oamenilor din aceasta tara nu sunt nici in "tabara" lui Kovesi, nici in cea a lui Morar. Ei nu au nevoie, asa cum puncta ieri Costi Rogozanu la Realitatea TV, de "o anticoruptie pe persoana fizica, de o anticoruptie legata de un CNP". Oamenii au nevoie de lamuriri. Faptele sunt ceea ce putem sa oferim noi. In cei aproape 20 de ani de investigatii jurnalistice, care au interesat sau nu justitia, am vazut o groaza de lucruri. Am cunoscut multi oameni. Inclusiv pe cei care se infrunta azi in interiorul DNA. Suntem in relatii civilizate cu toate taberele, dar nu am pactizat cu nimeni. Culegem stiri, nu promovam si nu creditam autoritatile. Cand am cules declaratii despre implicarea lui Florian Coldea si a SRI la DNA le-am publicat acum doi ani. Pic cu pic, faptele pot oferi publicului o mai buna intelegere a ceea ce se intampla. Iar faptele unui procuror sunt, pentru totdeauna, in dosare, noteaza tolo.ro. Sally Jones, alias "Doamna Teroare" sau "Vaduva Alba", cunoscuta pentru activitatile sale online pentru organizatia terorista Statul Islamic, nu mai poate suporta viata din "califat" si vrea sa se intoarca acasa. Statul Islamic pierde teren in Siria si Irak si ar putea ramane in curand si fara cea mai talentata recrutoare a sa de jihadisti. Britanica Sally Jones, alias "Doamna Teroare" sau "Vaduva Alba", nu mai suporta viata din "califat", conform spuselor unei prietene de-a ei. "Plange, pentru ca vrea sa se intoarca in Marea Britanie, dar Statul Islamic o impiedica sa faca acest lucru. Este sotie de soldat", a declarat prietena "Vaduvei Albe" pentru postul Sky News. Conform ei, jihadistii incearca chiar sa-i gaseasca un nou sot, dar nu reusesc din cauza varstei. "Este considerata prea "batrana", este disperata", adauga femeia pentru Sky News, citata de Adevarul. Ministrul Comunicatiilor in Guvernul Tudose, Lucian Sova, are un anturaj de afaceri extrem de controversat. Sova este partener de afaceri cu colonelul (r) Boris Golovin, fost ofiter in trupele speciale Spetsnatz, aflate sub controlul GRU, serviciul secret de informatii militare externe al Rusiei. Dar si cu Victor Ustinov, fostul atasat comercial al Rusiei la Bucuresti, si, de asemenea, cu Adrian Chebutiu, condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la cinci ani de inchisoare pentru devalizarea uzinei UCM Resita. Pe 13 iunie 2017, premierul Sorin Grindeanu atragea atentia asupra legaturilor suspecte dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, Darius Valcov si Rusia. Cei doi i-ar fi reprosat lui Grindeanu ca nu ar fi dezvoltat relatiile cu Rusia. "Mi se imputa ca nu am dezvoltat relatii cu Moscova, desi UE a impus sanctiuni economice", spunea fostul premier intr-o conferinta de presa de la Palatul Victoria, arata Romania Libera. Anul acesta examenul de bacalaureatul pare sa fi inregistrat un progres remarcabil cat priveste gradul de promovare. La o privire atenta este numai o iluzie bine intretinuta. Introducerea camerelor de luat vederi in salile de bacalureat a fost o trauma pentru o societate care a vazut in relaxarea efortului o forma de progres. Candidati, parinti, profesori solidari cu aspiratiile instictive ale corpului social, s-au revoltat impotriva ministrului care parea ca intoarce ceasul inapoi cu o jumatate de secol. Nu trebuie sa mai spunem ca ministrul Daniel Funeriu a avut dreptate si ca severitatea examenului ar fi trebuit consolidata in ciuda procentelor "descurajante". Imediat dupa instituirea unei supravegheri atente, promovabilitatea la examenul de bacalaureat a scazut brusc sub 50% pentru ca, dupa doi ani, sa inceapa din nou sa creasca constant, conform Deutsche Welle.