RISE Project publica un raport al serviciului secret al Ministerului de Interne: Dragnea si-a format o retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in Teleorman / Este detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la Tel Drum

Raportul vizeaza afacerile cu bani publici ale gruparii, zeci de licitatii, controlul real al firmei Tel Drum, lucrari fictive, donatii suspecte la partid, cercuri relationale si de influenta.RISE precizeaza in acest context ca, la inceputul lunii iunie, PSD a modificat legea astfel incat Directia Generala de Protectie Interna (DGPI), poreclit "Doi si-un sfert", sa fie exclusiv sub autoritatea ministrului de Interne, Carmen Dan, reputata ca fiind o apropiata a lui Liviu Dragnea.In acest fel, dispare filtrul CSAT in ceea ce priveste numirea conducerii DGPI.In acest raport, ofiterii DGPI arata ca, initial, Tel Drum a fost preluata fraudulos de Liviu Dragnea de la stat, scrie RISE Project. Apoi, timp de peste un deceniu, acesta si-a atribuit majoritatea contractelor publice de asfaltare si deszapezire prin intermediul unor licitatii trucate.Unele dintre lucrari ar fi fost fictive.Documentul il identifica inca din primele randuri pe Dragnea ca fiind "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA"."Actiunile la purtator" sunt certificate anonime. Oricine detine aceasta hartie, care specifica un anumit procent din actiuni, are drept de proprietate asupra unei firme. Cand se misca hartia, se schimba patronul. Nu exista birocratie, totul ramane secret.Raportul prezinta si "organigrama" gruparii.Sunt trecuti in revista oamenii de baza ai sefului PSD: afaceristul Marian Fiscuci (foto dreapta), fostul deputat Adrian Simionescu, cumnatul lui Dragnea - Florinel Marinas, fostul presedinte al Companiei Nationale de Drumuri - Cristian Duica, directorul general al Tel Drum - Petre Pitis, functionari de la Fisc si jurnalisti locali.DGPI a mai fost preocupat de banii care ajung la PSD, descoperind ca Tel Drum ar fi finantat ilegal campaniile electorale in care s-a implicat Liviu Dragnea. E vizata perioada 2008 - 2009, cand au avut loc toate tipurile de alegeri, locale, legislative, prezidentiale.Au fost monitorizate si alte afaceri ale familiei, precum o tranzactie subevaluata intre sotii Bombonica si Liviu, cu hotelul Turris din Turnu Magurele. Si, odata cu asta, ofiterii de informatii au aflat un modus operandi. Fostele active de stat, instrainate pe nimic in cercul Dragnea, generau evaziune fiscala. Valori reduse, deci taxe mici.Citeste investigatia RISE Project si vezi documentul DGPI pe site-ul de investigatii