Pressone: Larisa Popa, fosta Miss Romania si martor in dosarul Valcov, a fost numita administrator la Telecomunicatii CFR SA

Potrivit publicatiei citate, Larisa Popa figureaza pe site-ul Ministerului Agriculturii drept consilier personal al secretarului de stat Alexandru-Danut Potor. Contactat de PressOne, Potor a raspuns ca ea nu a dat concurs pentru post, ci a fost selectata chiar de el.Larisa Popa a castigat in 2011 titlul de Miss Universe Romania. Anterior, ea a fost angajata unui centru de infrumusetare.Larisa Maria Popa a fost citata ca martor in dosarul penal in care fostul ministru de Finante Darius Valcov este acuzat ca ar fi incercat sa mascheze - prin achizitionarea de opere de arta - mita primita de la omul de afaceri Theodor Berna.Motivul citarii este calitatea ei de proprietar al Galeriei de arta Raphael, despre care procurorii sustin ca ar fi fost detinuta, indirect, de catre Darius Valcov.Absolventa a unei scoli sanitare si, apoi, a Facultatii de Marketing din cadrul Universitatii "Spiru Haret", Larisa Maria Popa a infiintat Galeria Raphael in 2013, cu sediul galeriei pe strada Stockholm, intr-una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei, mai arata pressone.ro.