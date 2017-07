Subiectele Zilei: Istoria primului "tun" imobiliar al lui Liviu Dragnea: Teleormanul a fost cumparat cu un dolar pe metru patrat; Ca la Militie. Artist confundat cu un hot si batut crunt de politisti care s-au recomandat "Chuck Norris" si "Garcea"; Sute de mii de camioane sunt un pericol pe sosele

Peste 18.000 de metri patrati de cladiri si teren pentru numai 22.000 de dolari. Adica in jur de un dolar si 25 de centi pentru fiecare metru patrat de imobiliare constand in restaurante, spatii comerciale, terenuri. Toate fusesera ale statului. Pana cand, in 2005, au ajuns in proprietatea lui Liviu Dragnea. Un tun imobiliar l-a transformat pe bugetarul Liviu Dragnea, la inceputul anilor 2000, intr-un burghez care putea trai toata viata doar din rente. La mijloc, insa, nu a fost vreo afacere privata de succes, ci o invarteala cu statul, bazata pe functiile publice importante pe care Dragnea le detine de peste 20 de ani. Intre 1996 si 2000, Liviu Nicolae Dragnea a fost prefect al judetului Teleorman. Era membru, atunci, al Partidului Democrat (PD). Ca prefect, Dragnea era reprezentantul guvernului in teritoriu. Un guvern care controla si Fondul Proprietatii de Stat (FPS), acel mamut care continea toate intreprinderile, fabricile si, in general, entitatile economice ale fostului stat comunist care nu fusesera inca privatizate, scrie Romania Libera Sunt 800.000 de camioane in Romania, din care doar 275.000 au ITP-ul la zi. Sunt datele oficiale de la Institutul national de Statistica si de la Registrul Auto Roman. Problemele cele mai frecvente ale masinilor mari de marfa sunt la sistemele de franare si de directie. Ar putea fi o explicatie pentru numarul mare de accidente in care sunt implicate camioane de mare tonaj, cate unul la fiecare 5 zile. Reporterii Digi24 au incercat sa afle care este situatia, dupa accidentul produs ieri din judetul Teleorman, soldat cu doi morti si 15 raniti. Ipoteza politistilor este ca TIR-ul a avut o defectiune tehnica. O expertiza va stabili daca a fost vorba de o problema la sistemul de franare sau la cel de directie. Cert este ca soferul s-a trezit in mijlocul drumului cu rotile blocate. Si totusi, TIR-ul avea ITP-ul facut acum o luna. In 2016, 275.000 de camioane au avut ITP-ul facut. Institutia spune insa ca nu are cifre oficiale legate de numarul total al camioanelor de mare tonaj din tara, anunta Digi 24 Un grafician iesean ar fi fost agresat de doi politisti care incercau sa identifice un hot de bicicleta. Victima a fost saltata de pe strada, in timp ce mergea pe bicicleta, dupa care dusa la sectie, unde a fost lovita si jignita de politisti. Cand si-au dat seama ca nu e hot, politistii au falsificat un proces verbal de contraventie. Oamenii legii au fost trimisi in judecata. Politistii ieseni Andrei Scafaru si Cristian Donea sunt acuzati ca ar fi batut, insultat si umilit un tanar grafician, in timp ce Cristian Ioan Danila, ca s-ar fi uitat impasibil cum colegii sai aplica legea pumnului asupra persoanei nevinovate. Pe lanᅡga infractiunile de purtare abuziva, celor trei li se imputa si acuzatii de fals, deoarece ar fi "masluit" doua procese-verbale privind interventia considerata abuziva. Potrivit actului de acuzare, in dimiᅡneata zilei de 11 ianuarie 2015, in inᅡtervalul orar 6 - 6.45, politistii l-au oprit pe Dragos Pavaloi, care se deᅡplasa pe o bicicleta in zona Billa - Gara. Tanarul, de profesie artist grafician, mergea cu gluga pe cap si cu castile in urechi in momentul in care politistii i-au cerut sa opreasca, relateaza Adevarul Autoritatile au introdus bonuri de ordine ca sa scape de cozile de la serviciile de pasapoarte, dar masura nu a avut efectul scontat. Oamenii se aseaza acum la rand inca de noaptea, pentru a fi siguri ca obtin un astfel de bon la prima ora, cand se deschid ghiseele. Cu "lozul castigator" in mana pleaca apoi la treburile lor si revin in preajma orei la care au fost programati. La Sibiu, de pilda, nu exista programari online pentru depunerea actelor necesare obtinerii unui pasaport. Oamenii se aseaza la rand de la 3:00 noaptea, pentru ca stiu ca doar primii 120 de solicitanti vor primi un bon de ordine, cu care se pot prezenta la ghiseu. Unii dintre ei si-au amintit de pasapoarte in prag de vacanta, altii lucreaza in strainatate si au venit acasa in concediu. Trebuie sa-si rezolve si problema actelor cat stau in tara. La ora 8:00, cand automatul cu bilete de ordine e pus in functiune, coada se risipeste in cateva momente. Cine n-a prins mult ravnitul bon trebuie sa revina in alta zi, noteaza Stirile ProTV Omul de afaceri Radu Norocea, patron al unei firme de taxi din Iasi, a fost trimis in judecata de procurorii ieseni fiind acuzat ca ar fi lipsit de libertate un minor de 13 ani, pe care l-a filmat dezbracat. Afaceristul era suparat pe minor ca bause si fumase cu fiul sau. Norocea mai este acuzat ca si-a filmat dezbracat si un fost angajat. Radu Norocea a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, alaturi de o alta persoana, Mihai Moldovan. O prima fapta imputata lui Radu Norocea a fost plasata de procurori in data de 3 ianuarie 2015, la scurt timp dupa ce un minor de 13 ani a depus o plangere pentru lipsire de libertate. Anchetatorii ieseni au retinut ca victima, M.M.H., si fiul lui Norocea erau vecini, colegi de scoala, dar si amici. Afaceristul nu era de acord cu prietenia dintre cei doi, suspectand ca fiul sau ar fuma din cauza lui M.M.H. Pe 3 ianuarie 2015, cei doi minori au stabilit de comun acord sa se intalneasca, victima venind la domiciliul lui Radu Norocea, in timp ce nici acesta, nici sotia sa nu se aflau acasa, relateaza Adevarul Nimic nu ilustreaza mai persuasiv ce nu e in regula cu lumea noastra decat erorile, partial grotesti, aparute in comentariatul international in ecou la vizita lui Donald Trump la Varsovia. Formatorii de opinie din dreapta spectrului politic, si nu doar din cea nationalista, s-au prevalat de forta incontestabila a discursului rostit de presedintele american in apararea valorilor occidentale spre a-l zugravi pe Donald Trump in nuante de roz. Colorate ideologic, reactiile din aceasta zona tind sa-l idealizeze pe seful statului american intr-un mod nu mai putin nejustificat si pernicios decat este perpetuarea demonizarii lui la stanga postcomunista, relativista, marxista si politic corecta. La Varsovia, Trump a rostit o alocutiune excelent articulata despre vointa Apusului de a lupta si a supravietui, despre necesitatea unificarii sale in apararea valorilor lui esentiale, intre care libertatea, deschiderea si solidaritatea. Calificandu-i pe inamicii sai, presedintele american a avut bunul simt de a o rupe cu traditia incetosarilor impaciuitoriste ale predecesorului sau. A pus degetul pe rana terorismului islamist, fara sa culpabilizeze, din fericire, intregul spatiu musulman. Si n-a uitat sa invoce "destabilizarea Ucrainei" de catre rusi, scrie Deutsche Welle