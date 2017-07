Subiectele zilei: Plagiatul lui Mihai Tudose va fi investigat de CNATDCU; In tara in care o femeie e batuta la fiecare 30 de secunde, "demolarea" impacarii poate stopa un fenomen nerezolvat inca in Romania; G20 - Supravietuire la limita

La fiecare 30 de secunde, in Romania o femeie este batuta de partenerul ei, iar 3 din 10 romance declara ca au fost agresate fizic, verbal sau psihic incepand cu varsta de 15 ani. Violenta domestica ramane o problema grava a Romaniei. Totusi, doar 15.000 de femei depun o plangere impotriva agresorului, iar dintre cazurile semnalate, foarte putine ajung in instanta, de cele mai multe ori pentru ca femeia isi retrage plangerea, impacandu-se sau de frica agresorului. Acum, un proiect de lege initiat de deputatul PNL Adriana Saftoiu ar putea sa remedieze o parte din problema si sa schimbe un articol din Codul Penal, care prevede ca, odata ce victima se impaca cu agresorul, acesta din urma scapa de raspunderea penala. "Nu cred ca trebuie sa ne mai jucam la modul acesta. Depun plangere, apoi mi-o retrag, apoi iar depun si iar o retrag", explica aceasta, citata de Gandul. Un elev de la un liceu de prestigiu din Braila a parcurs drumul de la consumator de marijuana la distribuitor de droguri. Clientii erau amicii sai de la colegiu. Detaliile apar in cea mai recenta ancheta antidrog facuta de procurorii DIICOT, in care sunt implicati tineri cu varste de pana in 25 de ani. Aproape 50 de persoane au fost trimise in judecata pentru trafic de droguri de risc sau detinere de droguri de risc pentru consum propriu, intr-un dosar fara precedent in Romania. Printre consumatori s-au numarat in special persoane cu varste pana in 25 de ani, dar si elevi de liceu, care ulterior au devenit dealeri printre colegi. Printre cei trimisi in judecata sunt tineri liceeni de la un colegiu de top din Braila sau studenti la facultati din Galati si Constanta. Cazul a fost instrumentat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Galati, potrivit Adevarul. A fost o intalnire la varf intre excese de violenta si interese contradictorii - un summit de succes arata altfel. Dar ar fi putut fi mai rau, comenteaza Dagmar Engel. Ar fi putut sa iasa si mai rau la summitul G20. Si nu in ceea ce priveste violentele stradale. Brutalitatea, distrugerea, jaful au atins o dimensiune cu greu imaginabila pana acum in Germania. Ar fi putut fi mai rau in ceea ce priveste rezultatul reuniunii celor 19 tari plus Uniunea Europeana. Simpla componenta a acestei runde a produs fiori tuturor celor care aveau ca obiectiv redactarea unui document final unanim: au stat la aceeasi masa reprezentantii unor democratii reale cu autocrati get-beget si politicieni care calca drepturile omului in picioare. Unii au veste albe, altii au probleme cu justitia datorita coruptiei, iar altul este Trump, cel care creeaza tensiuni suplimentare cu sloganul sau "America First", relateaza Deutsche Welle. Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) este obligat sa verifice modul in care premierul a dobandit titlul de doctor, suspect de plagiat, dupa ce dovezile prezentate de Romania libera in acest sens au fost considerate oficial valide. Saptamana aceasta, Romania libera a dezvaluit ca nicio institutie publica nu investigheaza acuzatiile de plagiat care ii sunt aduse premierului Mihai Tudose. In acest context, ziarul nostru a inaintat, asa cum prevede legea, catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) un dosar cu dovezi care arata ca exista suspiciuni rezonabile ca prim-ministrul nu a redactat corect teza sa de doctorat. Dupa o singura zi, UEFISCDI a anuntat ca sesizarea Romaniei libere este valida.. Milionarul american de origine evreiasca Jack P. Eisner, supravietuitor al Holocaustului, a intentionat sa realizeze in Romania filmul "Evadarea din Sobibor", bazat pe evenimentele din 14 octombrie 1943, cand 300 de prizonieri au reusit sa fuga din lagarul nazist. Regizor urma sa fie Sergiu Nicolaescu, care a avut o idee inedita de constructie a decorului. Cinematografia socialista a colaborat in repetate randuri cu studiouri din Franta, Italia, Republica Federala Germana, Uniunea Sovietica si Republica Democrata Germana pentru realizarea unor coproductii. In ciuda faptului ca au existat mai multe incercari in acest sens, nu s-a reusit niciodata patrunderea pe piata americana, desi la un moment dat Centrala Romania-Film a cumparat o pagina intreaga de reclama in revista "Variety" pe 5.000 de dolari, publicand o fotografie aeriana cu studioul de la Buftea. Printre cele mai interesante proiecte cofinantate de americani care s-ar fi putut realiza in Romania se numara si filmul "Evadarea din Sobibor", despre care s-au pastrat destul de multe informatii, noteaza Adevarul De doi ani, Romania este scindata din cauza dezbaterilor cu privire la modificarea definitiei familiei in Constitutie. In vreme ce Coalitia pentru Familie sustine ca aceasta este bazata pe casatoria dintre un barbat si o femeie, activistii LGBT arata cu degetul spre CEDO, care cere protectie pentru cuplurile de acelasi sex. Desi familia este definita drept casatoria dintre un barbat si o femeie in Codul Civil, Coalitia pentru Familie, un grup de asociatii crestine, si-a motivat demersul de modificare a Constitutiei prin "amenintarile" cu care se confrunta familia romaneasca. Totusi, tot Coalitia, dar si criticii sai arata ca scopul ultim al initiativei este interzicerea casatoriilor intre persoanele de acelasi sex si a adoptarii copiilor de catre membrii comunitatii LGBT. Pe de alta parte, statisticile spun ca, in Romania, exista inca o cutuma a casatoriei, pe care o practicam mai des si mai devreme decat ceilalti europeni, conform Romania Libera