Ziaristul Mircea Barbu a chemat politia la Adevarul, dupa ce redactorul sef-adjunct l-ar fi amenintat si injurat. Calin Nicolescu: Recunosc ca mi-am pierdut cumpatul, dar nu l-am injurat, i-am zis ca l-as bate

Jurnalistul Mircea Barbu reclama intr-o noua postare pe Facebook ca a fost amenintat cu bataia si ca a fost injurat de catre redactorul sef-adjunct al ziarului Adevarul, Calin Nicolescu, iar ziaristul care acuza publicatia de cenzura a chemat politia in redactie. Pe de cealalta parte, Calin Nicolescu recunoaste ca si-a pierdut cumpatul, dar neaga ca l-a injurat, acuzandu-l la randul sau pe Barbu ca “isi permite sa improaste cu noroi o intreaga redactie cu jumatati de adevar extrase dintr-un interviu pe care tot el l-a facut”.





Mircea Barbu, aflat in preaviz de concediere la Adevarul, a scris luni pe Facebook ca redactorul sef-adjunct a intrat la el in birou injurandu-l si amenintandu-l cu bataia, motiv pentru care a chemat politia.





"Dupa ce termini perioada de preaviz, te bat de te c*&i pe tine, fu$#-ti mortii ma-tii de nenorocit!" - Calin Nicolescu, redactorul adjunct al ziarului "quality" Adevarul catre mine, in urlete si de fata cu zeci de colegi care ascultau stupefiati. Am chemat politia. Multumesc celor doi OAMENi care au avut curajul sa depuna marturie. #presacapturata", scrie Mircea Barbu pe pagina sa de Facebook





Potrivit acestuia, amenintarile au pornit dupa ce Nicolescu a venit in biroul la el si i-a cerut, "cu sicana", sa mearga sa faca un reportaj despre canicula.





"Am spus ca s-a facut saptamana trecuta si a spus, pe un ton ridicat, ca pe el nu-l intereseaza si ca pana la finalul zilei sa fac un reportaj despre canicula. Totul pe un ton ridicat si agresiv. L-am rugat sa inceteze si sa ma lase in pace si a urlat la mine. S-a apropiat de biroul meu, a inchis usa si a inceput sa injure. L-am rugat de mai multe ori sa iasa si sa ma lase in pace", a povestit pentru HotNews Mircea Barbu.





Contactat de HotNews, redactorul sef-adjunct a recunoscut ca s-a enervat, insa a negat ca l-ar fi injurat in vreun moment. Mai mult, Nicolescu sustine ca jurnalistul Mircea Barbu "isi permite sa improaste cu noroi redactia, folosind jumatati de adevar" din interviul cu Roger Stone.





"Nu. Nu l-am injurat. L-am trimis sa faca un reportaj si mi-a replicat: "iesi afara din biroul meu!". Atunci, recunosc ca mi-am pierdut cumpatul si i-am zis ca l-as bate. Regret ca mi-am pierdut cumpatul in fata nesimtirii cu care jurnalistul Barbu isi permite sa improaste cu noroi o redactie intreaga, folosind jumatati de adevar extrase dintr-un interviu pe care tot el l-a facut si despre care nici macar el nu a avut tupeul sa sustina ca i-ar fi fost impuse intrebari. Cat despre cenzura, lasam cititorii sa se gandeasca la relevanta intrebarii despre "grab her by the pussy"", a declarat Calin Nicolescu.





Mircea Barbu a reclamat saptamana trecuta o presupusa cenzurare a interviului pe care i l-a luat consultantului politic american Roger Stone.





Ulterior, acesta a postat tot pe Facebook ca Adevarul a desfiintat sectia de reporteri speciali si prin urmare este desfiintat si postul pe care acesta il detinea, cel de reporter special.