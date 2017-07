Subiectele zilei: Ce a omis Tudose in primul raport de activitate: gafe in serie, taieri de salarii si burse; Laboratorul de facut bani al lui Lucian Georgescu. Ministrul Cercetarii, acuzat ca a deturnat in conturile sale banii cuveniti Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati; Procuror, intrerupt

Mai intai, seful fiscului a oferit o explicatie pentru scaderea incasarilor la buget la capitolul impozit pe profit. Este vorba despre cresterea plafonului pentru microintreprinderi, de la 100.000 la 500.000 euro. Astfel, 92.000 de companii au trecut de la impozitul pe profit la cel pe cifra de afaceri, iar incasarile bugetare au scazut. De asemenea, introducerea impozitului specific aplicat in turism si alimentatie publica a avut acelasi efect asupra bugetului. De altfel, situatia bugetara a fost anticipata la inceputul anului, atunci cand Consiliul Fiscal a facut estimari asupra impactului bugetar al acestor masuri. Care, iata, se confirma in acest moment. In ceea ce priveste scaderile de venituri din TVA si din accize nici macar seful fiscului nu are o explicatie plauzibila, informeaza rfi.ro. Premierul Mihai Tudose a venit in fata liderilor coalitiei cu raportul de activitate pentru prima saptamana, un document axat pe agenda sefului Guvernului, nu pe realizari. In schimb, premierul si liderii PSD-ALDE nu au mentionat un cuvant despre numeroasele gafe si masuri criticate inca de la anuntarea lor, la investirea cabinetului din 29 iunie. Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, s-au intalnit ieri cu premierul Mihai Tudose si cu o parte dintre ministri la sedinta in care a fost prezentat raportul pentru prima saptamana de guvernare. "Pe langa acest document care arata o activitate extrem de serioasa in ultima saptamana in Guvern, ceea ce pentru mine este extrem de multumitor, am discutat cateva chestiuni mai importante: de exemplu, legea parteneriatului public-privat", a declarat Dragnea, citat de Adevarul. PFA-ul noului membru al Guvernului Tudose a derulat 118 contracte de prestari servicii si a incasat banii din contracte cu Laboratorul Credential, infiintat cu 700.000 lei de la Ministerul Educatiei, acuza Curtea de Conturi. La un control efectuat la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati de o echipa de inspectori de la Curtea de Conturi Galati au fost descoperite mai multe nereguli, dar, dincolo de maruntisurile de natura contabila, a iesit la iveala si cum se pot face afaceri in institutiile de invatamant superior romanesti. Mai precis, un profesor universitar este acuzat ca a incasat sume consistente din analize de laborator efectuate cu echipamentele universitatii. Cel vizat de acuzatiile Curtii de Conturi este prof. univ. dr. ing. Lucian Georgescu, presedintele Senatului Universitatii "Dunarea de Jos" si noul ministru al Cercetarii in Guvernul Tudose, scrie Romania Libera. In octombrie 1998, la cinci ani dupa absolvirea facultatii, tanarul procuror Ovidiu Budusan a fost detasat de la Cluj, la Parchetul Curtii Supreme de Justitie in Bucuresti. A lasat in urma familia, atmosfera lejera a justitiei clujene si s-a mutat intr-un hotel al Ministerului de Interne de pe langa stadionul Dinamo. "Nu era foarte incitant", spune Budusan. Imaginea e si mai clara pe forumurile de cazari pentru politisti: "hotelul e un fel de camin de garnizoana cu pretentii". Dar Budusan nu e genul de om care pierde timpul cu detalii de atmosfera. Nu era la curent cu faptul ca in 1998 iesisera doar trei filme romanesti, ca Sarmana Maria era telenovela du jour si ca melodiile Thaliei rupeau in discotecile din Regie. Treaba lui era sa prinda infractori mari. Parchetul Curtii Supreme, actualul Parchet al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, era o institutie prafuita, despre care nu se prea auzise pana in a doua jumatate a guvernarii Conventiei Democrate (CDR), arata DoR. Soros e "sursa raului" in Romania, iar dezvaluirile facute de Rise Project despre afacerile din Brazilia ale lui Liviu Dragnea, de acolo pleaca, s-a plans seful PSD, intr-un nou episod din saga demonizarii omului de afaceri. O astfel de afirmatie este "o gogorita", spune scriitorul Mircea Cartarescu, in timp ce atrage atentia ca Dragnea are nevoie de o supapa: "Asa pot spune ca Marilyn Monroe e sursa raului. Dragnea are nevoie de o supapa. Soros e cea mai ridicola. E o gogorita care nu mai pacaleste pe nimeni, cred ca nici publicul Antena 3 nu mai crede. Pentru ei Soros e un fel de capcaun, nu mai are legatura cu persoana reala". Invitat in emisiunea "In fata ta" de la Digi24, Mircea Cartarescu a vorbit despre mecanismul prin care sunt creati tapii ispasitori intr-o tara sau intr-o comunitatea oarecare condusa de oameni ce pot fi considerati sociopati, potrivit Republica Tocmai cand se bucura de un punct si de la capat cu noul sau guvern, i-a scapat iar lui Dragnea porumbelul, care si-a luat zborul ca stafia lui Soros. Ce inseamna insa repetatul recurs la un mit cu conotatii antisemite? Tocmai cand presa anglo-saxona o elogia mai entuziast pe Angela Merkel, ca "lider al lumii libere", Germania cancelarei patea la Hamburg marea rusine. Republica Federala se scufunda intr-o debordanta violenta a extremei stangi. Una, cum nu s-a mai vazut de mult. Nu poate fi tragedie mai mare decat sa pierzi totul in chiar clipa in care ai castigat sau esti pe cale sa castigi potul cel mare. Si Liviu Dragnea e mare specialist in caderea de la mare inaltime. Pentru liderul PSD astfel de infrangeri totale au devenit traditie, relateaza Deutsche Welle. Ionela Arcanu, unul dintre jurnalistii Realitatea TV acreditati pe instante, publica pe facebook o parte a pledoariei tinuta azi de Florin Secureanu in fata Curtii de Apel. Procesul pe fond nu a inceput, este vorba de contestatia managerului impotriva arestului. Inchis pe 10 decembrie 2016, Florin Secureanu sta de 7 luni in arest. Pana acum, apelurile i-au fost refuzate, judecatorii decizand sa fie judecat in stare de privare de libertate. Procurorii DNA sustin ca Secureanu a recunoscut doar faptele in sine, fara sa detalieze cine i-au fost complicii si care au fost alte destinatii ale milioanelor de euro scoase din spitalul Malaxa. In fata instantei, Florin Secureanu a sustinut azi ca solicita eliberarea pentru ca are probleme de sanatate, printre acestea fiind unele pulmonare, dar si posibilitatea de infectie a dintilor, potrivit tolo.ro. Suma media stransa de fiecare roman este de peste 1000 de euro. Nu stiu daca pensia ta viitoare te preocupa in acest moment (probabil ca nu), dar ceea ce am sa-ti scriu mai departe ar trebui sa te intereseze. Este vorba despre banii tai care s-au strans deja intr-un cont la un fond de pensii (celebrul de acum Pilon II), si pe care pesedistii ar vrea sa-i nationalizeze. Bine, ei au negat vehement, numai ca discutia a fost readusa aseara in spatiu public de Olguta Vasilescu, care a declarat ca vrea sa stie cati bani au adunat romanii la Pilonul II si daca acestia sunt mai multi decat la stat. Iar curiozitatea asta nu este intamplatoare in contextul in care a iesit un scandal monstru in Romania dupa ce pe Ionut Misa, noul ministru al Finantelor, l-a luat gura pe dinainte acum doua saptamani si a spus ca Pilonul 2 se va desfiinta, precizeaza Vice.