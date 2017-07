Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei: "Daca pamantul tarii ar fi fost in proprietatea bisericii, nu s-ar fi vandut la straini"

Arhiepiscopul a facut aceasta declaratie la lansarea cartii unui teolog vrancean, in timpul unei discutii referitoare la secularizarea averilor bisericesti facuta de Alexandru Ioan Cuza, cunoscut fiind faptul ca la vremea aceea o patrime din suprafata terenurilor agricole si forestiere din Romania se afla in propietatea bisericilor si manastirilor, precizeaza Adevarul."Daca acele suprafete arabile de pamant al tarii noastre ar fi fost acum in proprietatea bisericii, nu s-ar mai fi pierdut 40-50% din pamantul arabil al tarii noastre. A fost instrainatat, e adevarat, in conditii legale, dar imorale. Pentru ca statutul de organizare al bisericii noastre stramosesti interzice vreunui episcop sau preot sa instraineze ceea ce a mostenit de la inaintasi. In momentul de fata va pot garanta ca ceea ce detine biserica va ramane in continuare patrimoniu national. Ceea ce a fost deja cumparat si instrainat, desi exista in tara noastra, nu ne mai apartine. Si este dureros sa vorbim ca intreg pamantul Romaniei si in mod special al Vrancei a fost stropit cu sangele parintilor si stramosilor nostri pentru a ni-l lasa intact mostenire. Iar noi cei de astazi, din pacate, am facut dovada nevredniciei fata de inaintasi. Am lasat o portita legala ca pamantul sfant, patrimoniul national al poporului roman, sa fie instrainat", a spus Arhiepiscopul Ciprian.