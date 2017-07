Subiectele zilei: Blocarea posturilor de bugetari: lenesii se eternizeaza, tinerii sunt exclusi; Culisele unei intelegeri subterane: Liderul PSD l-a mazilit pe Grindeanu cu acceptul lui Iohannis; Vedetele Antena 3 au intors armele impotriva lui Dragnea;

Specialistii spun ca blocarea angajarilor in administratie nu este o masura de bun augur in conditiile in care tinerilor nu li se va da sansa sa intre in sistem, dar cei ineficienti raman pe functii, din care cu greu pot fi indepartati. Anuntul ca posturile din sistemul public vor fi inghetate si inventariate pana la sfarsitul anului nu este privit cu ochi buni de specialisti, in contextul in care Legea salarizarii incepe deja sa produca efecte pe anumite sectoare. Chiar daca admit ca o mare parte din functionarii publici sunt ineficienti si nu ar trebui sa mai lucreze in sistem, expertii considera ca masura de blocare a posturilor nu este de bun augur cata vreme este aplicata global. Ba mai mult, ei se tem ca ar putea fi extinsa si spre alte sectoare, respectiv spre sistemul de Sanatate, care a mai trecut printr-un proces similar in 2010, cand spitalele au fost vaduvite de specialisti si nu se puteau angaja oameni pe motiv ca posturile erau blocate, informeaza Adevarul Presedintele Klaus Iohannis a fost de acord cu schimbarea fostului premier Sorin Grindeanu. In acest sens a existat o intelegere cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin care seful statului a acceptat sa nu puna bete-n roate acestui proces, au declarat Romaniei libere surse din mediul politic. Sursele citate au precizat ca presedintele Klaus Iohannis a fost extrem de deranjat de faptul ca Sorin Grindeanu nu a respectat intelegerea de a aloca 2% din PIB pentru Aparare. De altfel, dupa ultima sedinta a CSAT, seful statului a avut o pozitie publica destul de dura pe aceasta tema. "Un document pe care nu l-am discutat, pentru ca a fost retras de pe ordinea de zi: Planul de inzestrare a Armatei pentru 2017-2026. S-a constatat ca acest document a neglijat un aspect important, acordul politic de a aloca 2% din PIB pentru Aparare pentru cel putin un deceniu", a spus Klaus Iohannis cu acel prilej, scrie Romania Libera Relatiile intre liderul PSD Liviu Dragnea si televiziunea Antena 3, post la care social-democratul mergea regulat sa anunte cum e implementat programul de guvernare, s-au racit in ultimele saptamani, odata cu numirea lui Mihai Tudose ca premier si cu sperantele eliberarii din inchisoare a patronului trustului Intact Media, Dan Voiculescu. Concret, Tudose a fost prezentat de Antena 3 ca "om al sistemului", avand legaturi cu serviciile secrete, date fiind studiile la Academia SRI, fapt ce i-a nemultumit pe realizatorii principalelor emisiuni ale postului. Schimbarea atitudinii vine si in contextul iminentei eliberari a lui Dan Voiculescu, patron de trust care ar fi favorabil promovarii altor social-democrati, printre care si fosta sa angajata, primarul general Gabriela Firea, potrivit unor surse politice, noteaza Adevarul In publicitatea din Romania, sunt prea putine branduri care au curaj sa faca si ceva util pentru omenire. Si nu, nu ne-au platit sa le facem reclama. Am vrut sa aflu ce a fost in capul oamenilor care au facut o campanie cu familii netraditionale si au impanzit orasul cu outdoorurile astea sfidatoare, cand politicul si Coalitia pregatesc sa schimbe constitutia Romaniei si sa ne impuna tuturor o familie faurita exclusiv din barbat si femeie. Asa ca l-am luat la o scurta discutie pe Robert Tiderle, de la Papaya Advertising, agentia care si-a permis sa faca pentru clientul Savana o astfel de campanie pacatoasa. Si uite ca, in Romania lui 2017, in care brandurile se feresc de politica mai ceva ca Dragnea de Soros, a rasarit unul care ne arata ca publicitatea poate sa fie si educativa, chiar daca risca sa-si puna publicul in cap. Robert Tiderle: "Lucram de aproape zece ani pentru Savana, o perioada destul de lunga, in care, incet-incet, brief-urile s-au transformat in discutii deschise despre ce urmeaza sa facem. In 2017 am mai facut o campanie impreuna despre un subiect evitat de branduri, cel despre fake news. Cel cu familia netraditionala a venit imediat, pus la fileu de subiectul anului, si anume discutia despre posibila modificare a Constitutiei", potrivit Vice Decorul cu taximetristi-pirati din fata Garii Bucuresi Nord sau a Aeroportului Otopeni s-a mutat in Ibiza. In rolurile principale sunt tot niste romani. Reporterii unei televiziuni din Spania spun ca au descoperit o adevarata retea care aduna clienti din fata cluburilor de lux si a aerogarii Ibiza. Reporterii Canalului 4 din Spania au pornit investigatia de la un anunt pe internet. O femeie isi ofera serviciile ca sofer pentru un microbuz de calatori. Doar ca vehiculul este inamtriculat in Romania, cu putine sanse sa aiba licenta de transport de persoane in Spania. Detaliul nu o face sa renunte insa. Femeia parcheaza microbuzul in fata unui club, unul dintre locurile preferate de falsii taximetristi. "In multime o vedem si ii urmarim toate miscarile. Tocmai isi racoleaza urmatorii clienti. Vorbeste cu un cuplu pe care il conduce la o alta masina decat furgoneta promovata pe internet. Este clar ca foloseste mai multe astfel de masini si mai multi pirati lucreaza pentru ea", relateaza reporterul Canal 4 TV, conform Digi24 Campania electorala dinaintea scrutinului parlamentar din toamna a intrat deja in faza fierbinte. Partidele si-au prezentat programul. 61,5 milioane de cetateni germani cu drept de vot sunt chemati la 24 septembrie sa aleaga un nou Bundestag. Intre timp, toate principalele partide si-au prezentat programul electoral. Ce au formatiunile politice in comun si ce le deosebeste? Securitatea. Principalele partide sunt la acest capitol de acord: Germania are nevoie de mai multi politisti. Conservatorii (CDU/CSU) si social-democratii (SPD) vor sa suplimenteze numarul politistilor cu 15.000. Ecologistii si Stanga sustin in principiu initiativa. Liberalii subliniaza in context si importanta respectarii drepturilor civice si a principiilor statului de drept. Ca atare, FDP se opune stocarii datelor cu caracter personal si solicita folosirea "responsabila" a metodelor de supraveghere video. Populistii de dreapta de la Alternativa pentru Germania (AfD) se axeaza in programul lor electoral pe combaterea criminalitatii comise de straini, scrie Deutsche Welle Gazeta de Sud scria, in urma cu aproximativ doua saptamani, despre situatia umilitoare la care sunt supusi craiovenii care aleg sa circule in mijloacele de transport ale SC RAT Craiova SRL, mai ales in zilele toride de vara. Dupa o singura calatorie, ajungi la destinatie aproape sufocat din cauza aerului irespirabil, iar hainele se lipesc pe tine din cauza caldurii insuportabile din autobuzele sau tramvaiele care nu au aer conditionat. Si soferii sau vatmanii acestora au parte de acelasi tratament pe care trebuie sa il suporte opt ore. In cele 24 de autobuze Solaris, care au sistem de aer conditionat, lucrurile stau mai bine, insa unii calatori spun ca exista situatii in care soferii "uita" sa porneasca aerul conditionat. In toata aceasta situatie, reprezentantii SC RAT Craiova SRL au oferit o explicatie cat se poate de simpla: "Nu este prevazuta o temperatura optima in interiorul autobuzelor sau tramvaielor, nivelul optim de confort fiind subiectiv¬, au declarat acestia, informeaza Gazeta de Sud