Subiectele zilei: Cum functioneaza sistemul de rachete Patriot si ce avantaje strategice ar aduce Romaniei; Amintiri din viitorul PSD-ist; 13 milioane de lei de la stat pentru vacile lui Dragnea junior

Romania este la un pas de a avea sisteme de aparare de tip Patriot, dupa ce Departamentul de Stat american a dat unda verde vanzarii acestora, ca urmare a solicitarii Guvernului de la Bucuresti. Departamentul de Stat american a aprobat posibila vanzare de sisteme de rachete de aparare Patriot catre Romania in valoare de aproape 4 miliarde de dolari, iar pe data de 10 iulie Congresul Statelor Unite a fost notificat in legatura cu aceasta potentiala tranzactie. Anuntul a fost facut marti seara de catre Defense Security Cooperation Agency (Agentia de Cooperare pentru Aparare si Securitate) din SUA. Potrivit comunicatului remis de aceasta institutie, Guvernul Romaniei a solicitat potentiala vanzare a sapte unitati modernizate Patriot constand in sapte seturi de radare AN/MPQ-65, sapte statii de control AN/MSQ-132, 13 grupuri de antena, 28 de statii lansatoare M903, 56 de rachete Patriot MIM-104E, 168 de rachete Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3) si sapte generatoare de energie electrica EPP III, arata Adevarul Prin decizia 520 din 3 iulie 2017, premierul Mihai Tudose l-a numit pe Florian Popa consilierul sau de stat pe Sanatate. "Florian Popa are o parte a cheilor din Sanatatea din Romania inca de pe vremea lui Ceausescu", sustine un doctor cu mare experienta de la Spitalul Municipal de Urgenta. Bun prieten cu Sorin Oprescu, fost senator PSD si rector al UMF, Popa este acum presedintele Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal din Bucuresti, cea mai mare unitate sanitara din Romania. Aici este director interimar Adriana Nica, iubita lui Sorin Oprescu. In momentul in care a fost intrebat ce a recomandat-o pe Nica pentru numirea fara concurs, Florian Bodog, ministrul Sanatatii, a raspuns: "Consilierii mi-au recomandat-o". Unul dintre consilierii sai era atunci Florian Popa. Era chiar perioada protestelor din piata, potrivit tolo.ro Seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat "sfarsitul pacii". N-a oferit, ce-i drept, detalii despre iminentul razboi pe care, implicit, il anunta. Putem sti oare cum va fi? Putem, daca ne-ndreptam atentia spre trecut. La experiente ceausiste nu se pricep doar unii romani nostalgici, precum si liderul principalului partid guvernamental romanesc, care le resuscita in aceste zile profitand de amnezia celor multi si abatuti de infrangerea lor in interminabila tranzitie. Au acces la ele si venezuelenii, de pilda. O incursiune in trecutul national-comunistilor de peste ocean ar putea evidentia traiectoria Romaniei daca, asa cum se intrevede, dupa CCR, se vor elimina si alte puteri si instante de control. Intre aceste "checks and balances" figureaza, la loc de frunte, procurorii anticoruptie. Justitia in genere. Precum si presa. N-ar fi exclus defel ca si presedintia sa ajunga, la fel ca legislatia, la cheremul penalei clase politice actuale. Previzibil ce se va petrece si daca, in loc sa mobilizeze societatea intru apararea statului de drept, opozitia va continua sa agonizeze, scrie Deutsche Welle. Fiul lui Liviu Dragnea, Stefan-Valentin, detinator la vedere de ferma de porci, a declansat un scandal national dupa ce Guvernul Grindeanu a decis sa acorde subventii pentru cresterea suinelor. Juniorul, de fapt, detine si o ferma de vaci in Teleorman, finantata generos din bani europeni. RL prezinta azi documente care arata fara dubiu cum Stefan-Valentin Dragnea investeste in ferma de bovine. Vacile sunt detinute, oficial, de Agrotrust SRL din Teleorman. Iar Agrotrust SRL este detinuta, tot oficial, de catre Mihai Slavescu Putineanu. Conform presei locale teleormanene, Slavescu Putineanu ar fi finul lui Liviu Dragnea si, in general, un apropiat al intereselor liderului PSD. Partea interesanta, insa, apare cand se cerceteaza imprumuturile bancare contractate de catre Agrotrust SRL: acestea au fost garantate nu doar de catre Tel Drum SA, ci si de catre fiul lui Liviu Dragnea, noteaza Romania Libera Doamne Dumnezeule! Daca banii mei de pensie au ajuns sa fie vamuiti de mainile doamnei Lia Olguta Vasilescu inseamna ca hazardul moral din tara asta chiar a atins Everestul. Toate discutiile astea despre Pilonul 2 ma duc cu gandul ca este mai bine sa sper sa nu mai apuc anii batranetii decat sa ajung sa ies in strada la 33 de ani ca sa-mi apar cu dintii viitoarea pensie. Priviti absurdul situatiei. Doamna Lia Olguta Vasilescu cere explicatii si analize despre Pilonul 2 de pensii ASF-ului, adica acolo unde lucreaza fostul ei sot, remunerat acum cu "n"-spe mii de euro si care se uita precum curca in lemne la audierile din comisia de validare a sa in functia de vice-presedinte al ASF. Nici ea nu intelege, domnle, cum au gestionat privatii Pilonul 2, unde se duc banii, daca s-au strans mai multi bani la stat etc etc etc, adica recunoasteti si voi acelasi bla-bla obosit despre multinationalele malefice care sug seva sfanta a acestui minunat popor, precizeaza Adevarul. Adrian Dohotaru, deputat USR, crede ca Romania ar fi putut cheltui mai bine cei patru miliarde de dolari cu care vor fi cumparate rachete Patriot de la americani. "Se vantura in spatiul romanesc faptul ca ar exista o obligatie din partea statelor membre NATO sa cheltuiasca 2% din PIB pe Aparare. Astfel de mituri justifica investitiile enorme in echipament militar. Este fals. Exista o recomandare NATO ca statele membre sa aloce 2% din PIB pana in 2024, dar nu o obligatie impusa. Germania cheltuie 1.2%, Spania si Italia in jur de 1%. Doar 5 din 28 de tari NATO cheltuie 2%", a scris politicianul pe Facebook, dupa ce Departamentul american de Stat a aprobat o posibila vanzare de sisteme de rachete de aparare Patriot catre Romania in valoare de 3,9 miliarde de dolari, anunta EurActiv.