Rise Project: Europarlamentarul Ramona Manescu, loc de casa in Cotroceni, pe mana mafiei retrocedarilor

"Manescu l-a preluat cu ajutorul unui interpus, printr-o tranzactie cu bani-fantoma. Terenul fusese retrocedat, cu doar o luna in urma, de primarul general Adriean Videanu.Retrocedarea avusese loc, formal, pe numele unei septuagenare. La data la care a fost implicata in aceasta tranzactie subterana, Ramona Manescu avea 35 de ani si tocmai se instalase in bancile Parlamentului de la Bruxelles.Desi abia aparuta pe scena mare a politicii din Romania, tipul acesta de intreprindere reprezenta pentru ea, de ani buni, 'business as usual'.Folosindu-se de interpusi, Ramona Manescu reusise sa manevreze, pana atunci, terenuri in valoare de 3,3 milioane de euro.Toate, terenuri tocmai retrocedate. Toate, preluate pe mana mafiei imobiliare", se scrie in articolul ce poate fi citit integral AICI