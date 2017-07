Subiectele zilei: Sistemul antigrindina nu a alungat grindina. 198 de rachete au fost lansate numai in Vrancea, dar gheata a distrus 2600 de hectare de culturi agricole; Cum le inchide Dragnea gura opozantilor din partid: functii si milioane de euro de la buget; Cum a pierdut Ministerul Sanatatii o jumatate de miliard de euro

Rachetele pentru care s-au alocat peste 45 milioane de euro au fost neputincioase in fata unei ploi cu gheata care a distrus 2.600 de hectare de culturi. Centrul de comanda al unui nou sistem de rachete antigrindina a fost inaugurat cu mare fast, pe 21 aprilie a.c., in prezenta presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a ministrului Agriculturii, Petre Daea, si a omniprezentului baron de Vrancea Marian Oprisan. De asemenea, a fost deschisa si o statie antigrindina in comuna Batinesti, - reprezentativa din punctul de vedere al autoritatilor - pentru combaterea caderilor de grindina. Programul de extindere a acestui sistem a fost o solicitare expresa a presedintelui PSD, care i-a mai cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, operationalizarea sa la timp, potrivit Romania Libera Liderul PSD Liviu Dragnea le-a oferit functii si bani din bugetul de stat social-democratilor care au criticat Guvernul Tudose. Cele mai elocvente nume sunt Eugen Teodorovici si Marian Oprisan, dar procesul de inabusire a opozitiei din partid continua. Motiunea de cenzura impotriva propriului Guvern si desemnarea lui Mihai Tudose pentru functia de premier a starnit destule critici in interiorul PSD, unele venind chiar de la oameni apropiati de Liviu Dragnea. Insa liderul PSD a curmat, pe moment, valul nemultumirilor cu oferte de nerefuzat. Spre exemplu, unul dintre cei mai inversunati social-democrtati impotriva Guvernului Tudose a fost, timp de cateva zile, senatorul Eugen Teodorovici. Fost ministru de Finante si al Fondurilor Europene in guvernarea Ponta, Teodorovici i-a acuzat pe liderii PSD, imediat dupa investirea Guvernului Tudose, ca nici macar nu l-au consultat cand au decis sa lase Ministerul Fondurilor Europene in subordinea Ministerului Dezvoltarii, desi s-ar fi impus un portofoliu de sine statator, noteaza Adevarul Dezastrul din Sanatate este prezentat intr-un raport al Curtii de Conturi, care vizeaza o perioada de cinci ani. Concluziile sunt halucinante: Ministerul Sanatatii nu cunoaste situatia reala a dotarilor spitalelor si de multe ori nu lipsa banilor a fost problema, ci proasta gestiune a finantelor. Astfel, inspectorii Curtii de Conturi au descoperit ca in cinci ani s-au pierdut fonduri nerambursabile in valoare de peste doua miliarde lei, adica aproximativ 500 de milioane de euro, bani care ar fi putut fi utilizati inclusiv pentru achizitionarea a zeci de RMN-uri. Documentul prezinta deciziile proaste luate de Ministerul Sanatatii in finantarea unitatilor sanitare, care ar fi permis o mai buna dotare a spitalelor din tara, multe dintre ele scufundate in mizerie si confruntate cu lipsuri de tot felul, de la personal, la medicamente si materiale sanitare de baza, scrie Romania Libera Noul presedinte al Frantei si-a intrat in paine, ca lider european, gazduind la Paris Consiliul de ministri franco-german, la care participa Angela Merkel. Incotro se indreapta, sub conducerea lor, nava europeana? Merkel ii intoarce vizita pe care Macron i-a facut-o la o zi dupa investitura sa. Francezul a repurtat o victorie categorica si in alegerile prezidentiale si in cele legislative, obtinand o majoritate confortabila in forul legislativ pentru formatiunea sa, En Marche. Cele doua triumfuri ii confera si asigura pe urmatorii ani un mandat popular clar pentru reformele de piata pe care, spre fericirea economiei franceze si europene, ar urma sa le introduca intr-o tara faimoasa pentru stangismul ei virulent si antireformismul ei inconturnabil. Macron nu e un naiv. Stie ca vor trebui depasite obstacole formidabile si pe plan national, dar si la nivel european si global. Stie ca succesul sau pe termen mediu si lung depinde de viteza si eficienta reformelor pe care a fagaduit ca le va introduce spre a relansa industria si economia franceza. Mai stie ceea ce orice copil ar trebui sa stie in complexa lume globalizata in care evolueaza, conform Deutsche Welle De vreo doua zile, circula pe internet povestea unei tipe care a luat bataie de la proaspatul ei sot. Situatia este una tragica si, din pacate, mult prea comuna in Romania. Fata tanara se casatoreste cu iubirea vietii ei, dupa un an de relatie. Tipul este sunetist cunoscut in tara, face parte din echipa lui Smiley, iar ea este cantareata. Promisiunile au fost mari, dar tot degeaba, pentru ca, la doua saptamani dupa nunta, sotul i-a transmis ca o omoara, a tabarat peste ea cu pumni si picioare, a sugrumat-o si a tarat-o afara din casa. Povestea asta a generat o gramada de reactii si, cum era de asteptat, s-au trezit destui experti in violenta domestica sa-ti explice cum sta treaba, in ciuda faptului ca Romamia e pe primele locuri in Europa la bataile din familie. Dintr-o simpla relatare ei au inteles ca victima e o curva pe interes, ca a meritat bataia care oricum n-a fost destula, ca e proasta, ca o fi zis ea ceva, o fi injurat, informeaza Vice Curtea de Apel Craiova a hotarat, miercuri, ca Marian Serban, comisar-sef in cadrul Penitenciarului Craiova, sa fie cercetat in continuare in stare de arest preventiv pentru comiterea infractiunii de luare de mita. Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, cercetarile in acest dosar de coruptie au fost incepute la sfarsitul lunii mai, dupa ce o persoana s-a prezentat la Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, unde a depus un denunt impotriva unui comisar-sef din cadrul Penitenciarului Craiova. Denuntatorul a sustinut ca ofiterul Marian Serban i-a cerut suma de 5.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina un post de sofer la unitatea de detentie, suma din care mai avea sa ii dea 1.000 de euro. In urma anchetei s-a stabilit ca, "in perioada august 2016 - mai 2017, comisarul-sef de penitenciare i-a pretins unui denuntator suma de 5.000 de euro, din care a primit 4.000 de euro in trei transe (3.000 de euro si in doua randuri cate 500 de euro), cu promisiunea ca-i va facilita incadrarea din sursa externa pe un post de agent de penitenciare", potrivit Gazeta de Sud