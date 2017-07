Szakats Istvan, presedintele Fundatei Altart, il acuza pe Ionut Tene, seful Biroului invatamant, cultura, culte, sport din Primaria Cluj, de incalcarea legii, deoarece a facut propaganda pentru Partidul Romania Unita, desi era functionar public. Tene este o prezenta nelipsita de la marsurile "Noii Dreapte" si este autorul unui articol in care spunea ca tragedia de la Colectiv a fost cauzata de "invocarea spiritelor malefice de Halloween". "Pot spune, in sfarsit, dupa 20 de ani, se creeaza un partid si o forta politica autentic romaneasca. Un partid care reprezinta interesele romanilor si numai ale romanilor, Partidul Romania Unita. (...) Partidul Romania Unita este viitorul Romaniei, nu altcineva, nu altceva si nu alt partid. (...) Trebuie sa facem o Romanie frumoasa, stralucitoare ca soarele, pentru asta toti trebuie sa luptam", spunea la inceputul anului 2016, la un congres al Partidului Romania Unita (PRU) Ionut Tene, pe vremea cand era doar un functionar public. El este, din luna iunie, seful Biroului invatamant, cultura, culte, sport, societate din cadrul Primariei Cluj-Napoca. Szakats Istvan, presedintele Fundatei Altart, si unul dintre cei mai activi membri ai societatii civile clujene, il acuza pe Ionut Tene, de incalcarea legii Legii nr. 161 din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, anunta Adevarul Parlamentul Poloniei a decis in regim de urgenta o reforma a sistemului judiciar. Opozitia o califica drept atac la adresa Justitiei independente. Partidul de guvernamant, populist de dreapta, al Poloniei, "Lege si justitie" (PiS) si-a ales mereu momente carora nu li se acorda prea mare atentie pentru proiectele importante de lege privind justitia. Astfel, imediat dupa preluarea puterii la finele anului 2015, inceputul lui 2016, Curtea Constitutionala a fost practic paralizata. De asta data guvernul a folosit apropiata vacanta de vara pentru a recurge la un nou atac la adresa justitiei. Dupa saptamani de amanare, pe care optimistii le-au interpretat drept renuntare la intentie, cedand presiunilor si amenintarilor UE cu proceduri de aparare a statului de drept, reforma sistemului judiciar a ajuns totusi, pe neasteptate, miercuri in Parlament. Seimul n-a avut nevoie decat de cateva ore pentru a aproba fara rezerve proiectul de lege propus de seful PiS, Jaroslaw Kaczynski, si de tanarul ministru al Justitiei, Zbigniew Ziobro, care diminueaza independenta justitiei. Astfel se intrevede preluarea controlului sistemului judiciar de catre guvernantii PiS. In noaptea de joi spre vineri, tot in regim de urgenta, reforma a ajuns in Senat. Si acolo, partidul lui Kaczynski dispune de majoritatea absoluta, noteaza Deutsche Welle Inregistrari revoltatoare intr-un spital din Hunedoara! Un medic ginecolog negociaza cu doi parinti soarta copilului lor. Doctorul le cere tinerilor sa-si retraga acuzatiile de malpraxis si le ofera in schimb bani pentru inmormantarea bebelusului sau pentru tratamentul lui intr-un centru special destinat persoanelor cu handicap. Si asta dupa ce chiar el recunoste ca si-a lasat pacienta sa nasca cu o moasa, desi trebuia sa ii faca cezariana. Coplesiti de durere si de revolta parintii au predat inregistrarile politistilor. "Daca moare acum, eu ma ocup de tot. (...) Da, eu, eu ma ocup. Dumnezeu sa ne fereasca, dar eu ma ocup. De pomana, de tot ce aveti...Dumneavoastra nu castigati nimic daca imi faceti mie rau." Este targul cinic pe care un medic de la spitalul din Hunedoara l-ar fi propus unor parinti al caror copil se zbate pe un pat de spital de cand s-a nascut. Remus Nedelca, tata: "Care parinte ar fi stat linistit sa i se spuna in fata: eu la copilul tau ii dau sicriu, ii dau masina mortuara sa ti-l aduca de la Timisoara, iti platesc preot pentru slujbe". Sotii Nedelca se chinuie sa inteleaga cum au ajuns in situatia de a vorbi despre inmormantarea bebelusului lor. Pe 19 iunie atunci cand Corina Nedelca s-a internat in spital pentru a naste, cei doi tineri isi faceau planuri cat pentru o viata pentru viitorul copil. Femeia spune insa ca doar cateva ore de nepasare au fost fatale, relateaza Digi 24 Episcopul Corneliu, inaltul prelat de la Husi aflat in centrul unui scandal sexual fara precedent in Biserica Ortodoxa Romana, conduce Episcopia Husilor din anul 2009. Preasfintitul Corneliu a fost implicat in ultimii ani in mai multe scandaluri, fiind acuzat de mai multi preoti ca ar fi impus biruri impovaratoare. Preotii care au vorbit despre asta au fost caterisiti. Originar din judetul Vaslui, satul Corni - Albesti, Episcopul Husilor urmeaza sa implineasca, pe 25 iulie, 51 de ani, fiind unul dintre cei mai tineri episcopi ai Bisericii Ortodoxe Romane. Instruit in Germania, unde a studiat incepand cu anul 1993 la Facultatea de Teologie Protestanta din cadrul Universitatii Marburg - Germania, fiind bursier al Diakonisches - Werk, EKD, Episcopul Husilor a activat ca asistent in cadrul aceleiasi Facultati, la catedra de Teologie si Spiritualitate a Bisericii Ortodoxe, sub indrumarea profesorului Hans-Martin Barth. A ajuns la Catedra Episcopiei Husilor in noiembrie 1997, cand a fost tuns in monahism, ulterior fiind hirotonit ierodiacon, ieromonah, respectiv protosinghel. In Eparhia Husilor a activat mai intai ca profesor de Seminar si consilier cultural la Centrul Eparhial. In anul 1998 a fost numit de catre PS Episcop Ioachim al Husilor vicar administrativ al Eparhiei, iar in iunie 1999 Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane i-a acordat rangul de arhimandrit, scrie Adevaru l.Fortul 13 Jilava este monument istoric si fosta puscarie comunista, care astazi arata apocaliptic. Anul trecut, Fortul 13 Jilava a devenit Memorial, asa ca poate fi vizitat de cei care vor sa vada urmele lasate de romanii inchisi aici, care s-au opus regimului comunist si care au platit cu libertatea sau chiar cu viata pentru asta. Multi dintre ei s-au reintors, dupa zeci de ani de la eliberare, si au povestit despre bataile zilnice din temnita, despre beciurile supraaglomerate in care au reusit sa supravietuiasca sau despre cum colegii de celula care mureau sub ochii lor. Fortul 13, aflat in perimetrul inchisorii Jilava, nu a fost nici acum reabilitat si transformat in muzeu, in ciuda promisiunilor politicienilor care s-au perindat pe la conducerea tarii. Ba, din contra, se degradeaza pe an ce trece si Ministerul Culturii nu face nimic in sensul asta, desi temnita este vizitata de cercetatori, fosti detinuti si sute de elevi - adusi aici in cadrul orelor de istorie recenta. Multi dintre ei s-au reintors, dupa zeci de ani de la eliberare, si au povestit despre bataile zilnice din temnita, despre beciurile supraaglomerate in care au reusit sa supravietuiasca sau despre cum colegii de celula care mureau sub ochii lor, noteaza Vice In timp ce, in prezenta presedintelui SUA, oaspetele lor de onoare, francezii aminteau vineri cu mare pompa de caderea Bastiliei, soarta libertatii celebrate la Paris pare mai incerta decat oricand. Fiindca destinul ei nu se mai joaca de mult intr-o singura tara, fie ea Franta lui Macron sau America statuii libertatii, daruite lumii noi, candva, de catre francezi. N-a trecut decat o luna de cand tirania si neomenia au atins noi cote de insolenta si aroganta, celebrand moartea unui tanar de peste ocean. Regimul comunist nord-coreean, care-si infometeaza propriul popor, condamnandu-l la sclavie spre a-i extorca fondurile necesare productiei de arme de distrugere in masa, isi etalase anterior, vizibila pentru intreaga lume, indicibila cruzime. Una in genere bine ascunsa de autoritati si de protectorii lor chinezi si rusi. Mai mult mort decat viu, stalinistii de la Phenian l-au expediat acasa pe un student american martirizat in puscariile nordcoreene. Desi nu facuse practic nimic, pustiul fusese condamnat la ani grei de temnita, fiind supus, dupa gratii, unor tratamente inumane. In urma lor intrase in coma. Ca sa nu moara dupa gratiile nordcoreene, trupul lui Otto Warmbier, disociat de creierul sau ucis in detentie, fusese pus in libertate si trimis in America. In rastimp, inaltii diplomati chinezi, protectorii acestui regim criminal, s-au gandit sa nu piarda timpul. Si-au continuat deci, imperturbabil, vizitele de lucru efectuate in numele "armoniei" si "bunei intelegeri" in tarile lumii libere si inca neinrobite, scrie Deutsche Welle