Subiectele zilei: Cei 40 de "tigani" romani care au speriat California; Cati bani pompeaza romanii in sistemul de sanatate austriac; Provocarea unui lider maghiar pentru Iohannis: "Romania federala ar fi un stat mult mai eficient"

In ultimele doua luni, rezidentii micului oras California, din statul american Pennsylvania, aflat la aproape 60 de kilometri de orasul industrial Pittsburgh, s-au trezit cu vreo 40 de romani de etnie roma, care s-au mutat in comunitatea lor si care nu prea vorbesc engleza si nu prea respecta modul de viata al localnicilor. Dupa o scurta vreme, peste 150 de californieni au dat in clocot si au cerut socoteala consiliului municipal, arata The Pittsburgh Post-Gazette: ce cauta acesti romi in comunitatea lor? Romanii respectivi, care isi spun "tigani", zic ca au venit in SUA ca sa scape de persecutia de la Bucuresti, au cerut azil politic, au fost preluati de Agentia americana de Imigrari si Vama si au fost eliberati in cadrul unui program guvernamental care ofera alternativa la detentie - cei care cer azil politic pot sa isi inchirieze locuinte oriunde vor ei in SUA, pana li se clarifica din punct de vedere legal statutul de refugiat in America, noteaza Gandul. Tot mai multi romani, in special cei din vestul tarii, ajung sa scoata bani grei din buzunar pentru a se trata in clinicile austriece care, spun specialistii, au infrastructura cea mai buna si dotari de ultima generatie. 250 de milioane de euro e suma pe care pacientii romani au lasat-o, pe parcursul anului 2016, in clinicile din Austria. De la an la an, tot mai multi romani prefera sa scoata bani grei din buzunar pentru a beneficia de cele mai bune tratamente sau de interventii chirurgicale sigure. Infrastructura foarte bine pusa la punct si dotarile de top sunt doar cateva dintre motivele pentru care romanii, in special cei din vestul tarii, opteaza pentru Viena atunci cand intampina diverse probleme de sanatate. Problema, spune Darius Pencea, administratorul unei companii care se ocupa cu turismul medical, e ca cei care trec pragul clinicilor vieneze ajung atunci cand stadiul bolii este avansat, relateaza Adevarul. Liviu Dragnea nu are nici o legatura oficiala cu Tel Drum, faimoasa firma teleormaneana care a incasat jumatate de miliard de euro de la stat. Fiul sau, insa, Stefan-Valentin Dragnea, are legaturi financiare clare cu Tel Drum. Practic, se poate spune ca societatile lui Dragnea junior sunt intretinute de catre Tel Drum, care a garantat creditele societatilor comerciale detinute de fiul sefului PSD. Zooveg 2010 SRL, Gransiloz SRL, Romcip SA si Agrotrust SRL sunt patru firme teleormanene care au nevoie ca de aer de credite bancare pentru a supravietui. In ultimii ani, pentru fiecare din aceastea a garantat, la banci si alte institutii de creditare, o megacompanie, de asemenea teleormaneana: Tel Drum SA. Zooveg 2010 SRL, Gransiloz SRL si Romcip SA sunt detinute de catre Stefan--Valentin Dragnea, fiul liderului PSD. Agrotrust SRL este controlata de acelasi Dragnea jr., care a garantat cu averea personala un credit luat de companie, informeaza Romania Libera. Relatia romano-franceza nu mai are parte de efuziunile sentimentale din trecut, un fapt care, in noua geopolitica intraeuropeana, nu ar trebui sa ne mire. Un amanunt interesant: presedintele Klaus Iohannis nu a publicat niciun mesaj de ziua nationala a Frantei. Pe facebook de pilda se mai afla inca pe prima pagina mesajul pe care presedintele Romaniei il posta cu doar 10 zile in urma, de 4 iulie, de ziua Statelor Unite: "La multi ani prietenilor nostri americani, care celebreaza cea de-a 241-a aniversare a Zilei Independentei!" Iar cel mai recent mesaj, care dateaza de ieri, se refera la vizita sa la baza aeriana Kogalniceanu si prin urmare tot la americani. Dar nici pe pagina oficiala de internet a presedintelui Romaniei nu apare nicio referire la Franta, singurul mesaj publicat astazi referindu-se la un eveniment intern, potrivit Deutsche Welle In spatele zambetelor ce insotesc redinamizarea relatiei franco-germane, incepe sa se contureze o relatie de rivalitate intre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul federal german, Angela Merkel, in ceea ce priveste rolul de "lider al Europei". Chiar de Ziua Nationala a Frantei, noul presedinte francez a dat o adevarata "lovitura diplomatica" primindu-l la Paris pe liderul Casei Albe, Donald Trump, o vizita care a venit la mai putin de doua luni dupa cea a presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, comenteaza France-Presse, preluata de dhnet.be. Sunt doar doua exemple care arata faptul ca este posibila o redistribuire a rolurilor. "Franta s-a intors in joc", a apreciat Jean-Dominique Giuliani, presedintele Fundatiei Schuman, specializata in chestiuni europene. "Exista o reechilibrare, care era necesara, a relatiei cu Germania", a adaugat el, citat de Adevarul. Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), fondat de Laszlo Tokes si care are o agenda politica ce sustine autonomia judetelor majoritar maghiare, i-a transmis duminica o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, care marti va merge in prima sa vizita oficiala in judetele Harghita si Covasna, prin care ii cere acestuia sa initieze si sa modereze un dialog romano-maghiar despre formele de autonomie din structura administrativa. Presedintele PPMT, Zsolt Szilagyi, sustine ca "Transilvania considera Bucurestiul un centru corupt si ineficient de putere" si ii cere presedintelui Romaniei sa ia in calcul federalizarea Romaniei. "Modelul federal german pentru noi este o busola. Romania federala ar fi un stat mult mai eficient, decat statul actual, care este in continuare ineficient, centralizat si corupt", sustine liderul maghiar. In replica, un deputat PMP de Mures considera jignitoare afirmatiile PPMT: "Este o mojicie, pur si simplu", precizeaza Gandul